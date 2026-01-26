Lưu Hương Giang: 'Những góp ý về nhan sắc thì xin phép bỏ qua'

Lưu Hương Giang mới đây đã bất ngờ chia sẻ về quan điểm cá nhân về một vài vấn đề tiêu cực mà cô gặp phải. Nữ ca sĩ quê Thành Nam viết: "Mọi ý kiến về âm nhạc Giang xin tiếp nhận nhưng những góp ý về nhan sắc thì Giang xin phép bỏ qua, nếu hàng ngày bạn phải nghe những lời góp ý, thậm chí mỉa mai về nhan sắc thì rút kinh nghiệm như thế nào hay chỉ khiến bạn tổn thương và kém tự tin đi.

Điều quan trọng giờ đây mình rất yêu phiên bản của mình ở thời điểm hiện tại và cũng may là không quá yếu bóng vía. Năm hết tết đến hoan hỉ vào nhà nhau nói lời hay ý đẹp, cùng nhau thưởng nhạc hay mọi người ạ".

Lưu Hương Giang và hình ảnh mới nhất.

Thời gian qua Lưu Hương Giang sống kín tiếng và cô chỉ tập trung vào những dự án âm nhạc. Ngoài chương trình "Chị đẹp đạp gió, rẽ sóng", Lưu Hương Giang còn tham gia một số show diễn ca nhạc trong nước.

Về đời tư, sau chia tay Hồ Hoài Anh, cuộc sống của Lưu Hương Giang chỉ dành cho công việc và 2 cô con gái. Trên trang cá nhân, Lưu Hương Giang chỉ chia sẻ về công việc của mình. "Hạnh phúc của người đứng trên sân khấu là nhìn xuống phía dưới thấy những nụ cười, những phút lặng im khi mọi người chăm chú lắng nghe ta hát, ta chuyện trò", nữ ca sĩ gốc Thành Nam trải lòng.

Cô chạy show nhiều hơn để lo cho cuộc sống của 3 mẹ con. Lưu Hương Giang cũng đôi lần nhắn nhủ những lời ẩn ý về tình trạng cảm xúc hiện tại. "Tuổi mới tự nhủ thôi thì ta cứ luôn dịu dàng cho dù đôi lúc thế giới chẳng hề dịu dàng với ta", giọng ca "Giọt sương và chiếc lá" chia sẻ trong ngày đón tuổi mới.

Lưu Hương Giang bình yên bên 2 con gái và gia đình.

Dù làm mẹ đơn thân nhưng Lưu Hương Giang vẫn quyết tâm nuôi 2 con gái trong điều kiện tốt nhất. Cả 2 con của cô đều học trường quốc tế với chi phí đắt đỏ. Ngoài ra, cô còn đưa con đi chơi ở nhiều điểm du lịch sang trọng trong và ngoài nước.

Lưu Hương Giang là nữ ca sĩ nổi bật ở sân khấu Sao Mai điểm hẹn. Giọng ca gốc Nam Định nổi tiếng với những ca khúc: Anh mãi là, Giọt sương và chiếc lá... Tất cả những thành công hiện tại của Lưu Hương Giang đều có hình bóng của Hồ Hoài Anh.

Trò cưng của Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh từng đạt quán quân The Voice Kids giờ 'lột xác' ngỡ ngàng GĐXH - Quang Anh (Rhyder) - chàng ca sĩ quê Thanh Hóa từng gây ấn tượng khi giành Quán quân The Voice Kids cách đây hơn một thập kỷ. Sau cuộc thi này, trải qua nhiều vấp váp trong nghề, Quang Anh đã "lột xác" ở thời điểm hiện tại.



