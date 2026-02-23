Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa sau tết Bính Ngọ 2026

Diễn biến giá nhà riêng trên địa bàn 5 phường mới thành lập từ quận Đống Đa cũ tháng 2/2026

Tại thời điểm tháng 2/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà riêng tại khu vực 5 phường mới Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa (Hà Nội) được sáp nhập từ quận Đống Đa cũ được đăng tải khá rầm rộ. Giá bán phổ biến dao động từ 190 đến hơn 500 triệu đồng/m2.

Đơn cử có thể kể đến căn nhà thiết kế 5 tầng, rộng 58m2 nằm trên mặt ngõ rộng 2,5m tại đường Yên Lãng, phường Đống Đa (tức phường Thịnh Quang, quận Đống Đa cũ hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 16,8 tỷ đồng, tương đương 289,65 triệu đồng/m2.

Căn nhà rộng 42m2, thiết kế 4 tầng nằm trên mặt ngõ rộng tại đường Hồ Ba Mẫu, phường Kim Liên hiện đang được rao bán với giá 14,5 tỷ đồng, tương đương 345,24 triệu đồng/m2.

Dù có diện tích rất hẹp, chỉ 12,5m2, căn nhà thiết kế 4 tầng nằm trên mặt ngõ rộng 3m tại đường Lê Duẩn, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám hiện cũng đang được rao bán với giá 6,5 tỷ đồng, tương đương 520 triệu đồng/m2.

Tại đường Láng, phường Láng (tức phường Láng Thượng, quận Đống Đa cũ), căn nhà riêng thiết kế 7 tầng, rộng 48m2 hiện đang được rao bán với giá 19,5 tỷ đồng, tương đương 406,25 triệu đồng/m2.

Căn nhà thiết kế 5 tầng, rộng 40m2 tại đường Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa hiện đang được rao bán với giá 11,6 tỷ đồng, tương đương 290 triệu đồng/m2.

Từ sau thời điểm sáp nhập đến nay, giá nhà đất trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn duy trì ở ngưỡng cao. Trong đó 5 phường mới Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa được hình thành từ quận Đống Đa cũ là một trong những khu vực trung tâm thủ đô, có mức giá nhà đất cao tốp đầu, lượng thông tin rao bán nhà riêng tại khu vực 5 phường này cũng rầm rộ hơn hẳn các xã phường khu vực lân cận.

5 phường mới của quận Đống Đa sau sáp nhập

1. Phường Đống Đa

Sau sáp nhập, phường Đống Đa được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Thịnh Quang thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Trung Liệt, Quang Trung thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Láng Hạ, Ô Chợ Dừa, Nam Đồng thuộc quận Đống Đa cũ.

2. Phường Kim Liên

Phường Kim Liên hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Kim Liên, Khương Thượng thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phương Mai, Phương Liên - Trung Tự, Quang Trung thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Nam Đồng, Trung Liệt thuộc quận Đống Đa cũ.

3. Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Hiện nay phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Khâm Thiên, Văn Chương, Thổ Quan thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Văn Miếu - Quốc Tử Giám thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Hàng Bột, Nam Đồng, Phương Liên - Trung Tự thuộc quận Đống Đa cũ, Điện Biên thuộc quận Ba Đình cũ, Cửa Nam thuộc quận Hoàn Kiếm cũ, Nguyễn Du, Lê Đại Hành thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.

4. Phường Láng

Sau sáp nhập, phường Láng được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Láng Thượng thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Láng Hạ thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Ngọc Khánh thuộc quận Ba Đình cũ.

5. Phường Ô Chợ Dừa

Hiện nay, phường Ô Chợ Dừa được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Ô Chợ Dừa, Hàng Bột, Cát Linh thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung Liệt thuộc quận Đống Đa cũ, Thành Công, Điện Biên thuộc quận Ba Đình cũ.