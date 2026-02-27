Xe ga 160cc giá 70 triệu đồng của Honda thiết kế đẹp long lanh, trang bị chất không thua kém SH, rẻ chỉ như SH Mode

Xe ga 125cc giá 60 triệu đồng đẹp cổ điển trang bị hiện đại sánh ngang SH Mode, siêu tiết kiệm xăng GĐXH - Xe ga 125cc sở hữu thiết kế ấn tượng hơn Honda SH Mode vừa ra mắt đang khiến Vision và LEAD phải lép vế, xe có mức giá chỉ 60 triệu đồng.

Xe ga 160cc của Honda thiết kế đẹp long lanh, trang bị chất hơn cả SH

Honda ADV160 phiên bản 2026.

Thai Honda đã khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường xe tay ga phong cách SUV khi chính thức ra mắt Honda ADV160 phiên bản 2026.

Honda RoadSync lần đầu tiên xuất hiện trong phân khúc 160cc.

Lần trở lại này không chỉ dừng ở việc thay đổi màu sắc mà còn là bước nâng cấp đáng kể về công nghệ Human-Machine Interface, tăng cường khả năng kết nối giữa người lái và xe.

Đáng chú ý nhất là việc mẫu xe được trang bị màn hình màu TFT 5 inch độ phân giải cao, hiển thị sắc nét ngay cả dưới ánh nắng mạnh, cùng hệ thống Honda RoadSync lần đầu tiên xuất hiện trong phân khúc 160cc.

Thiết kế ngoại thất của phiên bản 2026 được tinh chỉnh theo hướng mạnh mẽ

Công nghệ này trước đây chỉ có trên các dòng xe phân khối lớn của Honda, cho phép người dùng kết nối smartphone để sử dụng dẫn đường Turn-by-Turn, điều khiển nhạc, nhận thông báo cuộc gọi và tin nhắn, cũng như điều khiển bằng giọng nói thông qua tai nghe Bluetooth, tất cả đều có thể thao tác dễ dàng bằng cụm nút điều khiển mới trên tay lái trái.

Thiết kế ngoại thất của phiên bản 2026 được tinh chỉnh theo hướng mạnh mẽ và hiện đại hơn, thể hiện rõ tinh thần “nhà thám hiểm đô thị”. Xe sở hữu kính chắn gió trước có thể điều chỉnh hai cấp độ, ghi-đông dạng thuôn giúp kiểm soát chính xác và giảm mỏi khi lái xe đường dài. Hệ thống đèn LED toàn bộ kết hợp đèn định vị ban ngày tạo dấu ấn nhận diện rõ rệt, đồng thời cổng sạc USB Type-A trong hộc chứa đồ phía trước mang lại sự tiện lợi cho người dùng thời đại số.

Honda trang bị đầy đủ các công nghệ hỗ trợ như HSTC

Ở khía cạnh an toàn, Honda trang bị đầy đủ các công nghệ hỗ trợ như HSTC (Honda Selectable Torque Control) giúp kiểm soát lực kéo, hạn chế trượt bánh trên mặt đường trơn trượt; hệ thống phanh ABS chống bó cứng khi phanh gấp; đĩa phanh dạng sóng trước và sau hỗ trợ tản nhiệt tốt hơn; cùng phuộc sau đôi có bình dầu phụ từ Showa giúp hấp thụ xung động hiệu quả ngay cả trên địa hình gồ ghề.

Bên cạnh đó, xe còn có cốp chứa đồ dưới yên dung tích 30 lít đủ để đựng mũ bảo hiểm full-face, hệ thống Honda Smart Key hỗ trợ định vị và chống trộm, cùng chiều cao yên 780 mm phù hợp với nhiều vóc dáng người lái.

New Honda ADV160 2026 tiếp tục sử dụng động cơ eSP+ dung tích 157cc

Về vận hành, New Honda ADV160 2026 tiếp tục sử dụng động cơ eSP+ dung tích 157cc, 4 van, phun xăng điện tử PGM-FI và làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này mang lại mô-men xoắn mượt mà ở cả dải vòng tua thấp và cao, phù hợp cho việc di chuyển linh hoạt trong đô thị lẫn tăng tốc vượt xe trên đường trường. Công nghệ giảm ma sát bên trong giúp tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu, trong khi hệ thống Hydraulic Ride Tensioner góp phần giảm tiếng ồn và độ rung của xích cam, mang lại cảm giác vận hành êm ái hơn.

Giá xe ga 160cc New Honda ADV160 2026

Theo ghi nhận, phiên bản ADV 2026 đã chính thức có mặt tại đại lý. Trong đó, bản Standard RoadSync gồm ba màu mới: Nâu-đen MATT SAHARA VENTURE, Xanh lục-đen MATT NEBULA GREEN và Xanh dương-đen MATT HYPER BLUE, có giá đề xuất 101.900 baht (khoảng 70 triệu đồng).

Ngoài ra, phiên bản đặc biệt Black Edition màu MATT BLACK ADRENALINE mang phong cách hầm hố hơn được chào bán với giá đề xuất 102.400 baht (tương đương 73,3 triệu đồng).

Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km

Yamaha X-Max 300

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km

Piaggio Beverly 400HPE

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda SH350i: 3,906 lít/100km

Honda SH350i

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km

Vespa GTS Super Tech 300

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.