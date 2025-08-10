Mới nhất
Tin sáng 10/8: Nắng nóng gay gắt giữa mùa Thu ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?; Sắp khởi công 'siêu sân bay' lớn nhất miền Bắc

Chủ nhật, 07:15 10/08/2025 | Xã hội
GĐXH - Từ ngày 11/8, nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần; Bộ Xây dựng cho biết, sân bay Gia Bình sẽ được chính thức khởi công vào ngày 19/8 tới. Đây sẽ là sân bay lớn nhất miền Bắc về diện tích và quy mô, với tổng vốn đầu tư hơn 180.000 tỉ đồng.

Nắng nóng gay gắt giữa mùa Thu ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Báo Sức khỏe & Đới sống đưa tin, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay, ngày 10/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60-65%. Từ ngày 11/8, nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần.

Miền Bắc cao điểm nắng nóng, Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và giôngMiền Bắc cao điểm nắng nóng, Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và giông

GĐXH - Dự báo thời tiết hôm nay (9/8), miền Bắc cao điểm nắng nóng với nền nhiệt cao nhất trên 38 độ; chiều tối vẫn khả năng xuất hiện mưa giông.

Từ hôm nay đến ngày mai (11/8), khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Từ ngày 12/8, nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.

Tin sáng 10/8: Nắng nóng gay gắt giữa mùa Thu ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?; Sắp khởi công 'siêu sân bay' lớn nhất miền Bắc- Ảnh 2.

Nắng nóng ở miền Bắc kéo dài đến hết ngày 11/8.

Do ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội

Theo Báo Vietnamnet.vn, Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h20 ngày 9/8, một vụ cháy ô tô xảy ra trên đường Xuân Tảo (đoạn qua khu đô thị Starlake, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội).

Người dân tại hiện trường cho biết, thời điểm trên khi đang lưu thông trên đường thì bất ngờ phát hiện ô tô nhãn hiện Mercedes, mang BKS 30M-863.XX bốc cháy.

"Nhiều người đi xe máy cùng chiều đã ra hiệu cho tài xế dừng lại và hỗ trợ dập lửa bằng nước, bình cứu hỏa mini...", nhân chứng cho biết.

Tin sáng 10/8: Nắng nóng gay gắt giữa mùa Thu ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?; Sắp khởi công 'siêu sân bay' lớn nhất miền Bắc- Ảnh 3.

Hiện trường vụ cháy ô tô trên đường Xuân Tảo. Ảnh: Chung Minh

Sau khoảng 10 phút, lửa ở phía gầm xe và dưới nắp capo ô tô được dập tắt hoàn toàn. Được biết người điều khiển phương tiện là nữ.

Theo đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội), vụ việc không có thiệt hại về người. Sau khi người dân tự dập tắt được đám cháy đã chủ động gọi phương tiện cứu hộ cẩu kéo đi và chưa trình báo cơ quan công an.

Khoảng 30 công nhân ở Hưng Yên nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

VTV đưa tin, từ chiều 7/8, sau khi ăn trưa khoảng 1 tiếng đồng hồ tại nhà ăn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Toyoda Gosei (Khu công nghiệp Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên), 27 công nhân cùng có biểu hiện đau bụng, nôn, đi ngoài, nghi bị ngộ độc thực phẩm, và được đưa đến Bệnh viện đa khoa Tiền Hải để thăm khám, điều trị.

Đến sáng 8/8, thêm một số trường hợp công nhân của công ty này có cùng biểu hiện đau bụng, nôn và đi ngoài phải nhập viện. Các đơn vị chức năng Hưng Yên đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin sáng 10/8: Nắng nóng gay gắt giữa mùa Thu ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?; Sắp khởi công 'siêu sân bay' lớn nhất miền Bắc- Ảnh 4.

Công nhân của Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng - Chi nhánh Thái Bình, được bác sĩ thăm khám. (Ảnh: VOV)

Theo đại diện Bệnh viện đa khoa Tiền Hải, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, Ủy ban nhân dân, Công an xã Ái Quốc (tỉnh Hưng Yên) đã có mặt kịp thời tại bệnh viện và Công ty Toyoda Gosei, phối hợp với các lực lượng chức năng ghi nhận, điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Hưng Yên) cho biết, đơn vị đã làm việc với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Toyoda Gosei (Khu công nghiệp Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) và cơ sở cung cấp các suất ăn; đồng thời lấy mẫu thức ăn để kiểm nghiệm, xác định nguyên nhân vụ việc. Đến sáng 8/8, sức khỏe của 27 công nhân đã ổn định và được xuất viện.

99,9% hành khách hài lòng khi đi metro Nhổn - ga Hà Nội 

Thông tin trên Báo Tuổi trẻ, sau 1 năm vận hành thương mại, 99,9% hành khách hài lòng với chất lượng, dịch vụ của tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội. Trước đó, ngày 8-8-2024, Hà Nội đã đưa tuyến metro số 3 đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy vào hoạt động, đến nay đã tròn 1 năm vận hành.

Ngay sau đó, Sở Xây dựng đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông Hà Nội tổ chức phương án kết nối và trung chuyển xe buýt với tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội.

