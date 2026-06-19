Xe ga 125cc giá 33 triệu đồng đẹp hơn SH Mode, trang bị đỉnh như Air Blade, rẻ ngang Vision sẵn sàng trở thành 'xe quốc dân' triệu người mê

Xe ga 125cc đẹp hơn SH Mode, trang bị đỉnh như Air Blade

Letbe Neon 2026

Letbe, thương hiệu xe máy trực thuộc tập đoàn sản xuất Guangzhou Haojin (Trung Quốc), vừa chính thức giới thiệu mẫu xe Neo đời 2026 mới tại thị trường quê nhà.

Điểm nổi bật nhất của Letbe Neon 2026 là phần đầu xe lấy cảm hứng từ hình dáng của loài ngỗng

Về ngoại hình, điểm nổi bật nhất của Letbe Neon 2026 là phần đầu xe lấy cảm hứng từ hình dáng của loài ngỗng, được bo tròn và có phần dễ thương, khiến nó trông khác biệt hẳn so với những đối thủ như Honda SH Mode hay Air Blade. Đèn pha dạng projector của mẫu xe này rất dễ nhận biết, trong khi thiết kế đuôi xe được nâng cao. Một chi tiết đặc biệt ấn tượng là Letbe Neon sở hữu bánh xe 12 inch, khá hiếm thấy trong phân khúc, kết hợp với lốp Cheng Shin 110/90-12, mang lại độ ổn định tốt hơn đáng kể so với nhiều xe tay ga sử dụng bánh xe 10 inch.

Về cấu hình trang bị, Letbe Neon mới phiên bản Tiêu chuẩn sử dụng đồng hồ cơ học kết hợp màn LCD, trong khi phiên bản Q Được nâng cấp lên bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, sử dụng màn hình TFT 5 inch hỗ trợ chiếu hình ảnh dẫn đường. Khi kết hợp với T-BOX, người dùng có thể xem vị trí GPS và trạng thái xe ngay trên điện thoại di động của mình.





Trang bị an toàn của Letbe Neon khá đáng gờm, có thể áp đảo hoàn toàn Honda SH Mode và Air Blade dù giá bán của mẫu xe này chỉ ngang ngửa Vision. Theo đó, Letbe Neon sử dụng phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau, tích hợp hệ thống ABS kênh đôi và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS. Ngoài ra, xe còn có tính năng tự động tắt máy khi gạt chân chống và nghiêng xe. Về cơ bản, những công nghệ này đã giải quyết khá triệt để mối lo ngại lớn nhất của những tay lái mới là bó cứng phanh, trượt bánh và quên thu chân chống.

Trang bị an toàn của Letbe Neon khá đáng gờm

Chưa dừng ở đó, giống như đa phần các mẫu xe tay ga được ra mắt trong thời gian gần đây, Letbe Neon cũng được trang bị đầy đủ chìa khóa thông minh Smartkey, cổng sạc USB tiện lợi tích hợp trong hộc đựng đồ phía trước. Bên dưới yên xe là cốp chứa đồ rộng rãi, có thể cất được mũ bảo hiểm nửa đầu cùng nhiều vật dụng nhỏ.





“Trái tim” của Letbe Neon mới vẫn là khối động cơ xi-lanh đơn

“Trái tim” của Letbe Neon mới vẫn là khối động cơ xi-lanh đơn, dung tích 125cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh ra công suất tối đa 9,2 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10 Nm. Mặc dù không quá mạnh mẽ, nhưng khối động cơ này vẫn hoàn toàn đủ dùng để di chuyển trong thành phố. Phản ứng ga khá nhạy bén và khả năng tiết kiệm nhiên liệu của Letbe Neon cũng được đánh giá khá cao. Theo thông tin được công bố, mức tiêu hao nhiên liệu của mẫu xe tay ga 125cc này là 2,2 lít/100 km. Với bình xăng có dung tích 6 lít, Neon 2026 có khả năng di chuyển được quãng đường lên tới gần 300 km.

Giá xe ga 125cc Letbe Neon

Letbe Neon 2026 được nhà sản xuất niêm yết giá bán khởi điểm là 8.670 nhân dân tệ (tương đương khoảng 33 triệu đồng) cho phiên bản Tiêu chuẩn và 8.970 nhân dân tệ (khoảng 34 triệu đồng). Các đơn đặt hàng trước ngày 30/7 sẽ được tặng kèm giá đỡ hành lý phía sau và thùng đựng đồ.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.