Triệu tập hai nhóm học sinh mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 3/12, Công an xã Kỳ Anh cho biết, lực lượng chức năng vừa kịp thời ngăn chặn hai nhóm học sinh THCS trên địa bàn mang theo hung khí chuẩn bị đánh nhau do mâu thuẫn phát sinh trên mạng xã hội.

Hai nhóm học sinh và hung khí tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, T.Q.T. (SN 2013, trú xã Kỳ Anh) và N.Đ.T. (SN 2013, trú xã Kỳ Khang) - đều là học sinh THCS trên địa bàn nảy sinh tranh cãi, sau đó liên tục thách thức, đe dọa nhau. Mâu thuẫn kéo dài khiến hai bên nhiều lần hẹn gặp để “nói chuyện” nhưng xung đột vẫn không được giải quyết.

Trong hai ngày 28 và 29/11, cả hai nhóm tiếp tục rủ thêm bạn cùng trường, mang theo nhiều loại hung khí như ná cao su cải tiến, dao phóng, ống tuýp sắt, đèn laser, côn nhị khúc… để hẹn nhau “giải quyết mâu thuẫn”.

Nhận được thông tin, Công an xã Kỳ Anh đã nhanh chóng vào cuộc, triệu tập 20 học sinh liên quan để làm việc. Tại trụ sở công an, các em được tuyên truyền, răn đe và yêu cầu viết cam kết không tái phạm. Toàn bộ số hung khí đã bị thu giữ.