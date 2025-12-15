Xe ga 150cc giá 22 triệu đồng đẹp hiện đại, dáng khỏe hơn SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha khuấy đảo thị trường

Xe ga 150cc đẹp hiện đại, trang bị chẳng kém SH Mode

Core 150 mới.

Pojie vừa chính thức giới thiệu tới khách hàng tại Trung Quốc mẫu xe tay ga Core 150 mới.

Mẫu xe Pojie Core 150 mới không đi theo “lối mòn” thông thường mà thoát khỏi sự đồng nhất truyền thống, bo tròn theo phong cách Nhật Bản mà các thương hiệu nội địa Trung Quốc thường sử dụng. Thay vào đó, Core 150 dám tiên phong và tạo ra một diện mạo "mecha style" độc đáo với thiết kế góc cạnh, nhiều lớp nhưng không hề mang lại cảm giác cồng kềnh như hầu hết các mẫu xe ga khác. Pojie Core 150 hướng đến phong cách thẩm mỹ thời thượng của các thương hiệu xe trẻ trung cao cấp, đồng thời cân nhắc đến tính thực dụng khi di chuyển và khả năng nhận diện mỗi khi xuất hiện đường phố, tạo nên một lợi thế thị giác khác biệt. Mẫu xe này cung cấp tới 5 tùy chọn màu sắc để có thể đáp ứng thị hiếu của nhiều khách hàng khác nhau.

Mẫu xe Pojie Core 150 mới không đi theo “lối mòn”

Hơn nữa, thân xe của Core 150 không chỉ là một tấm ốp đơn điệu, nhàm chán mà có nhiều nếp gấp sâu, được tô điểm bằng nhiều màu sắc khác nhau. Đuôi xe được làm hơi cong lên, mang đến vẻ ngoài gọn gàng, sắc nét và phong cách thể thao, cá tính không thể chối từ. Những miếng decal dán trang trí hai bên hông là điểm nhấn hoàn hảo, tạo nên nét độc đáo và cá tính riêng cho chiếc xe.





Pojie Core 150 sử dụng động cơ dung tích 149,3cc

Pojie Core 150 sử dụng động cơ dung tích 149,3cc, SOHC, 2 van, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí. Động cơ sản sinh ra công suất tối đa 12,6 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 12,8 Nm tại 5.500 vòng/phút. Đông cơ này cho phép chiếc xe đạt tới tốc độ tối đa 100 km/h và quãng đường dài nhất có thể di chuyển khi đổ đầy bình xăng 8,6 lít là 300 km.

Trang bị Pojie Core 150 sở hữu lại không thể coi thường

Tuy chỉ là một mẫu xe giá rẻ, nhưng những trang bị mà Pojie Core 150 sở hữu lại không thể coi thường, thậm chí vượt trội hơn cả các mẫu xe đắt tiền hơn như Honda Vision hay thậm chí SH Mode. Cụ thể, Pojie Core 150 được nhà sản xuất trang bị đèn pha thấu kính LED Osram độ sáng cao, đèn hậu LED có thể điều chỉnh màu sắc thông qua ứng dụng di động, phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau, tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) kênh đôi và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS.

Pojie Core 150 được nhà sản xuất trang bị đèn pha thấu kính LED

Chưa dừng ở đó, Core 150 còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số với kích thước màn hình khá lớn, cổng sạc kép USB Type-A và USB Type-C tiện dụng, chìa khóa thông minh Smartkey cho phép mở khóa bằng NFC.

Giá xe ga 150cc Pojie Core 150

Xe ga 150cc Pojie Core 150 có giá bán chỉ 5.980 nhân dân tệ (khoảng 22 triệu đồng tiền Việt). Mặc dù giá bán rẻ hơn nhiều so với các mẫu xe ga Nhật Bản như Honda Vision hay SH Mode, nhưng Pojie Core 150 mới vẫn có đầy đủ những trang bị tiên tiến bậc nhất để bảo đảm an toàn cũng như mang lại trải nghiệm tuyệt vời nhất cho người dùng.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.