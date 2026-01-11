WinMart phục vụ hàng hóa giá cả bình ổn, đa dạng giỏ quà Tết và ưu đãi lớn trên toàn hệ thống
Bước vào mùa mua sắm Tết 2026, thị trường bán lẻ ghi nhận sự chuẩn bị sớm về nguồn hàng, giỏ quà biếu và các chương trình khuyến mãi quy mô lớn. Bên cạnh yếu tố giá cả và ưu đãi, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sự tiện lợi, đa dạng lựa chọn và những sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng trong gia đình dịp đầu năm.
Giỏ quà Tết: Đa dạng phân khúc, nhiều lựa chọn theo nhu cầu biếu tặng
Phục vụ mùa Tết Bính Ngọ 2026, hệ thống siêu thị WinMart/WinMart+/WiN thuộc Tập đoàn Masan giới thiệu bộ sưu tập giỏ quà Tết "Trọn vị Tết – Trao yêu thương", được thiết kế đa dạng theo nhiều phân khúc, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn món quà phù hợp cho từng đối tượng – từ người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đến đối tác, khách hàng doanh nghiệp.
Các giỏ quà có mức giá khởi điểm từ 299.500 đồng, đi kèm chính sách chiết khấu lên đến 10% cho đơn hàng số lượng lớn và đặt sớm trước 20/1/2026, mang đến giải pháp biếu tặng linh hoạt, phù hợp với nhiều nhu cầu trong dịp cao điểm cuối năm.
Trong mức giá từ 529.000 đồng đến 629.000 đồng, WinMart giới thiệu các lựa chọn như Hộp quà Tài Lộc, Happy, Hưng Vượng, mang đến những sản phẩm quen thuộc từ các thương hiệu uy tín trong nước như bánh kẹo, cà phê, trà, nước giải khát – phù hợp nhu cầu biếu tặng đề cao sự chỉn chu và tiện lợi.
Ngoài ra, các giỏ quà Tết còn được mở rộng với các lựa chọn như Vạn Lộc – Cát Tường, kết hợp bánh kẹo nhập khẩu, cà phê đặc biệt, rượu vang cùng các dòng thực phẩm dinh dưỡng. Đặc biệt, WinMart giới thiệu Hộp quà Tết Healthy, hướng đến xu hướng tiêu dùng tốt cho sức khỏe với các sản phẩm ít đường, trà, hạt dinh dưỡng… phù hợp làm quà biếu cho người lớn tuổi, gia đình quan tâm đến lối sống lành mạnh.
Các hộp quà Tết Gourmet được thiết kế dành cho phân khúc cao cấp, với các sản phẩm nhập khẩu từ châu Âu, bánh kẹo cao cấp và rượu vang tuyển chọn, thể hiện đẳng cấp và gu quà tặng tinh tế trong các dịp biếu tặng trang trọng.
Bên cạnh các giỏ quà được thiết kế sẵn, WinMart còn triển khai hình thức giỏ quà tự chọn (Alacart) – cho phép khách hàng chủ động lựa chọn sản phẩm theo sở thích, độ tuổi và nhu cầu của người nhận. Danh mục sản phẩm tự chọn đa dạng, từ bánh quy nhập khẩu, chocolate, kẹo, cà phê, trà đến các dòng rượu vang phổ biến, giúp linh hoạt kết hợp theo ngân sách và thông điệp muốn gửi gắm. Với hình thức này, mỗi giỏ quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện dấu ấn cá nhân, sự thấu hiểu và chăm chút dành cho người được biếu.
Tất cả các giỏ quà Tết tại WinMart đều được đầu tư bao bì sang trọng, màu sắc Tết hài hòa, phù hợp làm quà biếu đầu năm, đồng thời giữ mức giá hợp lý nhờ lợi thế quy mô và năng lực chuỗi cung ứng của hệ thống bán lẻ hiện đại lớn nhất Việt Nam.
Chủ động nguồn hàng, giá cả bình ổn và nhiều chương trình ưu đãi trên toàn hệ thống
Từ 7/1 đến 24/2, WinMart triển khai chương trình ưu đãi Tết quy mô toàn hệ thống với chủ đề "Hương vị Tết Việt – Trọn vị trọn yêu". Điểm nhấn là chương trình "Sắm Tết đủ đầy – Sum vầy hạnh phúc", với các ưu đãi lên đến 50%, mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1, quy tụ hàng ngàn sản phẩm từ thực phẩm khô, thực phẩm tươi sống, bánh kẹo – đồ uống đến hóa mỹ phẩm, thời trang, phục vụ trọn vẹn nhu cầu sắm Tết của các gia đình Việt.
Bà Nguyễn Thị Thùy Hương – Giám đốc Vận hành WinCommerce miền Bắc cho biết: "Nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng, WinMart đã làm việc trước với nhà cung cấp từ 2 đến 3 tháng trước Tết để tăng cường dự trữ hàng hóa, đảm bảo hàng hóa đầy đủ, giá cả bình ổn."
Để mâm cơm Tết truyền thống của người Việt thêm trọn vẹn, WinMart chuẩn bị danh mục nguyên liệu và thực phẩm thiết yếu, giúp người tiêu dùng dễ dàng hoàn thiện những món ăn quen thuộc ngày đầu năm. Từ các loại bún khô, miến, bánh đa, gạo nếp – gạo tẻ, đến mộc nhĩ, nấm hương, nấm mèo, cùng các gia vị và thực phẩm khô đặc trưng như đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, hạt tiêu, tất cả đều được bày bán đồng bộ, tiện lợi tại hệ thống WinMart. Bên cạnh đó, WinMart mang đến đa dạng các món ăn và thực phẩm chế biến sẵn, giúp khách hàng tiết kiệm tối đa thời gian chuẩn bị và nấu nướng trong những ngày Tết bận rộn mà vẫn giữ trọn hương vị truyền thống. Các sản phẩm như bánh chưng, giò chả, lạp xưởng, dưa hành, cùng nhiều dòng thực phẩm đông lạnh được chuẩn bị sẵn, tiện lợi cho việc sử dụng ngay hoặc chế biến nhanh, đi kèm mức giá ưu đãi chỉ áp dụng trong mùa Tết. Nhờ đó, việc chuẩn bị mâm cơm sum vầy trở nên nhẹ nhàng hơn, để các gia đình dành nhiều thời gian hơn cho quây quần và tận hưởng trọn vẹn không khí Tết. Chương trình còn đi kèm quà tặng hấp dẫn từ lên tới các thương hiệu lớn như Cocacola, Omo, Comfort, Sunlight, Lifebuoy, P/S…
Tết Masan – Tết vàng đủ vị
Trong khuôn khổ chương trình "Tết Masan – Tết vàng đủ vị", từ 01/01 đến 28/02/2026, với một số sản phẩm quen thuộc trong mùa Tết như nước mắm Nam Ngư, Đệ Nhị hay tương ớt CHIN-SU, khi quét mã WiNX trên chai, khách hàng được tích lũy thêm 10% điểm thưởng và nhận voucher trị giá 20.000 đồng từ các thương hiệu thuộc hệ sinh thái Masan (Omachi, Tam Thái Tử, Đệ Nhị, Vinacafé, WinEco, MEATDeli, NET, Chante…). Qua đó, người tiêu dùng nhận thêm giá trị thiết thực cho các lựa chọn quen thuộc trong đời sống hằng ngày.
Masan
