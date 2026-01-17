Hàng trăm người cao tuổi được khám miễn phí, tặng quà trong Chương trình 'Sống khỏe mỗi ngày – Vì một Việt Nam thật khỏe'

Trong không khí cả nước thi đua lập thành tích hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, triển khai thực hiện các chủ trương lớn của Đảng về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, ngày 17/1/2025, tại trường tiểu học Thịnh Hào, phường Đống Đa (TP Hà Nội), chương trình "Sống khỏe mỗi ngày – Vì một Việt Nam thật khỏe" do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, UBND phường Đống Đa và các đơn vị đồng hành đã được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa dành cho người cao tuổi và các gia đình chính sách trên địa bàn.

Ông Nguyễn Hữu Tú - Phó chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phát biểu.

Chương trình là hoạt động cụ thể nhằm thực hiện Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị , đồng thời quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng, về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân là một trong những trụ cột quan trọng của phát triển bền vững, là đầu tư cho con người, cho tương lai đất nước, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng các dịch vụ y tế cơ bản, công bằng, chất lượng và nhân văn.

Đối với người cao tuổi và các gia đình chính sách, việc chăm lo sức khỏe không chỉ là nhiệm vụ an sinh xã hội, mà còn thể hiện trách nhiệm chính trị, đạo lý "uống nước nhớ nguồn" và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những người đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước.

Ban tổ chức tặng quà các cán bộ hưu trí, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Khác với cách tiếp cận truyền thống nặng về điều trị, chương trình "Sống khỏe mỗi ngày – Vì một Việt Nam thật khỏe" tập trung vào chăm sóc sức khỏe chủ động, phòng bệnh từ sớm, từ xa, đặc biệt đối với người cao tuổi – nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc các bệnh không lây nhiễm và bệnh mạn tính.

Tại chương trình, người cao tuổi và các gia đình chính sách được khám sức khỏe tổng quát, sàng lọc một số bệnh thường gặp; Tư vấn về chế độ dinh dưỡng, vận động và sinh hoạt phù hợp với độ tuổi; Hướng dẫn tự theo dõi, quản lý sức khỏe tại cộng đồng. Cùng đó, chương trình còn tổ chức trao tặng quà nhằm động viên tinh thần, thể hiện sự quan tâm của chính quyền và các đơn vị đồng hành.

Đông đảo người cao tuổi đến tham dự chương trình.

Ngoài ra chương trình cũng dành tặng 10 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng hỗ trợ 10 cán bộ hưu trí, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thông qua các hoạt động này, chương trình góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của phòng bệnh, giúp phát hiện sớm các nguy cơ sức khỏe, giảm thiểu biến chứng, từ đó giảm gánh nặng cho gia đình và hệ thống y tế.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Hữu Tú - Phó chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh: Mục tiêu của ngành y tế hiện nay không chỉ dừng lại ở việc kéo dài tuổi thọ, mà quan trọng hơn là nâng cao số năm sống khỏe mạnh, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có chất lượng, tiếp tục phát huy vai trò, vị thế trong gia đình và cộng đồng.

Ban tổ chức hướng dẫn người dân đến tham dự chương trình.

Đây cũng là tinh thần xuyên suốt trong các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác y tế: chuyển mạnh từ mô hình "chữa bệnh" sang "chăm sóc sức khỏe toàn diện", lấy y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe ban đầu làm nền tảng, gắn chăm sóc sức khỏe với phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Chương trình "Sống khỏe mỗi ngày – Vì một Việt Nam thật khỏe" tại phường Đống Đa là minh chứng cụ thể cho việc đưa các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương vào thực tiễn, bắt đầu từ những hoạt động gần dân, sát dân, đáp ứng đúng nhu cầu của người cao tuổi và các gia đình chính sách.

Trong thời gian tới, Ban Tổ chức kỳ vọng các mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng tương tự sẽ tiếp tục được nhân rộng, góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, bao trùm, phát triển bền vững, vì mục tiêu một Việt Nam khỏe mạnh và bền vững.

Ban tổ chức tặng quà, hỏi thăm người dân đến thăm khám tại chương trình.