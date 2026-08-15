Hatchback giá chưa tới 100 triệu đồng thiết kế ưa nhìn, tiện nghi vừa đủ có nên mua?

Hatchback Suzuki Wagon R+ (đời 2002-2005)

Suzuki Wagon R+ là mẫu hatchback cỡ nhỏ với giá bán lại chỉ từ 45-85 triệu tùy theo đời xe cũng như chất xe. Ảnh: Tổng hợp





Suzuki Wagon R+ là mẫu hatchback cỡ nhỏ mang phong cách kei car của Nhật Bản với thiết kế vuông vức, đề cao tính thực dụng. Trên thị trường xe cũ, mẫu xe này hiện được rao bán trên các chợ online trong khoảng 45-85 triệu đồng, tùy theo đời xe và tình trạng sử dụng.

Thông tin trên Tạp chí điện tử Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo, điểm mạnh của Wagon R+ nằm ở khoang cabin rộng rãi hơn nhiều so với ngoại hình nhỏ gọn. Động cơ xăng 1.0L nổi tiếng bền bỉ, ít hỏng vặt, chi phí bảo dưỡng và vận hành thấp. Khung gầm chắc chắn cũng là ưu điểm giúp mẫu xe này được đánh giá cao về độ ổn định.

Tuy nhiên, thiết kế có phần vuông vức khiến Wagon R+ không phù hợp với những khách hàng ưu tiên yếu tố thẩm mỹ. Nội thất khá đơn giản, nhiều xe đã xuống cấp sau thời gian dài sử dụng, đặc biệt là hệ thống điều hòa. Ngoài ra, do tuổi đời cao, xe phải thực hiện đăng kiểm với chu kỳ 6 tháng/lần.

Hatchback KIA Morning MT (đời 2007-2008)

Kia Morning. Ảnh: Tổng hợp





KIA Morning là một trong những mẫu xe cỡ A có tính thanh khoản tốt trên thị trường xe cũ. Với ngân sách dưới 100 triệu đồng, người mua có thể tiếp cận các phiên bản số sàn sản xuất giai đoạn 2007-2008, hiện được rao bán phổ biến trong khoảng 85-90 triệu đồng.

So với nhiều mẫu xe cùng thời, Morning vẫn sở hữu thiết kế khá hiện đại. Xe sử dụng động cơ 1.0L hoặc 1.1L có độ bền cao, ít hỏng vặt nếu được bảo dưỡng đúng cách. Khả năng vận hành ổn định, cảm giác lái chắc chắn hơn so với Daewoo Matiz, trong khi chi phí bảo dưỡng và sử dụng vẫn ở mức thấp.

Điểm cần lưu ý là Morning từng được sử dụng rất phổ biến trong hoạt động kinh doanh vận tải. Vì vậy, ở tầm giá dưới 100 triệu đồng, không ít xe trên thị trường từng chạy dịch vụ với cường độ cao. Nếu không kiểm tra kỹ, người mua có thể gặp phải những chiếc xe đã xuống cấp đáng kể về động cơ, hộp số và khung gầm.

Hatchback Hyundai Getz 1.1 MT (đời 2008-2010)

Hyundai Getz cũng là mẫu hatchback với giá bán dưới 100 triệu đáp ứng đa nhu cầu của khách Việt. Ảnh: Tổng hợp





Hyundai Getz được nhiều người dùng đánh giá là một trong những mẫu hatchback bền bỉ nhất trong phân khúc xe phổ thông. Các phiên bản số sàn sử dụng động cơ 1.1L đời 2008-2010 hiện có giá dao động khoảng 80-90 triệu đồng trên thị trường xe cũ.

Ưu điểm nổi bật của Getz là không gian nội thất rộng rãi, trần xe cao và khả năng cách âm tốt hơn nhiều đối thủ cùng phân khúc. Thân vỏ cứng cáp, động cơ 1.1L nổi tiếng bền bỉ, phụ tùng thay thế sẵn có với chi phí hợp lý.

Dù vậy, tương tự KIA Morning, Hyundai Getz cũng từng là mẫu xe được nhiều doanh nghiệp taxi lựa chọn. Vì vậy, người mua cần kiểm tra kỹ lịch sử sử dụng để tránh mua phải xe chạy dịch vụ đã xuống cấp. Bên cạnh đó, thiết kế và trang bị của Getz hiện không còn nhiều sức hấp dẫn so với các mẫu xe đời mới.

Hatchback Daewoo Matiz (đời 2005-2008)

Matiz từng là mẫu xe bán chạy tại thị trường Việt Nam với giá bán hấp dẫn cùng thiết kế nhỏ gọn, giúp dễ dàng di chuyển linh hoạt tại phố thị. Ảnh: Tổng hợp





Daewoo Matiz từng là một trong những mẫu xe phổ biến nhất tại Việt Nam nhờ giá bán thấp và khả năng di chuyển linh hoạt trong đô thị. Hiện nay, các xe sản xuất giai đoạn 2005-2008 được rao bán với mức giá khoảng 45-70 triệu đồng.

Ưu điểm lớn nhất của Matiz là kích thước nhỏ gọn, dễ xoay trở trong phố đông hoặc ngõ hẹp. Phụ tùng thay thế phong phú, giá rẻ, kết cấu cơ khí đơn giản giúp việc sửa chữa và bảo dưỡng không quá tốn kém. Động cơ 0.8L cũng có mức tiêu thụ nhiên liệu khá tiết kiệm, khoảng 5-6 lít/100 km trong điều kiện vận hành thực tế.

Ở chiều ngược lại, công suất động cơ nhỏ khiến Matiz bộc lộ hạn chế khi chở đủ tải hoặc di chuyển trên địa hình đèo dốc. Xe có khả năng cách âm kém, khung gầm mỏng và thiếu nhiều trang bị an toàn cơ bản như hệ thống chống bó cứng phanh ABS hay túi khí.

Lưu ý khi mua hatchback cũ giá rẻ

Theo VTC News, với những mẫu xe có giá dưới 100 triệu đồng, người mua không nên quá chú trọng vào hình thức bên ngoài hay các phụ kiện lắp thêm.

Thay vào đó, cần ưu tiên kiểm tra tình trạng động cơ, hộp số, hệ thống treo và khung gầm. Nếu không có kinh nghiệm, nên nhờ thợ kỹ thuật hoặc người am hiểu về ô tô đi cùng để đánh giá xe, đồng thời loại trừ những trường hợp từng bị tai nạn nghiêm trọng hoặc ngập nước.

Ngoài chi phí mua xe, người tiêu dùng cũng nên dự trù thêm khoảng 10-15 triệu đồng để bảo dưỡng tổng thể, thay thế các hạng mục hao mòn trước khi đưa xe vào sử dụng thường xuyên. Đây là khoản đầu tư cần thiết nhằm đảm bảo khả năng vận hành ổn định và hạn chế phát sinh chi phí sửa chữa trong quá trình sử dụng.