Hà Nội: Giá nhà tập thể tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn

Từng được xem là biểu tượng của thời bao cấp, gắn với hình ảnh đơn sơ, diện tích nhỏ, tiện ích nghèo nàn, nhà tập thể vốn gắn với định danh "giá rẻ". Nhưng tại Hà Nội hiện nay, đặc biệt là ở 5 phường mới được sáp nhập từ quận Đống Đa cũ (Hà Nội), quan niệm này đang bị thách thức mạnh mẽ. Ghi nhận trên các nền tảng mua bán nhà đất, đặc biệt trên nền tảng batdongsan.com.vn tại thời điểm tháng 2/2026 có những căn nhà tập thể cũ đang được rao giá từ 3 đến gần 5 tỷ đồng. Một mức giá tưởng chỉ dành cho chung cư cao cấp hoặc nhà phố trung tâm.

Cụ thể, một căn tập thể rộng 60m2, thiết kế 2 phòng ngủ tại khu tập thể Nguyễn Chí Thanh, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng (tức phường Láng Thượng, quận Đống Đa cũ) hiện đang được rao bán với giá 4,08 tỷ đồng, tương đương 68 triệu đồng/m2.

Căn tập thể 2 phòng ngủ, rộng 55m2 tại khu tập thể Thái Thịnh, phố Thái Thịnh, phường Đống Đa (tức phường Thịnh Quang, quận Đống Đa cũ) hiện đang được rao bán với giá 3,85 tỷ đồng, tương đương 70 triệu đồng/m2.

Tại khu B, tập thể Kim Liên, phố Lương Định Của, phường Kim Liên căn tập thể rộng 60m2, thiết kế 2 phòng ngủ, diện tích trên sổ đỏ là 30m2 hiện đang được rao bán với giá 4,5 tỷ đồng, tương đương 75 triệu đồng/m2.

Căn tập thể 2 phòng ngủ, rộng 75m2 nằm trên đường Nguyễn Thái Học, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám hiện cũng đang được rao bán với giá 4,89 tỷ đồng, tương đương 66,4 triệu đồng/m2.

Tại khu tập thể tại phố Tôn Đức Thắng, phường Ô Chợ Dừa (tức phường Hàng Bột, quận Đống Đa cũ), căn tập thể thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 60m2 hiện đang được rao bán với giá 3,55 tỷ đồng, tương đương 59,11 triệu đồng/m2.

Nhà tập thể, vốn được xem là giải pháp an cư giá rẻ, nay đang dần biến thành một "sản phẩm đầu tư" được giới đầu tư để mắt.

5 phường mới của quận Đống Đa sau sáp nhập

1. Phường Đống Đa

Sau sáp nhập, phường Đống Đa được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Thịnh Quang thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Trung Liệt, Quang Trung thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Láng Hạ, Ô Chợ Dừa, Nam Đồng thuộc quận Đống Đa cũ.

2. Phường Kim Liên

Phường Kim Liên hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Kim Liên, Khương Thượng thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phương Mai, Phương Liên - Trung Tự, Quang Trung thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Nam Đồng, Trung Liệt thuộc quận Đống Đa cũ.

3. Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Hiện nay phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Khâm Thiên, Văn Chương, Thổ Quan thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Văn Miếu - Quốc Tử Giám thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Hàng Bột, Nam Đồng, Phương Liên - Trung Tự thuộc quận Đống Đa cũ, Điện Biên thuộc quận Ba Đình cũ, Cửa Nam thuộc quận Hoàn Kiếm cũ, Nguyễn Du, Lê Đại Hành thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.

4. Phường Láng

Sau sáp nhập, phường Láng được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Láng Thượng thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Láng Hạ thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Ngọc Khánh thuộc quận Ba Đình cũ.

5. Phường Ô Chợ Dừa

Hiện nay, phường Ô Chợ Dừa được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Ô Chợ Dừa, Hàng Bột, Cát Linh thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung Liệt thuộc quận Đống Đa cũ, Thành Công, Điện Biên thuộc quận Ba Đình cũ.

