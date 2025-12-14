Xe ga 150cc giá 26 triệu đồng trang bị ngang SH Mode, đẹp như Air Blade, rẻ hơn hẳn Vision
GĐXH - Xe ga 150cc có giá siêu rẻ khiến nhiều cái tên đình đám như Honda Air Blade hay SH Mode cũng hoàn toàn có thể bị khách hàng lãng quên trong thời gian tới.
Xe ga 150cc trang bị ngang SH Mode, đẹp như Air Blade
Mới đây nhất, Jialing – một trong những thương hiệu lớn nhất ở Trung Quốc về sản xuất và bán hàng với năng lực sản xuất hàng năm là 2 triệu chiếc xe, đã chính thức trình làng mẫu xe ga 150cc giá rẻ Xingyue 150 2026.
Ngoại hình của Jialing Xingyue 150 khá giống với mẫu xe tay ga “đồng hương” là Haojue UFR. Thiết kế phía trước của Xingyue 150 mới mang đậm phong cách tương lai, lấy cảm hứng từ hình dạng của một sinh vật ngoài hành tinh với cụm đèn chiếu sáng giống như 3 con mắt.
Jialing Xingyue 150 được cung cấp sức mạnh từ khối động cơ dung tích 150cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, tích hợp phun xăng điện tử. Động cơ này sản sinh ra công suất tối đa 11,5 mã lực và mô-men xoắn cực đại 12,2 Nm. Sức mạnh này hoàn toàn có thể sánh ngang với Honda SH Mode và Air Blade 125 dù Jialing Xingyue 150 có giá rẻ hơn.
Các trang bị trên Jialing Xingyue 150 cũng khá đáng gờm, đủ sức khiến bất cứ đối thủ nào phải e ngại như đèn pha full LED, bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD, chìa khóa thông minh Smartkey, phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau. Đáng chú ý hơn là phiên bản Cao cấp của Jialing Xingyue 150 còn được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS kênh đôi và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, giúp mẫu xe này vượt trội hơn cả Honda Air Blade và SH Mode.
Giá xe ga 150cc Jialing Xingyue 150
Theo như thông tin được trang 58Moto đăng tải, Jialing Xingyue 150 có 2 phiên bản là Tiêu chuẩn và ABS, có giá đề xuất lần lượt được niêm yết ở mức tương ứng là 6.980 nhân dân tệ và 7.780 nhân dân tệ. Mức giá này rẻ hơn khá nhiều so với các mẫu xe tay ga mang thương hiệu Nhật Bản như Honda SH Mode, Air Blade hay thậm chí cả Vision.Tin tức xe
Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt
Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.
Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.
SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng
SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.
Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.
Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.
Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng
Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.
Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.
Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng
Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.
Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.
Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.
Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng
Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.
Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.
Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.
Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng
Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.
Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.
Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê nhà riêng tại 3 phường mới: Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC trong tuần tăng 2,1 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.
GĐXH - SUV cỡ nhỏ Kia Stonic 2026 vẫn thể hiện rõ phong cách thể thao đặc trưng và được hoàn thiện tốt hơn đáng kể so với đời trước.
GĐXH - GIá iPhone 14 trong tháng 12 tiếp tục giảm mạnh mẽ cho dù là iPhone mới như iPhone 14 hay những lựa chọn cũ như iPhone 14 Pro Max đều cực kỳ hấp dẫn.
GĐXH - Xe ga 125cc giá hấp dẫn, trang bị khá ấn tượng đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.
GĐXH - Khi giá nhà luôn ở mức cao tại Hà Nội thì chung cư mini dưới 3 tỷ đồng đang trở thành lựa chọn sáng giá cho người thu nhập trung bình và thấp, đặc biệt tại khu vực 3 phường Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà, khu vực trung tâm vừa được sáp nhập với quy hoạch đồng bộ, tiềm năng phát triển mạnh mẽ.
GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh. Giá vàng miếng SJC trong nước ở mức 155,6 triệu đồng/lượng.
GĐXH - Sedan hạng C hybrid giá chỉ hơn 370 triệu đồng, gây chú ý nhờ hiệu năng 211 mã lực, chạy điện 180 km và mức tiêu thụ nhiên liệu cực thấp chỉ 2,79L/100 km.
GĐXH - Xe số Honda Super Cup 110cc giá khoảng 45 triệu đồng, thiết kế cổ điển nâng cấp, có ABS, màn hình analog–LCD hiện đại, vừa mới tái xuất ở Nhật Bản.
GĐXH - Dù có lượng thông tin cho thuê khá khiêm tốn, tuy nhiên hiện nay, giá biệt thự, liền kề cho thuê tại 3 phường mới Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà được hình thành từ quận Ba Đình cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
GĐXH - Xe máy điện Yamaha thiết kế thể thao kế thừa NVX, hướng tới di chuyển đô thị, giá rất hấp dẫn.