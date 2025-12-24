Hà Nội: Thiếu niên 15 tuổi giấu dao và tuýp sắt trong bao vợt cầu lông để đi 'hỗn chiến'
GĐXH - Quá trình làm nhiệm vụ trên địa bàn phường Hà Đông, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7, Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội đã phát hiện, khống chế đối tượng mang theo nhiều hung khí đi đánh nhau.
Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cho biết, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 7 vừa kịp thời ngăn chặn một vụ việc các đối tượng thanh thiếu niên mang theo hung khí đi đánh nhau trên địa bàn.
Sự việc diễn ra vào tối ngày 23/12/2025, thời điểm trên, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 7 đang thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn tại khu vực nút giao phía trước cây xăng La Khê (phường Hà Đông).
Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn, xe không gắn biển kiểm soát, cả hai người đều không đội mũ bảo hiểm.
Ngay lập tức, Tổ công tác tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, thay vì chấp hành, đối tượng cầm lái đã bất ngờ tăng ga, bỏ chạy. Tổ công tác sau đó đã kịp thời khống chế đối tượng ngồi sau.
Qua kiểm tra, phát hiện trong túi đựng vợt cầu lông của đối tượng có 1 tuýp sắt và 2 con dao. Đối tượng khai tên T.C.H (SN 2010, trú tại Hà Nội). Đấu tranh khai thác, H. khai nhận cùng nhóm bạn mang theo hung khí di chuyển từ khu vực xã An Khánh xuống khu vực Metro Hà Đông để đánh nhau.
Do không gặp đối tượng nên cả nhóm quay về thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện, khống chế.
Hiện, Tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Hà Đông tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngăn chặn nhóm học sinh hẹn nhau giải quyết mâu thuẫnPháp luật - 9 giờ trước
GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa kịp thời ngăn chặn hai nhóm học sinh sử dụng mạng xã hội để chửi bới, thách thức rồi hẹn gặp để đánh nhau.
Triệt phá hai đường dây pháo nổ lớn ngày cận Tết, thu giữ gần 7,3 tạ pháoPháp luật - 11 giờ trước
GĐXH - Cận Tết Nguyên đán, các đường dây pháo lậu âm thầm hoạt động, tìm mọi cách tuồn hàng cấm vào nội địa để bán kiếm lời. Từ tuyến biên giới đến quốc lộ, chợ dân sinh, lực lượng công an Nghệ An đang siết chặt kiểm soát, bóc gỡ từng mắt xích, chặn pháo nổ ngay từ gốc.
Hà Nội: Danh sách 96 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 23/12Pháp luật - 12 giờ trước
GĐXH - Trong khi tình trạng vượt đèn đỏ tại nội thành Hà Nội có dấu hiệu "hạ nhiệt" thì lỗi chủ quan không đội mũ bảo hiểm lại gia tăng, chiếm phần lớn số lượng vi phạm bị Camera AI phát hiện trong ngày 23/12.
Bắt nữ quái cuỗm 19 chỉ vàng của người quen sau 4 giờ truy xétPháp luật - 13 giờ trước
GĐXH - Công an phường Hội An Đông (TP Đà Nẵng) bắt nữ quái trộm 19 chỉ vàng sau 4 giờ truy xét.
Bị dụ sang Campuchia làm việc, 77 công dân được lực lượng chức năng trao trảPháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Tây Ninh vừa hoàn tất việc bàn giao 77 công dân được phía Campuchia trao trả, trong đó có 31 trường hợp xuất cảnh trái phép, bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.
Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế ô tô lật ngửa ở Ngã Tư SởPháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự tài xế vụ lật xe ô tô ở Ngã tư Sở về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
Tạm giữ hình sự tài xế vụ lật ô tô ở Ngã Tư Sở, Hà NộiXã hội - 23 giờ trước
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự tài xế vụ lật xe ô tô ở Ngã Tư Sở.
Điều tra vụ người phụ nữ bị tấn công giữa đường ở Đà NẵngXã hội - 1 ngày trước
Sau một lúc nói chuyện, người đàn ông bất ngờ rút vật nhọn giống như dao tấn công người phụ nữ khiến nạn nhân ngã gục.
Bình luận đe dọa khủng bố sân bay Long Thành với mục đích “trêu đùa cho vui”, nam thanh niên bị công an mời lên làm việcPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Phát hiện một vụ việc liên quan đến hành vi bình luận ẩn danh đe dọa đánh bom, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hàng không sân bay Long Thành, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định danh tính và làm việc đối tượng liên quan.
Danh sách phạt nguội ngày 22/12: Hơn 100 phương tiện bị Camera AI 'gọi tên'Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ, hệ thống Camera AI đã ghi nhận gần 100 trường hợp vi phạm giao thông. Bên cạnh các lỗi phổ biến như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm thì nhiều tài xế vẫn "quên" thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc.
Danh sách phạt nguội ngày 22/12: Hơn 100 phương tiện bị Camera AI 'gọi tên'Pháp luật
GĐXH - Trong vòng 24 giờ, hệ thống Camera AI đã ghi nhận gần 100 trường hợp vi phạm giao thông. Bên cạnh các lỗi phổ biến như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm thì nhiều tài xế vẫn "quên" thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc.