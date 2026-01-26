Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Lưu Hương Giang: 'Những góp ý về nhan sắc thì xin phép bỏ qua'

Thứ hai, 13:00 26/01/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lưu Hương Giang mới đây đã lên tiếng về những vấn đề tiêu cực trên mạng xã hội trong thời gian qua. Cô chỉ tiếp nhận những góp ý về nghề, còn những bàn luận về nhan sắc cô sẽ bỏ qua.

Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang "gương vỡ lại lành"?Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang 'gương vỡ lại lành'?

Động thái mới đây của cả hai khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao.

Lưu Hương Giang mới đây đã bất ngờ chia sẻ về quan điểm cá nhân về một vài vấn đề tiêu cực mà cô gặp phải. Nữ ca sĩ quê Thành Nam viết: "Mọi ý kiến về âm nhạc Giang xin tiếp nhận nhưng những góp ý về nhan sắc thì Giang xin phép bỏ qua, nếu hàng ngày bạn phải nghe những lời góp ý, thậm chí mỉa mai về nhan sắc thì rút kinh nghiệm như thế nào hay chỉ khiến bạn tổn thương và kém tự tin đi.

Điều quan trọng giờ đây mình rất yêu phiên bản của mình ở thời điểm hiện tại và cũng may là không quá yếu bóng vía. Năm hết tết đến hoan hỉ vào nhà nhau nói lời hay ý đẹp, cùng nhau thưởng nhạc hay mọi người ạ".

Lưu Hương Giang và hình ảnh mới nhất.

Thời gian qua Lưu Hương Giang sống kín tiếng và cô chỉ tập trung vào những dự án âm nhạc. Ngoài chương trình "Chị đẹp đạp gió, rẽ sóng", Lưu Hương Giang còn tham gia một số show diễn ca nhạc trong nước.

Về đời tư, sau chia tay Hồ Hoài Anh, cuộc sống của Lưu Hương Giang chỉ dành cho công việc và 2 cô con gái. Trên trang cá nhân, Lưu Hương Giang chỉ chia sẻ về công việc của mình. "Hạnh phúc của người đứng trên sân khấu là nhìn xuống phía dưới thấy những nụ cười, những phút lặng im khi mọi người chăm chú lắng nghe ta hát, ta chuyện trò", nữ ca sĩ gốc Thành Nam trải lòng.

Cô chạy show nhiều hơn để lo cho cuộc sống của 3 mẹ con. Lưu Hương Giang cũng đôi lần nhắn nhủ những lời ẩn ý về tình trạng cảm xúc hiện tại. "Tuổi mới tự nhủ thôi thì ta cứ luôn dịu dàng cho dù đôi lúc thế giới chẳng hề dịu dàng với ta", giọng ca "Giọt sương và chiếc lá" chia sẻ trong ngày đón tuổi mới.

Lưu Hương Giang: 'Những góp ý về nhan sắc thì xin phép bỏ qua' - Ảnh 3.

Lưu Hương Giang bình yên bên 2 con gái và gia đình.

Dù làm mẹ đơn thân nhưng Lưu Hương Giang vẫn quyết tâm nuôi 2 con gái trong điều kiện tốt nhất. Cả 2 con của cô đều học trường quốc tế với chi phí đắt đỏ. Ngoài ra, cô còn đưa con đi chơi ở nhiều điểm du lịch sang trọng trong và ngoài nước.

Lưu Hương Giang là nữ ca sĩ nổi bật ở sân khấu Sao Mai điểm hẹn. Giọng ca gốc Nam Định nổi tiếng với những ca khúc: Anh mãi là, Giọt sương và chiếc lá... Tất cả những thành công hiện tại của Lưu Hương Giang đều có hình bóng của Hồ Hoài Anh.

Trò cưng của Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh từng đạt quán quân The Voice Kids giờ "lột xác" ngỡ ngàngTrò cưng của Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh từng đạt quán quân The Voice Kids giờ 'lột xác' ngỡ ngàng

GĐXH - Quang Anh (Rhyder) - chàng ca sĩ quê Thanh Hóa từng gây ấn tượng khi giành Quán quân The Voice Kids cách đây hơn một thập kỷ. Sau cuộc thi này, trải qua nhiều vấp váp trong nghề, Quang Anh đã "lột xác" ở thời điểm hiện tại.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Nhân chứng đám cưới Brooklyn Beckham tiết lộ sự thật

Nhân chứng đám cưới Brooklyn Beckham tiết lộ sự thật

Thế giới showbiz - 4 phút trước

GĐXH - Fat Tony là DJ đám cưới Brooklyn Beckham đã tiết lộ về đám cưới và điệu nhảy của Victoria.

Mẹ Thương Tín 90 tuổi lần đầu lộ diện

Mẹ Thương Tín 90 tuổi lần đầu lộ diện

Giải trí - 12 phút trước

GĐXH - Mẹ của diễn viên Thương Tín (90 tuổi) lần đầu lộ diện trong lễ cúng 49 ngày của cố nghệ sĩ. Tuy nhiên, con gái Thương Tín lại vắng mặt.

