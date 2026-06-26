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Xách balo lên và… đi bộ ra biển: Đặc quyền nghỉ dưỡng 365 ngày/năm của cư dân Ocean City

Thứ sáu, 11:03 26/06/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ

Không cần đặt vé máy bay, tìm khách sạn hay lên kế hoạch dài ngày, cư dân Ocean City vẫn có thể tận hưởng mùa hè như ở resort ngay trước cửa nhà. Với bộ đôi "thiên đường biển" VinWonders Wave Park, VinWonders Water Park cùng loạt ưu đãi dành riêng cho cư dân, "nghỉ dưỡng 0 đồng" đang trở thành một đặc quyền sống khác biệt tại đại đô thị phía Đông Hà Nội.

Ra cửa chạm "biển", nghỉ dưỡng mỗi ngày

Với gia đình chị Thu Phương, cư dân Vinhomes Ocean Park 2, mùa hè năm nay nhẹ nhàng hơn hẳn. Thay vì phải chờ đến kỳ nghỉ dài để cho con đi biển, cuối mỗi ngày cả nhà đều có thể "đi sang" VinWonders Wave Park hoặc VinWonders Water Park ngay gần nhà để vui chơi.

"Trước đây, mỗi chuyến du lịch hè của gia đình 4 người tốn ít nhất 30-40 triệu đồng tiền vé máy bay và ăn ở. Giờ đây, chỉ cần bọn trẻ mặc đồ bơi, đi bộ vài phút là ra đến biển. Chi phí vui chơi chỉ 0 đồng nhờ đặc quyền cư dân", chị Thu Phương chia sẻ.

Xách balo lên và… đi bộ ra biển: Đặc quyền nghỉ dưỡng 365 ngày/năm của cư dân Ocean City - Ảnh 1.

Cư dân Ocean City được trải nghiệm biển xanh, cát trắng ngay trước thềm nhà.

Điểm khiến trải nghiệm này trở thành đặc quyền không chỉ nằm ở khoảng cách gần, mà còn ở cách Vinhomes thiết kế chính sách ưu đãi riêng cho cư dân Vinhomes Ocean Park 2 & 3.

Trong mùa hè 2026, với chương trình "Mùa hè mát lành cùng Ocean City", mỗi mã căn được tặng 4 vé/tuần để trải nghiệm VinWonders Wave Park và VinWonders Water Park. Cư dân cũng có thể mua thêm vé ưu đãi giảm 50% cho tối đa 4 người thân, bạn bè đi cùng, áp dụng từ ngày 8/6 đến 31/8/2026.

Đặc biệt, với nhóm cư dân đã về ở, ưu đãi được nâng lên thành đặc quyền dài hạn trong 3 năm, từ ngày 20/6/2026 đến 19/6/2029. Năm đầu tiên, cư dân đã về ở được miễn phí 100% vé vào cửa và không giới hạn số lượt trải nghiệm; năm thứ hai được giảm 70% và năm thứ ba được giảm 50%. Với cư dân chưa về ở, mức ưu đãi lần lượt là 50%, 35% và 25%.

"Nhà có hai con nhỏ nên ưu đãi này rất thiết thực. Cả nhà có thể xuống công viên nước bất cứ khi nào rảnh, không phải tính toán nhiều về chi phí. Người thân, bạn bè đến chơi cũng có thể đi cùng với mức ưu đãi riêng, nên cuối tuần của gia đình vui hơn và chủ động hơn", chị Thu Phương nói.

Tại VinWonders Wave Park, cư dân được thỏa sức vẫy vùng trong Tổ hợp hồ tạo sóng nhân tạo lớn nhất thế giới quy mô 18ha, nơi những con sóng có thể cao tới gần 3 mét, mang lại cảm giác chân thực không kém gì những bãi biển danh tiếng ở Nha Trang hay Phú Quốc.

Trong khi đó, VinWonders Water Park lại là thế giới của những vòng xoáy cực đại và trò chơi cảm giác mạnh. Điểm nhấn thu hút giới trẻ tại đây là cụm đường trượt nước tốc độ cao Aqua Bay, mang đến những cú lao dốc đầy phấn khích, phù hợp với những ai đam mê chinh phục thử thách.

