Giá vàng hôm nay ngày 30/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu còn bao nhiêu tiền 1 chỉ?

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,7 – 148,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,7 – 148,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 145,7 – 149,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 145,2 – 147,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 2,5 triệu đồng/lượng chiều bán. Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 145,3 – 149,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay

Giá vàng thế giới sáng nay giao dịch quanh mức 4.453 USD/ounce, giảm khoảng 24 USD/ounce so với 24 giờ trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng quốc tế tương đương khoảng 141 triệu đồng/lượng.

Theo ông Tai Wong - nhà phân tích kim loại độc lập, giá vàng lao dốc khi ông Kevin Warsh cho rằng lạm phát chưa giảm đáng kể và Fed vẫn còn nhiều việc phải làm. Quan điểm này khiến khả năng điều chỉnh lãi suất tại cuộc họp tháng 9 trở nên khó dự đoán hơn.

Ông Warsh cho biết, Fed có thể cần tiếp tục hành động nếu các nhà hoạch định chính sách chưa tin tưởng lạm phát cơ bản đang trở lại mục tiêu 2%. Đây được xem là một trong những tín hiệu rõ ràng nhất gần đây về khả năng cơ quan này cân nhắc tăng lãi suất để kiểm soát áp lực giá cả.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 ở mức 58%, tăng đáng kể so với 36% trước bài phát biểu của ông Warsh. Khả năng lãi suất được nâng vào tháng 12 cũng lên tới 89%.

Mặc dù đà giảm mạnh cuối tuần khiến tâm lý thị trường thận trọng hơn, kết quả khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy giới phân tích vẫn nghiêng về kịch bản giá vàng phục hồi trong tuần tới.