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị uy hiếp, Phó Bí thư tỉnh Sách lộ bí mật

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị uy hiếp, Phó Bí thư tỉnh Sách lộ bí mật

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Trong tập 55 "Lằn ranh", Mỹ Trinh bị đàn em của Thiệu tìm đến khống chế và đe dọa để đòi tiền liên quan tới mỏ quặng.

Anh em nhạc sĩ Hoài An - Võ Hoài Phúc ra mắt MV Valentine 2026 đầy cảm xúc

Anh em nhạc sĩ Hoài An - Võ Hoài Phúc ra mắt MV Valentine 2026 đầy cảm xúc

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Anh em nhạc sĩ Hoài An – Võ Hoài Phúc vừa ra mắt MV "Yêu một chút cũng đâu có sao" như một bản tình ca cho mùa Valentine 2026.

Cả nhà bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) tá hỏa khi bé Nhi (An Nhiên) bỏ đi

Cả nhà bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) tá hỏa khi bé Nhi (An Nhiên) bỏ đi

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Bé Nhi đã nhận ra quá khứ sai lầm của bố mẹ và nghĩ do mình mà gia đình bác Ánh đang hạnh phúc bỗng tan vỡ.

Nhan sắc tròn đầy của Đỗ Thị Hà sau khi lấy chồng thiếu gia quê Quảng Trị

Nhan sắc tròn đầy của Đỗ Thị Hà sau khi lấy chồng thiếu gia quê Quảng Trị

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Đỗ Thị Hà sau ít tháng kết hôn cùng chồng thiếu gia quê Quảng Trị, nhan sắc của cô ngày càng tròn đầy, xinh đẹp và ngọt ngào hơn.

Ảnh hậu trường kết phim 'Cách em 1 milimet' khiến khán giả thêm 'lụy'

Ảnh hậu trường kết phim 'Cách em 1 milimet' khiến khán giả thêm 'lụy'

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - "Cách em 1 milimet" khép lại bằng kết phim đầy cảm xúc, ảnh hậu trường của phim được chia sẻ tiếp tục mang đến ấn tượng ấm áp trong lòng khán giả.

Mẹ ruột và em dâu Thanh Lam gây chú ý

Mẹ ruột và em dâu Thanh Lam gây chú ý

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Khoảnh khắc Thanh Lam cùng mẹ ruột và em dâu trong bữa tiệc tất niên mới đây nhận được nhiều quan tâm của người hâm mộ.

Lý do bộ phim có Khả Ngân lỗ nặng

Lý do bộ phim có Khả Ngân lỗ nặng

Câu chuyện văn hóa - 7 giờ trước

"Vạn dặm yêu em" là bộ phim đẹp về hình ảnh, âm nhạc nhưng kịch bản không còn hợp thời, tạo cảm giác như phim dừng lại ở những năm 2000. Phim chưa kiếm nổi 100 triệu đồng, đối mặt nguy cơ thua lỗ nặng.

Phương Thanh tuổi 53 vẫn 'cháy' khi kết đôi trong âm nhạc cùng Phan Đình Tùng

Phương Thanh tuổi 53 vẫn 'cháy' khi kết đôi trong âm nhạc cùng Phan Đình Tùng

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Phương Thanh mới đây đã kết hợp với Phan Đình Tùng trong dự án âm nhạc "Có lẽ nào". Điều khiến khán giả chú ý là dù đã 53 tuổi nhưng chị vẫn giữ được nhiệt trong công việc.

Xem nhiều

Hồng Đăng - Hồng Diễm gây sốt mạng xã hội trong hôn lễ của đồng nghiệp vì một hành động dễ thương

Hồng Đăng - Hồng Diễm gây sốt mạng xã hội trong hôn lễ của đồng nghiệp vì một hành động dễ thương

Giải trí

GĐXH - Hồng Đăng đã hội ngộ "tri kỷ" Hồng Diễm trong hôn lễ của diễn viên Kiều My "Cách em 1 milimet". Trong tiệc hỉ này, khán giả phát sốt trước hành động dễ thương của Hồng Đăng dành cho Hồng Diễm.

Cuộc sống trái ngược của 2 sao nhí đình đám trong phim 'Gia đình là số một'

Cuộc sống trái ngược của 2 sao nhí đình đám trong phim 'Gia đình là số một'

Thế giới showbiz
Phim giờ vàng VTV 'Lời hứa đầu tiên' nói về góc khuất đời sống hoa hậu

Phim giờ vàng VTV 'Lời hứa đầu tiên' nói về góc khuất đời sống hoa hậu

Xem - nghe - đọc
Mẹ ruột và em dâu Thanh Lam gây chú ý

Mẹ ruột và em dâu Thanh Lam gây chú ý

Giải trí
Ngân bật khóc khi biết được lý do bỏ lỡ cơ hội 'chung kết' với Viễn

Ngân bật khóc khi biết được lý do bỏ lỡ cơ hội 'chung kết' với Viễn

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top