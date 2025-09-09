Vụ thiếu tá công an bị tấn công tử vong: Vợ mang thai 8 tháng, con thơ ngơ ngác chờ cha
Liên quan đến vụ việc một cán bộ Công an xã Xuân Lộc (Đắk Lắk) bị tấn công, hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, ông Lê Đông Quân - Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc -cho biết, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt éo le.
Trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Đông Quân – Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc cho biết, cơ quan chức năng đã đưa thi thể Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh về nhà riêng để lo hậu sự sau khi anh hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm.
Theo ông Quân, gia đình Thiếu tá Cánh trước đây cư trú tại thôn 3, xã Xuân Hải. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, địa phương này đổi thành thôn 3, xã Xuân Lộc. Bố của anh Cánh từng là cán bộ công tác tại xã, hiện đã nghỉ hưu.
"Hai vợ chồng anh Cánh đã có một cháu trai 4 tuổi. Vợ anh đang mang thai ở tháng thứ 8 và làm nội trợ tại nhà", ông Quân chia sẻ.
Sự ra đi đột ngột của anh để lại nỗi đau quá lớn và gánh nặng cho vợ cùng con trai nhỏ, khi cháu vẫn còn ngơ ngác chờ bố trở về.
Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin vào ngày 7/9, Nguyễn Văn Ty (SN 1995, trú thôn 4, xã Xuân Lộc) đã gây thương tích cho chị Nguyễn Thị Kết (SN 1989) – là chị dâu của đối tượng, sống cùng nhà.
Đến sáng 8/9, Chỉ huy Công an xã Xuân Lộc đã phân công tổ công tác gồm: Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, Đại úy Hồ Trần Phúc, Đại úy Tạ Quốc Lực, Đại úy Nguyễn Hải Lực (cán bộ Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm) và Nguyễn Tiến Bình (cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực) truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Ty.
Khoảng 10h30 cùng ngày, khi đến khu vực gần nhà đối tượng, tổ công tác phát hiện Ty bỏ chạy nên đã truy đuổi. Tuy nhiên, khi đuổi đến khu vực rừng keo thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc thì bị mất dấu vết đối tượng.
Tổ công tác sau đó chia nhau ra truy tìm trong khu vực rừng. Đến khoảng 11h, một cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực phát hiện Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh đã bị đối tượng đâm nhiều nhát dao, dẫn đến tử vong tại chỗ. Đến khoảng 13h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Nguyễn Văn Ty.
