Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 12 - 16/8/2026: Một số khu dân cư sẽ bị cúp điện từ sáng sớm

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Lịch cúp điện Sóc Trăng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 12 - 16/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 12 - 16/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 12 - 16/8/2026

Lịch cúp điện Sóc Trăng





KHU VỰC: thuộc các đường Lương Định Của (từ giáp đường Tôn Đức Thắng đến giáp nhà số 19; 28), khu vực Khóm 4, khóm 5 phường 5, khu vực Chông Chác.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/08/2026 đến 17:30:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: hẻm 843, Đường Phạm Hùng khu vực đường đal thuộc Khóm 7 Phường 8 sau Nhà Máy Đường

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/08/2026 đến 16:30:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu Công Nghiệp An Nghiệp (từ giáp Đường Quốc lộ 1 đến giáp Công ty Khang An).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/08/2026 đến 17:00:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu Công Nghiệp An Nghiệp (từ giáp Công ty Khang An đến giáp Công ty QNL).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/08/2026 đến 17:00:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Nhu Gia





KHU VỰC: Một phần Khu vực Tâm Thọ, Khu vực Tâm Lộc – Phường Mỹ Xuyên; một phần các ấp: Dù Tho, Cần Giờ, Sô La – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Nguyễn Văn Mận, xã Ngọc Tố

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Đức – xã Hòa Tú.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/08/2026 đến 17:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp Hòa Trực, ấp Hòa Trung - xã Hòa Tú

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/08/2026 đến 16:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Khu vực Chợ Cũ – Phường Mỹ Xuyên.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/08/2026 đến 17:30:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp: Đay Sô, Bưng Thum – xã Gia Hòa; Một phần các ấp: Ấp Kiết Lập A, ấp Trung Thống, ấp Kiết Nhất A; ấp Tân Nghĩa - xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/08/2026 đến 17:30:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Mỹ Tú





KHU VỰC: Các ấp Trà Lây 2, Bố Liên 1, Bố Liên 2, Bố Liên 3, Tà Ân A1, Tà Ân A2, Tà Ân B, Béc Tôn, Sóc Xoài và Một phần ấp Bưng Cóc, Đai Úi, Trà Lây 1 – xã Mỹ Hương; Các ấp Tam Sóc A, Tam Sóc B1, Tam Sóc B2, Tam Sóc D1, Tam Sóc D2, Tam Sóc C1, Tam Sóc C2, Rạch G – xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/08/2026 đến 17:30:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Phương Bình 2; Các ấp Kinh Tế (Ấp Mới); Phương Hòa (Phương Hòa 1, 2, 3); ấp Phương Bình; Một phần ấp Tân Thành - xã Long Hưng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/08/2026 đến 15:30:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cù Lao Dung





KHU VỰC: Một phần Ấp Phước Hoà B, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 12:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Phước Hoà B, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Châu





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thanh xã Vĩnh Hải thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 14/08/2026 đến 16:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Lộc





KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Ngay 2, ấp Tràm Kiến - xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 06:25:00 ngày 12/08/2026 đến 17:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp Kiết Lợi, ấp Kiết Thắng, ấp Kiết Bình, Ấp Kiết Lập A, ấp Trung Thống, ấp Kiết Nhất A; ấp Tân Nghĩa - xã Lâm Tân; xã Mỹ Phước.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/08/2026 đến 17:30:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Kế Sách





KHU VỰC: Một phần ấp An Phú, xã Thới An Hội, một phần ấp Phèn Đen, xã An Lạc Thôn, Tp Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/08/2026 đến 17:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Hội, xã Thới An Hội, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phầ̀n ấp Mỹ Thạnh, xã Nhơn Mỹ, Tp Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Xóm Đồng 2, một phần ấp Đại An, ấp Xóm Đồng 1, ấp Ninh Thới, xã Thới An Hội, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/08/2026 đến 17:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Long Phú





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Khoan Tang, xã Long Phú, thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 12/08/2026 đến 17:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Bờ Kinh, xã Trường Khánh, thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/08/2026 đến 18:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp An Hưng, ấp Lợi Đức, xã Đại Ngãi, thành phố Cần thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 14:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 5, ấp Tân Lập, xã Long Phú, thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 06:40:00 ngày 14/08/2026 đến 17:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 1, xã Long Phú, thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 14:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Khoan Tang, xã Long Phú, thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/08/2026 đến 17:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 4, xã Long Phú, thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/08/2026 đến 17:00:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Ngã Năm





KHU VỰC: Khu vực Mỹ Đông - phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Mỹ Phước -phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Trà Cú -phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/08/2026 đến 17:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thuận Hòa





KHU VỰC: ấp An Trạch, Giồng Chùa A, xã An Ninh, Thành phố Cần Thơ. ấp Trà Canh A1, Trà Canh A2, Sa Bâu, Trà Canh B, xa Thuận Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 14:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Châu Thành, ấp Phú Ninh, ấp Xà Lan, xã An Ninh, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/08/2026 đến 17:00:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trần Đề

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 16/8/2026.