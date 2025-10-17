Vườn hồng cổ trăm tuổi dưới chân núi Đại Huệ tiêu điều sau bão

Dưới chân núi Đại Huệ, nhiều năm trở lại đây những vườn hồng cổ thụ trở thành điểm đến quen thuộc của du khách mỗi mùa hồng chín, bởi khung cảnh núi rừng hoang sơ hòa cùng vẻ thơ mộng của những vườn hồng trĩu quả.

Nằm dưới chân núi Đại Huệ, vườn hồng cổ rộng gần 200 héc-ta như một mảng xanh điểm sắc cam rực rỡ giữa vùng trung du xứ Nghệ. Nơi đây có hàng chục gốc hồng cổ thụ hàng trăm năm tuổi, xen lẫn những cây được trồng sau này cũng đã hơn 30 năm, tạo nên không gian canh tác và du lịch sinh thái độc đáo.



Những năm trước, vào thời điểm này, vườn hồng Đại Huệ bắt đầu mở cửa đón khách tham quan, trải nghiệm hái hồng, chụp ảnh. Mỗi ngày thường đón 100 - 200 lượt khách, dịp cuối tuần và ngày đẹp trời có thể lên tới 500 - 700 lượt. Sản phẩm hồng tươi, hồng ngâm từ đây cũng mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân địa phương.

Tuy nhiên, năm nay mưa bão liên tiếp đã khiến hàng chục gốc hồng cổ bị rụng quả, rụng lá nặng nề. Cả khu vườn vốn tấp nập, rực rỡ sắc quả mỗi dịp thu sang nay trở nên vắng lặng.

Vườn hồng ban đầu được trồng để lấy quả, nay được cải tạo để thành điểm đến tham quan cho cho người dân và du khách.

Mỗi cây hồng tốt cho 150 - 200 kg quả mỗi năm, giúp nhiều hộ dân thu về hàng trăm triệu đồng mỗi vụ. Mùa hồng chín, vườn đón hàng trăm lượt khách mỗi ngày, cuối tuần lên tới 700 người, mang lại nguồn thu đáng kể từ bán quả và du lịch trải nghiệm.

Anh Nguyễn Trọng Sách, chủ một vườn hồng ở Đại Huệ cho biết, nhờ kè đá chắc chắn nên vườn không bị đổ ngã như nhiều nơi khác, song hơn 60% số quả đã rụng sau bão, ảnh hưởng nặng đến kinh doanh và du lịch. Mọi năm, vườn mở cửa đón khách chụp ảnh từ đầu vụ đến Tết Nguyên đán, nhưng năm nay thiệt hại lớn, anh phải tạm đóng cửa để dọn dẹp, khôi phục. "Nếu thời tiết ổn định, chúng tôi sẽ mở lại vườn đón khách trong thời gian ngắn trước khi hết mùa", anh Sách nói.

Gia đình bà Nguyễn Thị Phúc ở xóm 6, xã Đại Huệ có hơn 100 gốc hồng trên 30 năm tuổi, mỗi năm thu nhập hơn 50 triệu đồng từ bán quả và đón khách du lịch trải nghiệm. Tuy nhiên, bão số 10 vừa qua khiến hơn 30 gốc hồng cổ bị bật gốc, thiệt hại nặng. "Vườn hồng đang vào mùa chín mà không thể mở cửa đón khách, nhìn cây ngổn ngang thấy xót lắm", bà Phúc nói. Hiện gia đình đang thu hái số quả còn lại và dựng lại gốc cây để cứu vườn.

Những năm trước, vườn hồng cổ Đại Huệ luôn tấp nập khách đến tham quan, chụp ảnh, trải nghiệm hái hồng mỗi độ thu về.

Cơn bão số 10 vừa qua đã làm một nửa diện tích vườn hồng cổ xã Đại Huệ bị gãy đổ, bật gốc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất, chất lượng quả và buộc hoạt động du lịch trải nghiệm phải tạm dừng.

Vườn hồng cổ xã Đại Huệ bị ảnh hưởng nặng nề sau bão số 10.

Bà Nguyễn Thị Phúc dọn dẹp vườn, khôi phục vườn hồng sau bão.

Người dân nâng niu, chăm sóc những gốc hồng không bị hư hại.

Năm nay, mưa bão liên tiếp khiến hàng chục gốc hồng cổ rụng quả, trơ cành. Khu vườn từng rực rỡ sắc cam giờ tiêu điều, vắng bóng du khách.

Vườn hồng đã bắt đầu vào mùa rụng quả hàng loạt.

Mưa bão cũng làm hàng trăm gốc hồng cổ trên địa bàn xã Đại Huệ bị gãy đổ, bật rễ, gây thiệt hại kinh tế nặng nề. Đây đều là những vườn hồng đang đến kỳ thu hoạch và vào mùa du lịch, hứa hẹn một mùa bội thu cho người dân.



Ông Nguyễn Đình Thế, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Huệ cho biết, ngoài nguồn thu từ bán hồng quả, vài năm gần đây địa phương phát triển mạnh du lịch canh nông. Những vườn hồng cổ trĩu quả, nằm cheo leo trên sườn đồi đá rêu phong, được ví như "cao nguyên đá xứ Nghệ", thu hút hàng nghìn lượt du khách mỗi mùa, mang lại thêm nguồn thu nhập đáng kể cho người dân.

Tuy nhiên, bão số 10 vừa qua đã khiến khoảng một nửa diện tích hồng của xã bị gãy đổ, bật gốc, hoạt động du lịch phải tạm dừng, thiệt hại kinh tế lớn. Chính quyền xã đang kêu gọi doanh nghiệp, cơ sở chế biến thu mua hồng giúp người dân tiêu thụ sản phẩm, đồng thời hướng dẫn bà con dọn dẹp, cắt tỉa, chăm sóc, phục hồi vườn cây và trồng dặm lại những diện tích bị thiệt hại.