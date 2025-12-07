Xe ga 150cc giá 20,8 triệu đồng trang bị hiện đại ngang Air Blade, SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha
GĐXH - Xe ga 150cc có thể khiến cả Honda Air Blade và SH Mode cũng phải e ngại khi sở hữu hàng loạt trang bị cực kỳ hiện đại nhưng giá bán rẻ hơn cả Vision.
Xe ga 150cc trang bị hiện đại ngang Air Blade, SH Mode
Mới đây nhất, Feiying, hãng xe máy giá rẻ lớn ở Trung Quốc đã giới thiệu tới các khách hàng tại thị trường Trung Quốc mẫu xe ga giá rẻ NPT150 2026, mang tới cho khách hàng cơ hội sở hữu một mẫu xe nhiều trang bị hiện đại với chi phí tiết kiệm.
Về ngoại hình, Feiying NPT150 2026 sử dụng phong cách thiết kế cổ điển được chia sẻ với Honda NWG, đồng thời kết hợp các yếu tố mang phong cách mecha. Những đường nét sắc sảo kết hợp với đường nét thân xe đơn giản và mượt mà giúp chiếc xe giữ được tính thực dụng, đồng thời tăng thêm vẻ trẻ trung, nổi bật.
Feiying NPT150 2026 mới được nhà sản xuất trang bị động cơ xi-lanh đơn dung tích 150cc, làm mát bằng không khí, với công suất tối đa 11,5 mã lực và mô-men xoắn cực đại 12,2 Nm. Mặc dù hệ thống truyền động này không tập trung vào hiệu suất, nhưng nó có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu cốt lõi của việc di chuyển hàng ngày trong đô thị. Với mức tiêu thụ nhiên liệu rất tiết kiệm, chỉ khoảng 2,2L/100km, Feiying NPT150 giúp người dùng giảm bớt nỗi lo về chi phí đổ xăng hàng tháng.
Về mặt trang bị, tất cả phiên bản trong dòng xe Feiying NPT150 đều được trang bị hệ thống đèn full LED, đảm bảo an toàn khi lái xe ban đêm. Trong khi đó, phiên bản MAX cao cấp có thêm phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau, tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS kênh đôi giúp bảo đảm an toàn vượt trội so với Honda Vision, Air Blade hay thậm chí cả SH Mode.
Chưa hết, Feiying NPT150 còn được nhà sản xuất trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số TFT LCD (có hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh và định vị), hệ thống chìa khóa thông minh Smartkey và tùy chọn hệ thống giám sát áp suất lốp. Những trang bị này cho phép người dùng Feiying NPT150 có được những trải nghiệm vượt trội hơn hẳn những đối thủ trong cùng tầm giá.
Giá xe ga 150cc Feiying NPT
Theo như thông tin được công bố, Feiying NPT150 2026 có 2 phiên bản gồm Tiêu chuẩn và MAX, được bán ra tại thị trường Trung Quốc với giá lần lượt tương ứng là 5.580 nhân dân tệ và 7.380 nhân dân tệ (tương đương khoảng 20,8 triệu đồng và 27,5 triệu đồng. Đây là một mức giá khá hấp dẫn, rẻ hơn cả những mẫu xe ga 125cc như Honda Air Blade và SH Mode. Thậm chí, mức giá này còn thấp hơn Honda Vision, một mẫu xe ga bình dân chỉ được trang bị động cơ 110cc.
Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt
Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.
Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.
SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng
SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.
Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.
Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.
Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng
Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.
Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.
Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng
Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.
Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.
Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.
Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng
Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.
Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.
Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.
Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng
Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.
Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.
Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.
