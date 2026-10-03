Xe ga 150cc giá 45 triệu đồng bán ở Việt Nam phong cách cổ điển sang, xịn, động cơ như SH, siêu tiết kiệm xăng

Xe ga 158cc giá 78 triệu đồng sang hơn SH Mode, thiết kế ấn tượng, siêu tiết kiệm xăng được săn đón GĐXH - Xe ga 158cc đang được khách hàng săn đón bởi thiết kế cực ấn tượng, trang bị lấn át Honda SH và SH Mode, giá bán 75 triệu đồng.

Xe ga 150cc phong cách cổ điển sang, xịn, động cơ như SH, siêu tiết kiệm xăng

Xe máy SYM Tuscany 150

Xe ga SYM Tuscany 150 sử dụng động cơ gần 150cc.

Theo SYM Việt Nam, khác với những dòng xe ga phổ thông thiên về thiết kế thể thao hoặc trung tính, Tuscany 150 lựa chọn phong cách retro lấy cảm hứng từ những mẫu scooter Italy. Xe có đèn LED, màn hình LCD, bình xăng đặt phía trước và phanh đĩa trên cả hai bánh.

Động cơ xi-lanh đơn dung tích 149,6cc cho tốc độ tối đa công bố khoảng 99 km/h, trong khi mức tiêu thụ nhiên liệu ở mức 2,48 lít/100 km.

Xe sở hữu những đường nét bo tròn, thân xe khá đầy đặn và cách phối các chi tiết theo phong cách cổ điển. Kiểu tạo hình này giúp Tuscany tạo ra sự khác biệt so với nhiều mẫu xe máy tay ga phổ thông cùng khoảng giá.

Tuscany 150 lựa chọn phong cách retro lấy cảm hứng từ những mẫu scooter Italy.

Kích thước tổng thể đạt 1.855 x 715 x 1.130 mm, chiều dài cơ sở 1.305 mm. Xe nặng 123 kg, khoảng sáng gầm 125 mm và chiều cao yên ở mức 780 mm.

Với yên cao 780 mm và trọng lượng hơn 120 kg, Tuscany không thuộc nhóm xe ga nhỏ, nhẹ. Người mua vì vậy nên trực tiếp ngồi thử xe để đánh giá khả năng chống chân và xoay trở, thay vì chỉ dựa vào chiều cao cơ thể.

Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED. Phía trước người lái là màn hình LCD điện tử hiển thị các thông tin vận hành cần thiết.

Bộ bánh 12 inch sử dụng lốp trước kích thước 110/70-12, lốp sau 120/70-12. Cấu hình lốp khá rộng cũng góp phần tạo cho chiếc xe dáng vẻ đầy đặn khi nhìn từ phía trước và phía sau.

Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng giảm chấn thủy lực phía trước và lò xo trụ kết hợp giảm chấn thủy lực phía sau.

Ẩn dưới thiết kế mang hơi hướng cổ điển là khối động cơ xăng 149,6cc, xi-lanh đơn, 4 kỳ và làm mát bằng không khí. Theo thông số công bố, SYM Tuscany 150 có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 99 km/h.

SYM Tuscany 150 còn có một số chi tiết tập trung vào tính tiện dụng.

Động cơ gần 150cc giúp Tuscany nằm trên nhóm xe tay ga 110-125cc phổ biến, hướng đến người dùng cần khả năng vận hành linh hoạt hơn cho cả nhu cầu đi lại trong thành phố lẫn những hành trình dài hơn.

Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố là 2,48 lít/100 km. Với bình xăng dung tích 5,7 lít, về mặt lý thuyết xe có thể di chuyển khoảng 230 km nếu sử dụng hết lượng nhiên liệu trong bình.

Tuy nhiên, con số này chỉ mang tính quy đổi từ mức tiêu thụ công bố. Quãng đường thực tế còn phụ thuộc vào điều kiện giao thông, tải trọng, cách tăng ga, tốc độ và tình trạng phương tiện.

Một trang bị đáng chú ý khác trên Tuscany là phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau. Đây là điểm có thể tạo khác biệt khi người dùng so sánh trang bị giữa các mẫu xe ga trong khoảng giá tương đương.

Xe còn sử dụng hệ thống khóa dạng núm xoay

Tuy vậy, phanh đĩa hai bánh không đồng nghĩa với ABS. Người mua cần phân biệt giữa cấu hình phanh cơ bản và hệ thống chống bó cứng phanh khi lựa chọn xe.

Ngoài thiết kế và động cơ, SYM Tuscany 150 còn có một số chi tiết tập trung vào tính tiện dụng. Đáng chú ý là nắp bình xăng được bố trí ở phía trước, thay vì nằm bên dưới yên như nhiều mẫu xe tay ga truyền thống.

Thiết kế này giúp người dùng không cần mở yên khi tiếp nhiên liệu, đồng thời tránh phải lấy đồ ra khỏi cốp trong trường hợp đang chứa nhiều vật dụng.

Xe còn sử dụng hệ thống khóa dạng núm xoay, tích hợp chức năng chống trộm và cảnh báo khi phát hiện tác động bất thường.

Giá xe ga 150cc SYM Tuscany 150

Với giá tham khảo khoảng 45 triệu đồng, Tuscany 150 bước vào một khoảng thị trường khá cạnh tranh. Ở mức ngân sách này, người dùng Việt có thể tiếp cận nhiều mẫu xe máy tay ga phổ thông 125cc, trong khi Tuscany tạo khác biệt bằng động cơ 149,6cc và phong cách thiết kế retro.

Điểm đáng chú ý của mẫu xe không nằm ở một trang bị đơn lẻ mà là sự kết hợp giữa động cơ gần 150cc, phanh đĩa hai bánh, đèn LED, màn hình LCD và bình xăng đặt phía trước.

Mức tiêu thụ nhiên liệu 2,48 lít/100 km cũng là thông số cần cân nhắc. Con số này cao hơn một số dòng xe ga dung tích nhỏ hơn, đổi lại Tuscany sử dụng động cơ 149,6cc và hướng đến khả năng vận hành mạnh hơn.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, hãng SYM cho biết, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Theo công bố của hãng Suzuki, Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.