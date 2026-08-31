Ngang cỡ Honda CR-V, SUV giá 700 triệu đồng động cơ hybrid, mạnh 223 mã lực, trang bị ngập công nghệ sắp về Việt Nam

Kia Seltos 2027 giá 313 triệu đồng, SUV hạng B rẻ hơn cả Kia Morning có gì đặc biệt? GĐXH - Kia Seltos 2027 đã chính thức mở bán trước tại Trung Quốc với 6 phiên bản, giá bán trước dao động từ 80.900-120.900 nhân dân tệ (tương đương 313,30-468,21 triệu đồng).

SUV động cơ hybrid, mạnh 223 mã lực, trang bị ngập công nghệ sắp về Việt Nam

ORA 5 HEV dự kiến về Việt Nam đầu năm 2027. Ảnh minh họa

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, Great Wall Motor (GWM) đang chuẩn bị đưa ORA 5 HEV về Việt Nam, dự kiến vào đầu năm 2027. Theo thông tin được công bố tại Thái Lan, ORA 5 HEV có kích thước dài 4.471 mm, rộng 1.833 mm, cao 1.641 mm và chiều dài cơ sở 2.720 mm. Với thông số này, mẫu xe nằm trong nhóm crossover/SUV cỡ C, có kích thước tương đối gần các đối thủ quen thuộc như Honda CR-V hay Hyundai Tucson, dù chiều dài tổng thể nhỏ hơn.

Xe sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Ảnh minh họa

Theo thông số chính thức của GWM tại Thái Lan, nội thất ORA 5 HEV được thiết kế theo hướng hiện đại, tối giản nhưng vẫn chú trọng tiện nghi. Tâm điểm khoang lái là màn hình giải trí cảm ứng 14,6 inch sử dụng nền tảng Coffee OS 3, kết hợp màn hình kỹ thuật số 10,25 inch phía sau vô-lăng. Xe hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, điều khiển bằng giọng nói tiếng Thái và tiếng Anh, cùng hệ thống âm thanh 6 loa trên bản Pro hoặc 9 loa trên bản Ultra.





Nội thất được thiết kế theo hướng tối giản nhưng vẫn tiện nghi. Ảnh minh họa

Khoang cabin sử dụng ghế bọc da tổng hợp, ghế lái chỉnh điện 6 hướng và ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng; hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 60:40 để tăng tính linh hoạt khi chở đồ. Bản cao cấp Ultra được bổ sung sạc điện thoại không dây 50W, đèn nội thất ambient, cửa sổ trời toàn cảnh kèm rèm điện và hệ thống điều hòa tự động với cửa gió cho hàng ghế sau. Một chi tiết khá đặc biệt là ngăn làm mát dung tích 3,2 lít trong cabin.

Điểm đáng chú ý nhất trên ORA 5 HEV là hệ truyền động hybrid. Xe sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L kết hợp mô-tơ điện đặt ở cầu trước. Tại thị trường Thái Lan, hệ thống cho công suất tổng hợp khoảng 223 mã lực và mô-men xoắn cực đại 476 Nm, đi kèm hộp số DHT dành riêng cho hệ thống hybrid. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h được công bố ở mức khoảng 7,7 giây.

Giá SUV ORA 5 HEV

Theo Tạp chí Người quan sát, GWM cũng công bố mức giá khởi điểm của ORA 5 HEV tại Thái Lan là 709.000 baht (hơn 560 triệu đồng), trong khi giá niêm yết được công bố ở mức 729.000 baht (hơn 576 triệu đồng). Xe được sản xuất tại nhà máy của GWM ở Rayong, giúp mẫu xe này có lợi thế nhất định khi xuất khẩu sang các thị trường trong khu vực.

Đáng chú ý, ORA 5 hiện không chỉ có bản HEV. Tại Trung Quốc, GWM đang mở rộng dòng xe này với các lựa chọn động cơ xăng, hybrid tự sạc và thuần điện. Mới nhất, hồ sơ đăng ký với cơ quan quản lý Trung Quốc đã hé lộ một biến thể plug-in hybrid có thể mang tên ORA 5 GT PHEV. Phiên bản này sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L công suất 154 mã lực và bộ pin LFP do CATL cung cấp.

Tuy nhiên, đây là một mẫu xe khác với ORA 5 HEV dự kiến bán tại Việt Nam. Đặc biệt, ORA 5 GT PHEV trong hồ sơ đăng ký có chiều dài lên tới 4.758 mm, lớn hơn đáng kể ORA 5 HEV đang bán tại Thái Lan, trong khi chiều dài cơ sở vẫn ở mức 2.720 mm. Do đó, không nên đồng nhất các thông số của bản PHEV mới tại Trung Quốc với phiên bản HEV dự kiến dành cho thị trường Việt Nam.

Với hệ truyền động hybrid, thiết kế mới và nguồn cung từ nhà máy Thái Lan, ORA 5 HEV sẽ có cơ hội tạo thêm lựa chọn cho khách hàng Việt Nam trong nhóm SUV/crossover cỡ C. Tuy vậy, giá bán chính thức, phiên bản trang bị và cấu hình cụ thể tại Việt Nam vẫn cần chờ GWM công bố. Đây sẽ là những yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh của ORA 5 trước các mẫu xe Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc đang hiện diện trên thị trường.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Thông báo từ Misubishi, hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

Theo Mazda, New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.