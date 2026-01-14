Bệnh viện 19-8 tái khởi động kỹ thuật ghép tủy: Bước tiến chiến lược trong điều trị ung thư máu
GĐXH - 13/01/2026, BV 19-8 phối hợp Viện Huyết học thảo luận tái khởi động ghép tủy, mở hy vọng mới sau 13 năm gián đoạn.
Ngày 13/01/2026, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) đã chính thức thực hiện bước đi quan trọng trong lộ trình làm chủ các kỹ thuật y tế chuyên sâu khi phối hợp cùng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương thảo luận phương án tái khởi động kỹ thuật ghép tủy. Đây là dấu mốc quan trọng sau hơn 13 năm gián đoạn, hứa hẹn mở ra hy vọng mới cho những bệnh nhân mắc bệnh lý huyết học ác tính.
Tăng cường hợp tác, chuẩn bị cho lộ trình chuyển giao chuyên sâu
Trong khuôn khổ buổi làm việc, về phía Bệnh viện 19-8 có sự hiện diện của Đại tá, PGS.TS Nguyễn Tiến Quang (Giám đốc Bệnh viện), cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc và lãnh đạo chủ chốt các khoa, phòng, trung tâm. Đoàn công tác Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương do PGS.TS Vũ Đức Bình - Phó Viện trưởng dẫn đầu cùng các chuyên gia hàng đầu về ghép tế bào gốc đã có những tư vấn thực chất và sát sao.
Ghép tủy (hay ghép tế bào gốc) được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỹ thuật phức tạp nhất của chuyên ngành huyết học. Việc tái triển khai đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa đội ngũ lâm sàng, xét nghiệm và hậu cần y tế. Tại buổi làm việc, hai đơn vị đã thống nhất lộ trình đầu tư bài bản về ba trụ cột chính: cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và danh mục thuốc chuyên biệt.
Lợi thế từ kinh nghiệm và hành lang pháp lý
Đánh giá cao quyết tâm của Bệnh viện 19-8, PGS.TS Vũ Đức Bình nhấn mạnh rằng bệnh viện đang hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi để thành công. Cụ thể, bên cạnh nền tảng kinh nghiệm đã có từ giai đoạn trước, hệ thống pháp lý hiện hành từ các thông tư mới của Bộ Y tế đã tạo điều kiện thông thoáng hơn cho việc triển khai kỹ thuật cao.
Đặc biệt, lãnh đạo Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đánh giá rất cao sự chủ động của Trung tâm Huyết học – Truyền máu (Bệnh viện 19-8) trong việc chuẩn bị sẵn sàng nguồn bệnh nhân có chỉ định ghép. Đây được coi là lợi thế tiên quyết, giúp rút ngắn thời gian từ khâu chuẩn bị sang khâu thực hành lâm sàng.
"Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương sẽ đồng hành toàn diện. Những gì chúng tôi có, chúng tôi sẽ cùng Bệnh viện 19-8 xây dựng để đơn vị sớm làm chủ kỹ thuật này" - PGS.TS Vũ Đức Bình khẳng định.
Nhận diện thách thức và đầu tư trọng điểm
Mặc dù có nhiều thuận lợi, song để đảm bảo tỷ lệ thành công tối đa cho các ca ghép, Bệnh viện 19-8 cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách thức cần vượt qua. Theo BS.CKI Phạm Thị Việt Anh – Phó Giám đốc Trung tâm Huyết học – Truyền máu, quy trình ghép tủy đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe về kiểm soát nhiễm khuẩn.
Đoàn công tác khảo sát tại tầng 13 nhà kỹ thuật cao của Trung tâm huyết học - Truyền máu để triển khai hệ thống phòng ghép.
Hiện tại, bệnh viện đang gấp rút hoàn thiện các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, bao gồm:
- Hệ thống phòng áp lực dương: Đảm bảo môi trường vô trùng tuyệt đối cho bệnh nhân sau ghép – giai đoạn hệ miễn dịch của người bệnh gần như bằng không.
- Nguồn thuốc đặc trị: Nhiều loại thuốc phục vụ quá trình diệt tủy và chống thải ghép là thuốc chuyên biệt, cần quy trình cấp phép và nhập khẩu nghiêm ngặt.
- Đào tạo nhân lực: Tiếp tục gửi các kíp y bác sĩ, điều dưỡng đi đào tạo chuyên sâu, cập nhật những tiến bộ mới nhất trong quy trình chăm sóc toàn diện người bệnh ghép tủy.
Quyết tâm vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe bệnh nhân
Sau khi khảo sát thực tế tại Tầng 13 – Bộ phận Lâm sàng Trung tâm Huyết học – Truyền máu, đoàn chuyên gia đã cùng lãnh đạo bệnh viện thảo luận chi tiết về phương án cải tạo mặt bằng, bố trí khu vực cách ly và vận hành trang thiết bị.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đại tá, PGS.TS Nguyễn Tiến Quang – Giám đốc Bệnh viện khẳng định việc tái khởi động kỹ thuật ghép tủy không chỉ là thực hiện một kỹ thuật y khoa, mà là một phần trong chiến lược phát triển bền vững, nâng cao chất lượng điều trị của bệnh viện hạng I. Với quyết tâm cao nhất từ Ban Giám đốc và sự hỗ trợ nhiệt tình từ đơn vị đầu ngành, Bệnh viện 19-8 đặt mục tiêu sớm thực hiện thành công những ca ghép đầu tiên trong thời gian tới.
Sự kiện này không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của y tế Công an nhân dân mà còn mang lại cơ hội điều trị quý giá, giảm bớt gánh nặng chi phí và áp lực cho các bệnh nhân ung thư máu tại khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận.
