Ngang cỡ Toyota Yaris Cross, SUV hạng B giá 597 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị vượt tầm

Kia Seltos 2027 giá 313 triệu đồng, SUV hạng B rẻ hơn cả Kia Morning có gì đặc biệt? GĐXH - Kia Seltos 2027 đã chính thức mở bán trước tại Trung Quốc với 6 phiên bản, giá bán trước dao động từ 80.900-120.900 nhân dân tệ (tương đương 313,30-468,21 triệu đồng).

SUV hạng B đẹp long lanh, trang bị vượt tầm

Kicks Rock Creek 2027 tại thị trường Mỹ

Thông tin trên Doanh nghiệp Việt Nam, sau khi ra mắt tại Nhật Bản, Nissan tiếp tục giới thiệu Kicks Rock Creek 2027 tại thị trường Mỹ, bổ sung một phiên bản mang phong cách địa hình cho dòng crossover cỡ nhỏ. Phát triển dựa trên phiên bản SV, Kicks Rock Creek được tạo điểm nhấn bằng thiết kế ngoại thất hầm hố hơn, nhiều trang bị tiện nghi và hệ dẫn động bốn bánh tiêu chuẩn, qua đó hướng tới những khách hàng yêu thích phong cách phiêu lưu và cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe như Subaru Crosstrek.

Về ngoại thất, Nissan Kicks Rock Creek 2027 sở hữu lưới tản nhiệt thiết kế riêng với các chi tiết màu cam cùng huy hiệu hình ngọn núi đặc trưng. Cản xe và gương chiếu hậu được sơn đen bóng, kết hợp bộ mâm 17 inch thiết kế riêng và đèn LED chạy ban ngày màu hổ phách. Điểm nhấn đáng chú ý khác là giá nóc dạng ống, có khả năng chở tối đa 75 kg hành lý hoặc các thiết bị phục vụ những chuyến đi ngoài đô thị.

Nissan Kicks Rock Creek 2027 sở hữu lưới tản nhiệt thiết kế riêng

Không gian nội thất tiếp tục được thiết kế theo phong cách riêng của phiên bản Rock Creek. Xe sử dụng ghế TailorFit màu đen với đường chỉ tương phản màu cam và logo Rock Creek thêu trên tựa lưng. Thảm sàn cũng được trang trí bằng nhận diện Rock Creek. Danh sách trang bị tiêu chuẩn được bổ sung vô-lăng sưởi, ghế trước có sưởi, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, đèn nội thất, gương chiếu hậu ngoài có sưởi, hệ thống phanh tự động phía sau và camera quan sát toàn cảnh xung quanh xe.

Không gian nội thất tiếp tục được thiết kế theo phong cách riêng của phiên bản Rock Creek.

Nissan Kicks Rock Creek 2027 sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, cho công suất 141 mã lực và mô-men xoắn cực đại 190 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số vô cấp Xtronic CVT và hệ dẫn động bốn bánh AWD tiêu chuẩn. So với các phiên bản thông thường, Rock Creek được bổ sung một số tính năng hỗ trợ vận hành trên địa hình khó, gồm kiểm soát đổ đèo và chế độ lái địa hình. Nissan cho biết chế độ này được tối ưu để cải thiện khả năng vận hành trên cỏ, đường mòn và những dạng địa hình tương tự.





Nissan Kicks Rock Creek 2027 sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh

Tuy nhiên, Kicks Rock Creek vẫn chủ yếu là một mẫu crossover đô thị mang phong cách địa hình, thay vì một chiếc SUV chuyên dụng. Những nâng cấp về khả năng vận hành chỉ dừng ở mức hỗ trợ khi di chuyển trên các địa hình nhẹ, do đó người dùng không nên kỳ vọng mẫu xe có khả năng off-road tương đương những mẫu SUV chuyên nghiệp.

Giá SUV hạng B Nissan Kicks 2027

Theo Báo Tri thức và Cuộc sống, Nissan Kicks 2027 dự kiến có mặt tại các đại lý Mỹ vào cuối mùa hè năm nay. Giá khởi điểm của Kicks là 22.790 USD (khoảng 597 triệu đồng), chưa bao gồm phí vận chuyển 1.545 USD. Mức giá này tăng 60 USD so với phiên bản trước, trong khi trang bị tiêu chuẩn vẫn khá phong phú với hệ thống đèn LED, màn hình thông tin giải trí 12,3 inch và nhiều công nghệ hỗ trợ người lái.

Với thiết kế khỏe khoắn, hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn và một số trang bị hỗ trợ địa hình, Kicks Rock Creek được Nissan định vị như lựa chọn dành cho khách hàng muốn một chiếc crossover nhỏ gọn nhưng có diện mạo cá tính và khả năng thích ứng tốt hơn khi rời khỏi đường phố.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Thông báo từ Misubishi, hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.





SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

Theo Mazda, New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.



