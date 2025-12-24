Hà Nội: Thiếu niên 15 tuổi giấu dao và tuýp sắt trong bao vợt cầu lông để đi 'hỗn chiến'

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cho biết, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 7 vừa kịp thời ngăn chặn một vụ việc các đối tượng thanh thiếu niên mang theo hung khí đi đánh nhau trên địa bàn.

Sự việc diễn ra vào tối ngày 23/12/2025, thời điểm trên, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 7 đang thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn tại khu vực nút giao phía trước cây xăng La Khê (phường Hà Đông).

Đối tượng và tang vật thu giữ. Ảnh: CAHN

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn, xe không gắn biển kiểm soát, cả hai người đều không đội mũ bảo hiểm.

Ngay lập tức, Tổ công tác tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, thay vì chấp hành, đối tượng cầm lái đã bất ngờ tăng ga, bỏ chạy. Tổ công tác sau đó đã kịp thời khống chế đối tượng ngồi sau.

Qua kiểm tra, phát hiện trong túi đựng vợt cầu lông của đối tượng có 1 tuýp sắt và 2 con dao. Đối tượng khai tên T.C.H (SN 2010, trú tại Hà Nội). Đấu tranh khai thác, H. khai nhận cùng nhóm bạn mang theo hung khí di chuyển từ khu vực xã An Khánh xuống khu vực Metro Hà Đông để đánh nhau.

Do không gặp đối tượng nên cả nhóm quay về thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện, khống chế.

Hiện, Tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Hà Đông tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.