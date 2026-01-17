Sau 11 năm chạy thận, con trai được cha hiến thận cứu sống

Cụ thể, chiều 14/1, Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai tổ chức buổi gặp mặt, chúc mừng bệnh nhân L.Y.T (sinh năm 1999) – trường hợp ghép thận thứ 3 tại bệnh viện, đã hồi phục tốt và chính thức được xuất viện sau gần ba tuần điều trị, theo dõi hậu phẫu.

Trước đó, bệnh nhân L.Y.T được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối, phải điều trị lọc máu chu kỳ qua đường rò động – tĩnh mạch trong tình trạng vô niệu.

Bệnh nhân đã chạy thận nhân tạo suốt 11 năm. Thời điểm trước phẫu thuật phải lọc máu 3 lần/tuần, có biểu hiện da đen sạm, tăng huyết áp và nhiều biến chứng của suy thận kéo dài. Nếu không được ghép thận, bệnh nhân sẽ tiếp tục phụ thuộc chạy thận, sức khỏe suy giảm theo thời gian.

Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai tổ chức buổi gặp mặt, chúc mừng bệnh nhân L.Y.T. Ảnh: BVCC.

Sau quá trình theo dõi, đánh giá toàn diện và khi tình trạng lâm sàng ổn định, các bác sĩ đã chỉ định ghép thận. Người hiến thận là bố ruột của bệnh nhân, ông L.V.S. Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, ông được xác định đủ điều kiện hiến một quả thận, với mong muốn cứu con thoát khỏi bệnh tật.

Ca phẫu thuật được thực hiện bởi ê-kíp Bệnh viện Đa khoa số 2 Lào Cai phối hợp với các y, bác sĩ Bệnh viện Việt Đức. Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp gặp khó khăn do suy thận kéo dài khiến bàng quang của bệnh nhân bị teo nhỏ, gây thách thức cho thao tác kỹ thuật, tuy nhiên, ca phẫu thuật đã thành công. Ngoài ra, do thận được hiến từ người thân cùng huyết thống nên quá trình hậu phẫu của bệnh nhân diễn tiến thuận lợi.

Sau phẫu thuật, cả người hiến và người nhận thận được điều trị, theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc. Đến nay, sức khỏe của hai cha con đã ổn định; riêng bệnh nhân L.Y.T đã đủ điều kiện xuất viện ngày 14/1 và sẽ tiếp tục theo dõi, điều trị ngoại trú theo phác đồ sau ghép.

Thành công của ca ghép thận thứ 3 tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, sự phối hợp hiệu quả giữa Bệnh viện Đa khoa số 2 Lào Cai và các bệnh viện tuyến trung ương, đồng thời mở ra cơ hội sống mới cho người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối.