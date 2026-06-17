Xe ga 125cc giá 66 triệu đồng đẹp phong cách, trang bị đẳng cấp chẳng kém SH Mode khuynh đảo thị trường

Xe ga 125cc đẹp phong cách, trang bị đẳng cấp chẳng kém SH Mode

Yamaha Đài Loan vừa chính thức ra mắt mẫu xe tay ga RS NEO 2026

Yamaha Đài Loan vừa chính thức ra mắt mẫu xe tay ga RS NEO 2026 với các phối màu mới cực kỳ bắt mắt, tập trung vào phong cách trẻ trung và hiện đại. Theo như thông tin được công bố trên truyền thông, Yamaha RS NEO 2026 có 3 phối màu hoàn toàn mới gồm: Xanh Shibuya Blue, Đen Midnight Black và Trắng Mineral White.

Trọng tâm của việc thiết kế lại chiếc RS NEO này tập trung vào việc định nghĩa lại tính thẩm mỹ của màu sắc. Nhóm thiết kế đã lấy cảm hứng từ nhịp sống đô thị và văn hóa ngầm của thế hệ trẻ để cho ra mắt 3 phối màu độc quyền với cá tính riêng biệt. Các màu sắc mới này không chỉ làm cho hình dáng sắc sảo và thon gọn vốn có của chiếc xe trở nên ba chiều hơn, mà còn giúp người lái dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi dừng đèn đỏ.





Trọng tâm của việc thiết kế lại chiếc RS NEO này tập trung vào việc định nghĩa lại tính thẩm mỹ của màu sắc.

Phiên bản "Shibuya Blue" sử dụng màu xanh nhạt mờ làm nền, được khéo léo tô điểm bằng các chi tiết màu vàng huỳnh quang, như thể truyền tải sức sống của đường phố Harajuku ở Nhật Bản trực tiếp lên thân xe. Phiên bản "Midnight Black" sử dụng sự kết hợp giữa màu xám đậm và đen mờ, cùng với các đường kẻ màu xanh lá cây huỳnh quang ở hai bên và các tấm ốp dốc phía trước, tạo cảm giác tốc độ mượt mà. Trong khi đó, phiên bản "Mineral White" có phần lớn diện tích được sơn màu trắng tinh khiết, kết hợp với các khối màu tím nhạt, mang đến một kết cấu cao cấp, tươi mới nhưng vẫn có chiều sâu.

RS NEO thể hiện triết lý vận hành "trọng lượng nhẹ là yếu tố quan trọng nhất".

Với thiết kế siêu nhẹ chỉ 93 kg và chiều cao yên xe thân thiện 735 mm, RS NEO thể hiện triết lý vận hành "trọng lượng nhẹ là yếu tố quan trọng nhất". Như chuyên gia xe thể thao người Anh Colin Chapman từng nói: "Tăng công suất giúp bạn nhanh hơn trên đường thẳng, nhưng giảm trọng lượng giúp bạn nhanh hơn ở mọi nơi". Câu nói nổi tiếng này hoàn toàn phù hợp với RS NEO. Là một chiếc xe dành cho việc đi lại trong đô thị, trọng lượng trang bị của RS NEO đã được giảm xuống chỉ còn 93 kg, và nếu trừ đi các chất lỏng, trọng lượng khô chỉ còn 88 kg.

Đối với những người dùng trẻ tuổi, đang muốn tìm kiếm một chiếc xe có khả năng điều khiển linh hoạt và vẻ ngoài cá tính, Yamaha RS NEO 2026 là một lựa chọn rất đáng cân nhắc. Mẫu xe này kết hợp hoàn hảo giữa ADN năng động của dòng R với phong cách đường phố, được thể hiện rõ qua các chi tiết màu sắc tương phản cao và đường nét thân xe thanh lịch.

Yamaha RS NEO 2026 là một lựa chọn rất đáng cân nhắc.

Mẫu xe tay ga Yamaha RS NEO sử dụng động cơ Blue Core dung tích 125cc, 4 thì, 2 van, làm mát bằng không khí. Mặc dù trên trang chủ của hãng không công bố thông số chi tiết của động cơ này, nhưng giới truyền thông cho biết RS NEO có thể đạt tới công suất tối đa khoảng 7,4 mã lực và mô-men xoắn cực đại 9 Nm. Mặc dù sức mạnh không bằng Honda Air Blade 125 hay SH Mode, nhưng RS NEO lại được đánh giá cao ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu hao là 57,9 km/L.





Yamaha RS NEO sử dụng động cơ Blue Core dung tích 125cc

Các tính năng tiêu chuẩn bao gồm hệ thống khởi động thông minh SMG, bảng đồng hồ kỹ thuật số, phanh kết hợp UBS và cổng sạc USB, đủ để đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày và lối sống gắn liền với kỹ thuật số của người dùng hiện đại.

Giá xe ga 125cc Yamaha RS NEO

Tại thị trường Đài Loan, Yamaha RS NEO đang được bán với mức giá 80.000 Tân Đài tệ, tương đương khoảng 66 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.