Hà Nội: Giá nhà tập thể tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn
GĐXH - Nhiều căn nhà tập thể cũ tại 5 phường mới Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa được sáp nhập từ quận Đống Đa cũ (Hà Nội) đang được rao bán với giá hơn 4 tỷ đồng/căn. Thực tế này khiến không ít người mua nhà bất ngờ, còn giới đầu tư thì “giật mình”.
Giá nhà tập thể tại 5 phường mới thuộc quận Đống Đa cũ đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn
Từng được xem là biểu tượng của thời bao cấp, gắn với hình ảnh đơn sơ, diện tích nhỏ, tiện ích nghèo nàn, nhà tập thể vốn gắn với định danh "giá rẻ". Nhưng tại Hà Nội hiện nay, đặc biệt là ở 5 phường mới được sáp nhập từ quận Đống Đa cũ (Hà Nội), quan niệm này đang bị thách thức mạnh mẽ. Ghi nhận trên các nền tảng mua bán nhà đất, đặc biệt trên nền tảng batdongsan.com.vn tại thời điểm tháng 2/2026 có những căn nhà tập thể cũ đang được rao giá từ 3 đến gần 5 tỷ đồng. Một mức giá tưởng chỉ dành cho chung cư cao cấp hoặc nhà phố trung tâm.
Cụ thể, một căn tập thể rộng 60m2, thiết kế 2 phòng ngủ tại khu tập thể Nguyễn Chí Thanh, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng (tức phường Láng Thượng, quận Đống Đa cũ) hiện đang được rao bán với giá 4,08 tỷ đồng, tương đương 68 triệu đồng/m2.
Căn tập thể 2 phòng ngủ, rộng 55m2 tại khu tập thể Thái Thịnh, phố Thái Thịnh, phường Đống Đa (tức phường Thịnh Quang, quận Đống Đa cũ) hiện đang được rao bán với giá 3,85 tỷ đồng, tương đương 70 triệu đồng/m2.
Tại khu B, tập thể Kim Liên, phố Lương Định Của, phường Kim Liên căn tập thể rộng 60m2, thiết kế 2 phòng ngủ, diện tích trên sổ đỏ là 30m2 hiện đang được rao bán với giá 4,5 tỷ đồng, tương đương 75 triệu đồng/m2.
Căn tập thể 2 phòng ngủ, rộng 75m2 nằm trên đường Nguyễn Thái Học, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám hiện cũng đang được rao bán với giá 4,89 tỷ đồng, tương đương 66,4 triệu đồng/m2.
Tại khu tập thể tại phố Tôn Đức Thắng, phường Ô Chợ Dừa (tức phường Hàng Bột, quận Đống Đa cũ), căn tập thể thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 60m2 hiện đang được rao bán với giá 3,55 tỷ đồng, tương đương 59,11 triệu đồng/m2.
Nhà tập thể, vốn được xem là giải pháp an cư giá rẻ, nay đang dần biến thành một "sản phẩm đầu tư" được giới đầu tư để mắt.
5 phường mới của quận Đống Đa sau sáp nhập
1. Phường Đống Đa
Sau sáp nhập, phường Đống Đa được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Thịnh Quang thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Trung Liệt, Quang Trung thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Láng Hạ, Ô Chợ Dừa, Nam Đồng thuộc quận Đống Đa cũ.
2. Phường Kim Liên
Phường Kim Liên hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Kim Liên, Khương Thượng thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phương Mai, Phương Liên - Trung Tự, Quang Trung thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Nam Đồng, Trung Liệt thuộc quận Đống Đa cũ.
3. Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám
Hiện nay phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Khâm Thiên, Văn Chương, Thổ Quan thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Văn Miếu - Quốc Tử Giám thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Hàng Bột, Nam Đồng, Phương Liên - Trung Tự thuộc quận Đống Đa cũ, Điện Biên thuộc quận Ba Đình cũ, Cửa Nam thuộc quận Hoàn Kiếm cũ, Nguyễn Du, Lê Đại Hành thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.
