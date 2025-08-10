Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Gây tiếng ồn vượt quá quy chuẩn, cơ sở kinh doanh ăn nhậu ở Huế bị phạt nặng

Chủ nhật, 08:55 10/08/2025 | Thời sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Với hành vi gây tiếng ồn vượt quá quy chuẩn, quán Say Hi Beer Garden bị UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) ra quyết định xử phạt 40 triệu đồng.

Ngày 10/8, ông Trương Đình Hạnh, Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh L.V.H.V. (chủ quán Say Hi Beer Garden (địa chỉ tại đường Điện Biên Phủ).

Gây tiếng ồn vượt quá quy chuẩn, cơ sở kinh doanh ăn nhậu ở Huế bị phạt nặng- Ảnh 1.

Quán Say Hi Beer Garden có địa chỉ tại đường Điện Biên Phủ, phường Thuận Hóa.

Theo đó, cơ sở này hoạt động gây tiếng ồn vượt quá quy chuẩn từ 10 dBA đến dưới 15 dBA, quy định tại khoản 4 Điều 22 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Với vi phạm trên, UBND phường Thuận Hóa xử phạt 40 triệu đồng, đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn của cơ sở 4 tháng, buộc thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn đạt quy chuẩn kỹ thuật.

Hộ kinh doanh phải chi trả kinh phí cho Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế là cơ quan thực hiện giám định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường.

Được biết, quán Say Hi Beer Garden từng bị xử phạt hành chính 3 lần về hành vi ô nhiễm tiếng ồn, vào các ngày 28/4, 10/6 và 25/6.

Quy định mới nhất về mức phạt không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, công dân có thể mất đến 10 triệu đồngQuy định mới nhất về mức phạt không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, công dân có thể mất đến 10 triệu đồng

GĐXH - Theo Nghị định số 218/2025/NĐ-CP mới ban hành, công dân không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu có thể bị phạt từ 8-10 triệu đồng.

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Quy định mới nhất về mức phạt không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, công dân có thể mất đến 10 triệu đồng

Quy định mới nhất về mức phạt không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, công dân có thể mất đến 10 triệu đồng

Quy định mới các mức phạt về nghĩa vụ quân sự, nặng nhất có thể lên đến 75 triệu đồng

Quy định mới các mức phạt về nghĩa vụ quân sự, nặng nhất có thể lên đến 75 triệu đồng

Xử phạt TikToker Phạm Thoại

Xử phạt TikToker Phạm Thoại

Vụ rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3 rồi bỏ đi: Phạt hành chính hay xử lý hình sự tài xế xe ô tô con?

Vụ rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3 rồi bỏ đi: Phạt hành chính hay xử lý hình sự tài xế xe ô tô con?

Tin sáng 3/8: Dừng xe quá vạch chờ đèn đỏ có bị xử phạt không? Hà Nội ghi nhận một ổ dịch dại trên chó cảnh tại phường Bồ Đề

Tin sáng 3/8: Dừng xe quá vạch chờ đèn đỏ có bị xử phạt không? Hà Nội ghi nhận một ổ dịch dại trên chó cảnh tại phường Bồ Đề

Cùng chuyên mục

Tin sáng 10/8: Nắng nóng gay gắt giữa mùa Thu ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?; Sắp khởi công 'siêu sân bay' lớn nhất miền Bắc

Tin sáng 10/8: Nắng nóng gay gắt giữa mùa Thu ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?; Sắp khởi công 'siêu sân bay' lớn nhất miền Bắc

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 11/8, nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần; Bộ Xây dựng cho biết, sân bay Gia Bình sẽ được chính thức khởi công vào ngày 19/8 tới. Đây sẽ là sân bay lớn nhất miền Bắc về diện tích và quy mô, với tổng vốn đầu tư hơn 180.000 tỉ đồng.

26 bệnh viện ở TP.HCM chính thức đổi tên

26 bệnh viện ở TP.HCM chính thức đổi tên

Xã hội - 16 giờ trước

Khu vực TP.HCM (cũ) có 17 bệnh viện, khu vực Bình Dương có 3 bệnh viện và Bà Rịa - Vũng Tàu 6 bệnh viện. Tất cả đều trực thuộc Sở Y tế TP.HCM.

Xây dựng Nghị định xếp loại, đánh giá công chức theo KPI thực hiện từ 1/1/2026

Xây dựng Nghị định xếp loại, đánh giá công chức theo KPI thực hiện từ 1/1/2026

Xã hội - 16 giờ trước

Bộ Nội vụ khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, trong đó đề xuất việc theo dõi, đánh giá công chức theo KPI để bắt đầu thực hiện từ 1/1/2026.