Với anh Quốc Toản, một cư dân trẻ tại Ocean City, điểm thú vị nhất là mỗi cuối tuần có thể đổi trải nghiệm mà không cần đi xa.

"Đường trượt nước ở VinWonders Water Park đỉnh không kém gì các công viên giải trí tầm cỡ mình từng đi. Cuối tuần nào nhóm bạn thân cũng sang chơi vì ở đây cái gì cũng có, chơi nguyên ngày không chán", anh Toản hào hứng.

Không dừng lại ở các trò chơi dưới nước, kỳ nghỉ tại gia của cư dân còn được điểm tô bởi các dịch vụ chuẩn resort 5 sao. Hệ thống xe điện (buggy) nội khu đưa đón tận nơi, các bữa tiệc BBQ nướng thịt thơm lừng ngay bên bờ biển, cùng hàng loạt sự kiện âm nhạc, lễ hội onsite được tổ chức đan xen tạo nên một lịch trình nghỉ dưỡng hoàn hảo từ sáng tới đêm.

Sự tiện lợi này đặc biệt ý nghĩa với người lớn tuổi. Bà Trần Thị Lan, cư dân Vinhomes Ocean Park 3, bộc bạch: "Có tuổi rồi, chúng tôi rất ngại đi xa. Giờ có khu vui chơi gần nhà, con cháu được vui mà ông bà cũng có thể đi cùng thong dong dạo biển, thoải mái hơn nhiều".

Đặc quyền sống trọn vẹn không phải đô thị nào cũng có

Hãng Thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA) từng nhận định, Ocean City là nơi "ai cũng muốn mua nhà để xây tổ ấm", nhờ hệ sinh thái toàn diện, đáp ứng mọi nhu cầu từ chăm sóc y tế, tiêu dùng hằng ngày đến vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng… chỉ trong bán kính 10-15 phút di chuyển.

Cư dân có thể tiếp cận nhanh chóng Vincom Mega Mall Ocean City, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, hệ thống giáo dục Vinschool, các trường quốc tế, chuỗi nhà hàng, phố ẩm thực và phố thương mại sầm uất mà không cần phải đi vào trung tâm thành phố.

Xách balo lên và… đi bộ ra biển: Đặc quyền nghỉ dưỡng 365 ngày/năm của cư dân Ocean City - Ảnh 2.

Hệ sinh thái tiện ích quy mô "khủng" mang tới cho cư dân Ocean City trải nghiệm sống toàn diện mà không phải rời khỏi đô thị.

Bên cạnh hệ sinh thái biển hồ và công viên giải trí quy mô lớn, Ocean City còn duy trì nhịp sống sôi động quanh năm với chuỗi lễ hội, sự kiện liên tục được tổ chức.

Đáng chú ý, từ 27/6-26/7, Ocean BBQ & Brew Fest sẽ trở lại và mang đến không gian ẩm thực nướng quốc tế đặc sắc chưa từng có. Cư dân và du khách sẽ có cơ hội thưởng thức hơn 120 loại bia trong và ngoài nước, khu vực Fan Zone World Cup cùng các màn trình diễn nghệ thuật, pháo hoa... Những sự kiện như vậy góp phần nuôi dưỡng đời sống tinh thần, khiến mỗi ngày của cư dân Ocean City đều như một kỳ nghỉ thực thụ mà hoàn toàn không cần rời khỏi nơi ở.

Xách balo lên và… đi bộ ra biển: Đặc quyền nghỉ dưỡng 365 ngày/năm của cư dân Ocean City - Ảnh 3.

Cư dân Ocean City và du khách sẽ được chiêu đãi với đại tiệc vị giác Ocean BBQ & Brew Fest 2026, từ 27/6-26/7.

Với lực đẩy từ bộ đôi hạ tầng tỷ đô metro số 8, số 14 vừa khởi công và cầu Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi dự kiến thông xe năm 2027, Ocean City sẽ ngày càng sôi động khi kết nối với nội đô và toàn thành phố thuận tiện hơn. Trên nền tảng hệ sinh thái tiện ích đã vận hành, đại đô thị 1.200ha phía Đông sẽ tiếp tục là điểm đến an cư hấp dẫn của nhiều gia đình tại Thủ đô.

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