4. Phường Láng
Sau sáp nhập, phường Láng được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Láng Thượng thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Láng Hạ thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Ngọc Khánh thuộc quận Ba Đình cũ.
5. Phường Ô Chợ Dừa
Hiện nay, phường Ô Chợ Dừa được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Ô Chợ Dừa, Hàng Bột, Cát Linh thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung Liệt thuộc quận Đống Đa cũ, Thành Công, Điện Biên thuộc quận Ba Đình cũ.
Giá bạc hôm nay (27/2): Sau vía Thần Tài, bạc tăng tốc, có nơi chạm ngưỡng 95 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Sau cao điểm ngày vía Thần Tài, thị trường bạc trong nước vẫn duy trì nhịp tăng. Ghi nhận sáng 27/2 cho thấy, giá bán dao động phổ biến từ 92 – 94,9 triệu đồng/kg, cá biệt có thời điểm tiệm cận mốc 95 triệu đồng/kg.
Giá vàng hôm nay 27/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao sau ngày Thần Tài?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC trụ vững ở mốc 184 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn giảm nhẹ 200 nghìn đồng/lượng.
Giá iPhone 14 Pro Max cũ giảm sốc, rẻ chưa từng có, vẫn xịn như iPhone 18 Pro Max, xứng danh iPhone Pro Max cũ đáng mua nhấtGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 14 Pro Max cũ đang rất rẻ tại Việt Nam vẫn không bị lạc hậu trước iPhone 18 Pro Max sắp ra mắt.
Xe ga 160cc giá 70 triệu đồng của Honda thiết kế đẹp long lanh, trang bị chất không thua kém SH, rẻ chỉ như SH ModeGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Xe ga 160cc của Honda đã chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá từ 70 triệu đồng, thiết kế đẹp át vía cả SH và SH Mode.
Xe ga 125cc giá 49 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ hơn cả Air BladeGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc đang khiến Honda SH Mode phải lép vế bởi thiết kế đậm chất châu Âu, mức giá hấp dẫn chỉ 49 triệu đồng.
Giá xăng dầu bất ngờ tăng mạnh từ chiều nay, xăng RON95-III vượt 20.000 đồng/lítGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Chiều 26/2, Bộ Công thương thông báo giá bán lẻ xăng dầu mới áp dụng từ 15h cùng ngày. Kỳ điều hành này, giá xăng dầu điều chỉnh mạnh.
Bất ngờ số lãi về tay khi gửi tiết kiệm 300 triệu đồng kỳ hạn 12 thángGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 5,2 - 9%.
Giật mình với giá iPhone 17, iPhone 17 Pro Max giảm sâu, rẻ kỷ lục, cơ hội cực tốt cho người mua ngay sau TếtGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá iPhone 17 tiếp tục là dòng iPhone tâm điểm trong những tháng đầu năm 2026, nhất là phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn giá rẻ nhất được nhiều khách Việt tìm mua.
MPV 7 chỗ giá 160 triệu đồng của Nissan thiết kế đẹp mắt, 3 hàng ghế tối ưu, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ ngang Honda SH sẽ về Việt Nam?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - MPV 7 chỗ Nissan Gravite vẫn được hãng xe Nhật Bản bố trí cấu hình 7 chỗ nhờ lợi thế chiều dài cơ sở rộng rãi, tối ưu không gian cho cả ba hàng ghế.
Giá vàng hôm nay 26/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao ngày Vía Thần Tài?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC tiếp tục leo thang, trong khi vàng nhẫn hạ nhiệt.
Hatchback cỡ nhỏ giá 246 triệu đồng thiết kế cực hiện đại, công nghệ đỉnh cao, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn hài lòng khách hàng nếu bán ở Việt NamGiá cả thị trường
GĐXH - Hatchback điện được định vị hướng đến nhóm khách hàng trẻ tại đô thị – những người đề cao tính cá tính, linh hoạt nhưng vẫn yêu cầu cao về công nghệ và an toàn.