Tài xế lao thẳng xe vào người đi đường: Công an triệu tập 6 người

Tài xế lao thẳng xe vào người đi đường: Công an triệu tập 6 người

Xã hội - 16 giờ trước

Để làm rõ vụ tài xế lái chiếc taxi lao vào nhóm 5 thanh niên ở Bắc Ninh, cơ quan công an triệu tập cả 6 người này.

Dự kiến 28 vị trí việc làm với lãnh đạo, công chức cấp xã

Dự kiến 28 vị trí việc làm với lãnh đạo, công chức cấp xã

Xã hội - 16 giờ trước

Bộ Nội vụ dự kiến triển khai vị trí việc làm của công chức cấp xã theo hướng có 8 vị trí với công chức lãnh đạo, quản lý và 20 vị trí với công chức chuyên môn.

Cảnh sát lên tiếng trước thông tin ô tô cháy trước cổng đơn vị cứu hỏa nhưng không được dập

Cảnh sát lên tiếng trước thông tin ô tô cháy trước cổng đơn vị cứu hỏa nhưng không được dập

Xã hội - 16 giờ trước

Công an TPHCM đã lên tiếng về thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng 'vụ cháy xe xảy ra trước một đơn vị PCCC nhưng đơn vị này không điều xe chữa cháy ra dập lửa'.

Các trường hợp không được cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai mới

Các trường hợp không được cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai mới

Xã hội - 18 giờ trước

Điều 151 Luật Đất đai 2024 đã quy định các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Tiếp vụ chặn taxi công nghệ ở bến xe Thái Nguyên: Xử lý tài xế hãng taxi Bình An

Tiếp vụ chặn taxi công nghệ ở bến xe Thái Nguyên: Xử lý tài xế hãng taxi Bình An

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ việc nhóm người chặn xe taxi công nghệ và yêu cầu hành khách rời khỏi xe tại Bến xe trung tâm Thái Nguyên, cơ quan chức năng xác định, không có hoạt động độc quyền khai thác dịch vụ taxi đối với toàn bộ khu vực bến, mà có nhiều điểm đón, trả khách phục vụ các hãng taxi khác nhau.

Công an Hà Nội mở cao điểm trấn áp tội phạm

Công an Hà Nội mở cao điểm trấn áp tội phạm

Xã hội - 20 giờ trước

Đợt cao điểm này, Công an Hà Nội tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm như tín dụng đen, dùng công nghệ cao để phạm tội, gây rối trật tự công cộng, mua bán người...

Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm' ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm 'biến mất'

Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm' ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm 'biến mất'

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ việc anh Đ.X.T. bị ép nộp 20 triệu đồng tiền "quỹ xóm" tại phường Chương Mỹ (TP Hà Nội), người "thủ quỹ" đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền cho anh T. và tỏ ra hối cải. Trong khi đó, người tự xưng là "trưởng xóm" vẫn chưa có mặt tại địa phương để làm việc với cơ quan chức năng.

Xem nhiều

Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm' ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm 'biến mất'

Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm' ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm 'biến mất'

Thời sự

GĐXH - Liên quan đến vụ việc anh Đ.X.T. bị ép nộp 20 triệu đồng tiền "quỹ xóm" tại phường Chương Mỹ (TP Hà Nội), người "thủ quỹ" đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền cho anh T. và tỏ ra hối cải. Trong khi đó, người tự xưng là "trưởng xóm" vẫn chưa có mặt tại địa phương để làm việc với cơ quan chức năng.

Gây tiếng ồn vượt quá quy chuẩn, cơ sở kinh doanh ăn nhậu ở Huế bị phạt nặng

Gây tiếng ồn vượt quá quy chuẩn, cơ sở kinh doanh ăn nhậu ở Huế bị phạt nặng

Thời sự
Hà Nội: Cháy cửa hàng thời trang trên phố Phạm Ngọc Thạch

Hà Nội: Cháy cửa hàng thời trang trên phố Phạm Ngọc Thạch

Thời sự
Tin sáng 10/8: Nắng nóng gay gắt giữa mùa Thu ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?; Sắp khởi công 'siêu sân bay' lớn nhất miền Bắc

Tin sáng 10/8: Nắng nóng gay gắt giữa mùa Thu ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?; Sắp khởi công 'siêu sân bay' lớn nhất miền Bắc

Xã hội
26 bệnh viện ở TP.HCM chính thức đổi tên

26 bệnh viện ở TP.HCM chính thức đổi tên

Xã hội

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top