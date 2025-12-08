Xe máy điện giá 25 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp như SH, trang bị đỉnh cao, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha dậy sóng thị trường

Xe máy điện ở Việt Nam thiết kế đẹp long lanh như SH, trang bị đỉnh cao

Vừa qua, thương hiệu xe điện Before All đã cho ra mắt phiên bản xe máy điện thế hệ mới mang tên BF. Xe được phân phối với 4 phiên bản gồm BF, BF 26, BF 150i và BF 150S.

Cụ thể, 2 phiên bản BF 150i và BF 150S là sản phẩm mới sử dụng pin lithium mang đến sự lựa chọn đa dạng cho khách hàng ưa thích tốc độ, sức mạnh và công nghệ cao. Bên cạnh đó, 2 phiên bản còn lại là BF và BF 26 vẫn sử dụng ắc quy tiêu chuẩn.

BF150i được thiết kế để tối ưu trải nghiệm lái, vận hành êm ái và an toàn. Động cơ mạnh mẽ kết hợp pin dung lượng cao giúp di chuyển quãng đường dài mà vẫn tiết kiệm điện năng.

Hệ thống phanh đĩa trước sau và cảm biến an toàn đảm bảo sự ổn định và bảo vệ người lái. Màn hình LCD đa sắc, chống nước chống chói, hiển thị rõ ràng giúp người dùng dễ dàng quan sát.

Về phần mình, BF150S tập trung vào phong cách thời thượng, thiết kế thể thao, phù hợp với cả di chuyển hàng ngày và trải nghiệm đường dài. Xe tích hợp các công nghệ thông minh như màn hình hiển thị đa chức năng.

Đáng chú ý, tất cả các phiên bản của Before all BF đều sở hữu ngoại hình khiến nhiều người liên tưởng đến mẫu xe tay ga cao cấp Honda SH, chính vì vậy mẫu xe này có biệt danh là “SH phiên bản chạy điện” hay “SH phiên bản giá rẻ” tại Việt Nam.

Phiên bản mới sử dụng hệ thống động cơ mạnh mẽ hơn, giúp xe vận hành mượt mà, bền bỉ và tiết kiệm năng lượng. Nâng cấp pin/ắc quy, kéo dài thời gian sử dụng, nâng cao hiệu suất di chuyển trên mỗi lần sạc...

Bên cạnh đó, Before all BF còn được gia tăng tính thẩm mỹ khi sử dụng vật liệu cao cấp hơn để tăng độ bền cũng như thu hút khách hàng. Xe được bổ sung các tiện ích thông minh như màn hình LCD hiển thị sắc nét, chống nước, chế độ lái linh hoạt…

Song song với các tính năng thông minh như hệ thống chống trộm – cảnh báo lăn bánh – tìm xe – khởi động bằng Smartkey, móc treo đồ gập, Before all BF còn thiết kế yên xe có chiều dài vượt trội lên đến 113cm, cốp xe với dung tích lớn thuận tiện trữ đồ cá nhân hay mũ bảo hiểm.

Phiên bản ắc quy của xe máy điện BF được trang bị 6 bình ắc quy. Với tốc độ tối đa lên tới 50km/h, phiên bản này phù hợp cho việc di chuyển trong nội đô. Đối với dòng xe BF, Before all trang bị những tính năng công nghệ nổi bật. Với phiên bản ắc quy, chiếc xe được trang khóa Smartkey và thẻ từ khởi động NFC. Không cần chìa khóa, chúng ta vẫn có thể khở động xe nhờ tính năng thông minh.

Phiên bản pin lithium của xe máy điện BF mang đến hiệu suất vượt trội với tốc độ tối đa lên tới 70km/h. Điều này giúp xe phù hợp cho những hành trình dài hơn và nhu cầu di chuyển cao tốc. Ngoài ra, phiên bản này còn tích hợp công nghệ thẻ từ khởi động NFC và khả năng khởi động bằng ứng dụng điện thoại thông minh.

Giá xe máy điện Before all BF

Before All BF 2026 đã có mặt tại đại lý và được mở bán với mức giá dao động từ 24,96 – 38,4 triệu đồng.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)

VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.

Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.

Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.