Cụ thể, dọc tuyến metro đã có 36 tuyến buýt đang hoạt động kết nối, tại điểm trung chuyển ga Cầu Giấy mạng lưới xe buýt được tăng cường năng lực vận chuyển hơn 6.000 hành khách/giờ/hướng.

Tin sáng 10/8: Nắng nóng gay gắt giữa mùa Thu ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?; Sắp khởi công 'siêu sân bay' lớn nhất miền Bắc- Ảnh 5.

Người dân đi tàu metro Nhổn - ga Hà Nội đoạn trên cao - Ảnh: Phạm Tuấn

Đáng chú ý, tại 8 ga tuyến metro Nhổn - Cầu Giấy kết nối với điểm dừng xe buýt gần nhất với khoảng cách từ 0-50m, thuận tiện cho người dân. 2 tuyến đường sắt đô thị cũng được kết nối với nhau bởi 9 tuyến xe buýt.

"Sau 365 ngày vận hành an toàn (tính đến 7-8-2025), tuyến metro số 3 đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy đã đạt nhiều kết quả ấn tượng: thực hiện hơn 7.600 lượt tàu chở khách, phục vụ trên 6,4 triệu lượt hành khách, bình quân mỗi ngày đón từ 19.000 - 21.000 lượt khách. Tỉ lệ chạy tàu đúng giờ duy trì ở mức trên 99%, trong khi tỉ lệ hành khách hài lòng vượt 99,9%" - trung tâm cho biết.

Sắp khởi công 'siêu sân bay' lớn nhất miền Bắc

Báo Thanh niên cho hay, theo quy hoạch vừa được Bộ trưởng Xây dựng phê duyệt, sân bay Gia Bình trong Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sân bay có quy mô cấp 4E, nằm tại TP. Bắc Ninh. Công suất thiết kế dự kiến khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,5 triệu tấn hàng hoá/năm thời kỳ 2021 - 2030; khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hoá/năm tầm nhìn đến năm 2050.

Diện tích đất dự kiến khoảng 1.960 ha, lớn hơn sân bay Nội Bài (khoảng 1.500 ha). Ước tính chi phí đầu tư theo quy hoạch khoảng 120.839 tỉ đồng thời kỳ 2021 - 2030, và thêm khoảng 61.455 tỉ đồng tầm nhìn đến năm 2050.

Tin sáng 10/8: Nắng nóng gay gắt giữa mùa Thu ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?; Sắp khởi công 'siêu sân bay' lớn nhất miền Bắc- Ảnh 6.

Mặt bằng quy hoạch tổng thể Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Ảnh: TVCC

Sân bay Gia Bình sẽ dùng chung dân dụng và an ninh, quốc phòng. Giai đoạn 2021 - 2030, sân bay này dự kiến khai thác là tàu bay B777, B787, A350, A321 và các tàu bay chuyên cơ, chuyên dùng khác; phương thức tiếp cận hạ cánh theo tiêu chuẩn CAT III đối với đường cất hạ cánh 07L/25R, tiêu chuẩn CAT II đối với đường cất hạ cánh 07R/25L.

Tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình sẽ có công suất khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm; loại tàu bay khai thác là tàu bay B777, B787, A350, A321 và các tàu bay chuyên cơ, chuyên dùng khác; phương thức tiếp cận hạ cánh: theo tiêu chuẩn CAT III đối với 4 đường cất hạ cánh.

So với các cảng hàng không tại Việt Nam, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có quy mô lớn cả về số lượng đường cất hạ cánh, sân đỗ tàu bay và diện tích sử dụng.

Bắt giam 3 thanh niên gây ra vụ ẩu đả khi đi hát karaoke

Cũn theo Báo Sức khỏe & Đời sống, ngày 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng tại quán karaoke. Các bị can gồm: Phạm Hoài Vũ (33 tuổi), Phạm Hoài Thanh (30 tuổi) và Nguyễn Quang Trung (27 tuổi).

Theo đó, vụ việc xảy ra vào tối 25/7 tại quán karaoke Ruby thuộc thôn Mê Pu 5 (xã Nam Thành). Theo điều tra ban đầu, Thanh cùng Trung và 2 người bạn đến hát tại quán karaoke trên và xảy ra mâu thuẫn với nữ nhân viên phục vụ của quán. Chủ quán là T.N.L (42 tuổi) và 1 người khác ra can ngăn thì bị đánh.

Tin sáng 10/8: Nắng nóng gay gắt giữa mùa Thu ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?; Sắp khởi công 'siêu sân bay' lớn nhất miền Bắc- Ảnh 7.

Lực lượng chức năng thi hành lệnh bắt tạm giam các đối tượng. Ảnh: CALĐ

Sau đó, nhóm của Thanh rời khỏi quán và gọi cho Phạm Hoài Vũ. Khi nghe vụ việc, Vũ, Thanh và Trung mang theo hung khí, chạy xe đến quán.

Thời điểm này, cả 3 cùng tấn công những người trong quán karaoke, Trung còn đập phá tài sản trong quán. Đến khi Nguyễn Thành Công (bạn của Vũ) đến can ngăn 3 đối tượng thì mới dừng lại.

Hậu quả làm chủ quán T.N.L. và 4 người khác bị thương, phải đi cấp cứu; 2 người bị thương nhẹ. Đối với hành vi cố ý gây thương tích, công an tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Huyền Trang (T/h)
