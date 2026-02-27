EVNNPC cảnh báo 3 nguyên nhân khiến hóa đơn tiền điện tháng 2 của nhiều hộ gia đình tăng mạnh

Hà Nội: Từ tờ mờ sáng, người dân đã xếp hàng ở Trần Nhân Tông chờ mua vàng cầu may ngày vía Thần Tài GĐXH - Mặc dù ngày vía Thần Tài chính thức là hôm nay (26/2/2026, mùng 10 tháng Giêng âm lịch), nhưng không khí mua vàng cầu tài lộc đã sôi sục từ đêm 25/2, tại các điểm bán vàng lớn ở Hà Nội.

Theo EVNNPC, có ba yếu tố chính tác động đến mức tiêu thụ điện trong tháng.

Đầu tiên, đợt rét đậm xuất hiện vào đầu tháng khiến nhiều gia đình sử dụng thiết bị sưởi ấm trong thời gian dài.

Thứ hai, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán giữa tháng làm tăng nhu cầu sum họp, nấu nướng, giải trí, kéo theo thời gian sử dụng các thiết bị điện nhiều hơn so với ngày thường.

Thứ ba, hiện tượng nồm ẩm đặc trưng ở miền Bắc khiến các thiết bị như máy hút ẩm, điều hòa chế độ khô phải vận hành liên tục.

Sử dụng các thiết bị như máy hút ẩm, điều hòa chế độ khô trong những ngày nồm ẩm là một trong những nguyên ngân khiến hóa đơn tiền điện tháng 2 của nhiều hộ gia đình tăng mạnh.

Đại diện ngành điện cho biết, khi các thiết bị công suất lớn hoạt động kéo dài, sản lượng điện tiêu thụ sẽ tăng tương ứng, dẫn tới hóa đơn tiền điện cao hơn so với những tháng trước.

Thực tế ghi nhận tại Hà Tĩnh cho thấy, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sản lượng điện sinh hoạt trung bình trên địa bàn đạt khoảng 4,48 triệu kWh mỗi ngày, tăng 32,25% so với tuần trước đó.

Theo ông Mai Thanh Tùng – Trưởng phòng Điều độ, Công ty Điện lực Hà Tĩnh, phụ tải điện sinh hoạt toàn tỉnh tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ do người dân sử dụng đồng thời nhiều thiết bị như điều hòa, bình nóng lạnh, bếp từ, tivi và hệ thống chiếu sáng trang trí.

Bên cạnh đó, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, gặp gỡ đầu xuân cũng góp phần làm nhu cầu sử dụng điện tại khu dân cư tăng cao.

Để tránh hóa đơn tăng đột biến, ngành điện khuyến nghị người dân sử dụng thiết bị hợp lý, tiết kiệm.

Cụ thể, chỉ nên bật bình nóng lạnh trước khi dùng khoảng 10–15 phút thay vì để hoạt động liên tục; hạn chế vận hành cùng lúc nhiều thiết bị công suất lớn như bếp từ, máy sấy, bình nóng lạnh.

Ngoài ra, cần tắt các thiết bị không cần thiết và đèn trang trí khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà; với tình trạng nồm ẩm, nên đóng kín cửa, sử dụng chế độ hút ẩm phù hợp và tránh để thiết bị chạy liên tục trong thời gian dài.

