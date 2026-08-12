Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 12 - 16/8/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị cúp điện 10 tiếng/ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Hậu Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 12 - 16/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 12 - 16/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như trong sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 12 - 16/82026
Lịch cúp điện Vị Thanh
KHU VỰC: Khu vực 9; 10, Phường Vị Tân, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/08/2026 đến 17:00:00 ngày 12/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực 4, Phường Vị Tân, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 14:00:00 ngày 13/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực 7, Phường Vị Tân, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/08/2026 đến 14:00:00 ngày 14/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thạnh Trung, xã Hảo Lựu, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/08/2026 đến 14:00:00 ngày 14/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hòa
KHU VỰC: Ấp Trầu Hôi, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/08/2026 đến 16:00:00 ngày 12/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngã Bảy
KHU VỰC: Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/08/2026 đến 17:00:00 ngày 12/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Phường Đại Thành - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Lợi A1, xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 14/08/2026 đến 14:00:00 ngày 14/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Hòa; xã Đông Phước A, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 15/08/2026 đến 17:00:00 ngày 15/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Long Mỹ
KHU VỰC: Một phần phường Long Mỹ, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 16:00:00 ngày 14/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã xà Phiên, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 16:30:00 ngày 14/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: ấp Phú Thành, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp Phước Hưng, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/08/2026 đến 15:00:00 ngày 14/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Tân Hưng, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/08/2026 đến 15:00:00 ngày 14/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phụng Hiệp
KHU VỰC: Một phần xã Tân Bình
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/08/2026 đến 17:00:00 ngày 15/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Hòa An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/08/2026 đến 17:00:00 ngày 15/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Hòa An, xã Tân Bình
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/08/2026 đến 17:00:00 ngày 15/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Hòa An, xã Phương Bình
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/08/2026 đến 17:00:00 ngày 15/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vị Thủy
KHU VỰC: Xã Vị Thủy, TP, Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 3 xã Vị Thủy, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 11:30:00 ngày 13/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 9 xã Vị Thủy,TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 11:00:00 ngày 13/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 2,3 xã Vĩnh Tường, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 13/08/2026 đến 13:30:00 ngày 13/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 2 xã Vĩnh Tường, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 13/08/2026 đến 16:30:00 ngày 13/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Viễn
KHU VỰC: Ấp 03; 04; 06; 08; 09; 10; 11 12, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/08/2026 đến 16:00:00 ngày 15/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.