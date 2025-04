Vụ trẻ 20 tháng tuổi bị bảo mẫu đánh ở Quảng Nam: Tình tiết giúp gia đình phát hiện con bị đánh

Liên quan vụ trẻ 20 tháng tuổi bị bảo mẫu đánh ở Quảng Nam, trên NLĐO, anh P.P.T (trú xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) - phụ huynh cháu bé bị bạo hành cho biết đã viết đơn gửi cơ quan công an yêu cầu điều tra, trừng trị nghiêm minh bảo mẫu đã đánh đập con anh một cách dã man.

Anh T cho hay, con trai anh mới tròn 20 tháng tuổi, được gia đình đưa đến gửi tại nhà giữ trẻ tư thục Con Cưng ở thôn Phước Chánh, xã Quế Mỹ của bà N.N.U.L (SN 1995) được 1 tháng.

Quá trình gửi tại đây, con trai anh đi học về thường hay hoảng sợ, giật mình, khóc ré giữa đêm. Tuy nhiên, gia đình không hề nghĩ cháu bị bảo mẫu bạo hành.

Công an làm việc với bà N.N.U.L. Ảnh: CA

Chiều 11/4, anh T lên lớp đón con thì thấy cháu có các vết trầy xước, bầm ở tay, mặt, miệng. Sau khi đón con về, anh được phụ huynh cùng lớp gửi clip có nội dung con trai anh bị nữ bảo mẫu xách chân, dùng vật cứng đánh liên tiếp vào người. Chưa dừng lại, nữ bảo mẫu còn dùng vật cứng gí vào miệng của cháu bé.

Cũng trong clip này, nữ bảo mẫu đã xách ngược chân một cháu bé khác (là con của phụ huynh cùng lớp với con anh T) rồi liên tục dùng vật cứng đánh đập. Trong clip cho thấy có 3 trẻ bị nữ bảo mẫu đánh. Quá phẫn nộ, anh T lập tức gọi điện báo cho công an.

Anh T cho biết thêm, sau khi xem camera, anh gọi điện cho nữ bảo mẫu U.L hỏi về các vết thương trên người con thì cô này nói con anh "nằm giường bị cấn". Khi anh nói vì sao lại đánh đập, nhét vật cứng vào miệng của trẻ thì cô này mới run sợ, khóc lóc và nói sau khi trả hết trẻ sẽ đến nhà xin lỗi.

"Khi thấy mặt cô giáo, con trai tôi khóc thét lên. Tôi mong cơ quan công an điều tra, trừng trị nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật", NLĐO dẫn lời anh T.

Theo anh T, sở dĩ sự việc con anh bị đánh bị bại lộ có lẽ do cô giáo quên tắt camera. Tại cơ sở giữ trẻ này, các phụ huynh được xem camera trực tiếp từ 7 giờ tới 10 giờ sáng.

Hình ảnh cô giáo cầm vật cứng đánh vào chân trẻ gây phẫn nộ dư luận (ảnh cắt từ clip).

Trao đổi với TPO, ông Phan Quốc Mạnh – Phó Chủ tịch UBND xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết, công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc trên.

Vụ việc xảy ra tại cơ sở mầm non tư thục Con Cưng (thuộc thôn Phước Chánh, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn). "Cơ sở này được cấp phép hoạt động từ năm 2020, chủ cơ sở là N.T.U.L. Tại đây chỉ có một giáo viên làm việc, chăm sóc trẻ. Hiện công an đang vào cuộc điều tra làm rõ. Địa phương cũng tiến hành đến thăm hỏi gia đình có trẻ bị đánh", ông Mạnh thông tin.

Tại cơ quan công an, bà U.L đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm. Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Quế Mỹ tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo huyện Quế Sơn cũng cho biết đã chỉ đạo cho dừng ngay hoạt động của cơ sở này. Vị này cho hay, theo giấy phép thì cơ sở này chỉ được cấp phép giữ 7 trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo. Tuy nhiên qua kiểm tra thì phát hiện số trẻ trong cơ sở tư thục này lại tăng cao hơn số lượng được cấp phép.

Bảo mẫu đánh, nhét vật cứng vào miệng trẻ. (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, tối 11/4, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip một cháu bé bị bạo hành dã man.

Nội dung clip cho thấy sự việc xảy ra vào thời điểm hơn 11 giờ 55 phút trưa 11/4. Trong clip, các cháu bé đang nằm ngủ trưa thì một cô giáo đi tới tủ đựng đồ dùng, lấy một dụng cụ giống cây thước. Cô này tiến lại cầm 1 chân của một cháu bé xốc ngược lên, rồi liên tục lấy dụng cụ giống cây thước đánh mạnh vào người cháu bé. Sau đó cô giáo này tiếp tục đánh 2 cháu bé khác, cầm vật cứng liên tục gí vào miệng trẻ.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, clip đã nhận được gần 1 triệu lượt xem. Nhiều trang Facebook cũng tải đăng lại clip, thu hút sự quan tâm, bình luận phẫn nộ của người dùng mạng.