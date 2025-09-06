Xe chở rác tông chết học sinh lớp 6 trong khuôn viên trường nội trú
Trong lúc thu gom rác ở trường học tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, chiếc xe chuyên dụng tông vào một học sinh lớp 6 khiến nạn nhân tử vong.
Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ việc một học sinh lớp 6 tử vong do va chạm với xe thu gom rác ngay trong khuôn viên trường.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 ngày 6/9, anh V.A.S (sinh năm 1984, trú xã Nam Dong, Lâm Đồng) lái ô tô chở rác cùng 2 nhân viên khác vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên (phường Thành Nhất) để thu gom rác.
Trong lúc di chuyển, chiếc xe va chạm với em T.M.T (học sinh lớp 6 của trường). Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, em T vẫn không qua khỏi. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Trước đó, vào ngày 7/7, tại xã Tân An Hội, TP. HCM, nam tài xế L.N.H (51 tuổi, ngụ phường Hạnh Thông) lái xe rác chở phụ xe là H.T.T (32 tuổi, ngụ phường Thông Tây Hội) chạy trên tỉnh lộ 8, hướng từ đường Phan Văn Khải đi cầu Thầy Cai.
Khi đến đoạn thuộc xã Tân An Hội, TP.HCM (huyện Củ Chi cũ), xe rác tông vào đuôi xe tải do tài xế N.T.M. (36 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) cầm lái, đang đậu cùng chiều đi của xe rác.
Sau cú tông, phụ xe rác là anh T mắc kẹt trong cabin, thiệt mạng tại chỗ.
