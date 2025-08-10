Gây tiếng ồn vượt quá quy chuẩn, cơ sở kinh doanh ăn nhậu ở Huế bị phạt nặng

Ngày 10/8, ông Trương Đình Hạnh, Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh L.V.H.V. (chủ quán Say Hi Beer Garden (địa chỉ tại đường Điện Biên Phủ).

Theo đó, cơ sở này hoạt động gây tiếng ồn vượt quá quy chuẩn từ 10 dBA đến dưới 15 dBA, quy định tại khoản 4 Điều 22 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Với vi phạm trên, UBND phường Thuận Hóa xử phạt 40 triệu đồng, đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn của cơ sở 4 tháng, buộc thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn đạt quy chuẩn kỹ thuật.

Hộ kinh doanh phải chi trả kinh phí cho Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế là cơ quan thực hiện giám định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường.

Được biết, quán Say Hi Beer Garden từng bị xử phạt hành chính 3 lần về hành vi ô nhiễm tiếng ồn, vào các ngày 28/4, 10/6 và 25/6.