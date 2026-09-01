Tỷ giá USD hôm nay 1/9

Giá vàng hôm nay ngày 30/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu còn bao nhiêu tiền 1 chỉ? GĐXH - Giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước, vàng miếng giảm 1,5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn giảm sâu nhất 2,5 triệu đồng/lượng và giá vàng thế giới tiếp đà giảm.

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF giảm 0,29%, hiện ở mức 99,41 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, đồng EUR tăng 0,27%, lên 1,1615 USD/EUR, đồng bảng Anh tăng 0,07%, lên 1,3544 USD/bảng. Trong khi đó đồng yên Nhật tăng 0,2%, lên 159,77 yên/USD...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY ở vùng 99,41 điểm. USD ngân hàng chững giá. USD tự do đi ngang. Đồng yên Nhật, đồng EUR giảm nhiệt.

Đồng USD giảm nhẹ trong phiên đầu tuần khi thị trường tăng, đặt cược Fed có thể tăng lãi suất vào tháng 9, sau phát biểu cứng rắn của Chủ tịch Fed Kevin Warsh về việc tiếp tục kiểm soát lạm phát.

Khả năng Fed tăng lãi suất tháng 9 hiện được thị trường dự báo ở mức 64%, tăng mạnh từ 35% trước phát biểu của ông Warsh. Tuy nhiên, dữ liệu việc làm Mỹ công bố cuối tuần này sẽ là yếu tố quan trọng quyết định kỳ vọng này.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 1/9, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì ở mức 25.610 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ổn định cả chiều mua vào và bán ra so với phiên ngày hôm qua, ở vùng 24.380 đồng mua vào và 26.840 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 1/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 1/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 1/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 1/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 1/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 1/9/2026.

Tỷ giá USD hôm nay đi ngang tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank giá USD ổn định cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,850-26,260 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD không biến động cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó, ở mức 25.715-26.255 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,890-26,270 đồng/USD, ổn định cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 1/9/2026, khảo sát lúc 08h01 phút ghi nhận không thay đổi so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 25.920 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.040 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 1/9, chững giá tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,557.34-31,139.91 đồng/EUR, không biến động so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.442-31.162 đồng/EUR, đã giảm 12 đồng chiều mua vào và bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,775-31,209 đồng/EUR, ổn định cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 1/9/2026 khảo sát lúc 08h09 phút hiện đang được mua vào là 30.020 đồng và bán ra là 30.170 đồng, không thay đổi so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật đi ngang, ở vùng 157.55-168.55 đồng/Yen; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật giảm, ở vùng 158,19-169,19 đồng/Yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 159.07-169 đồng, chững giá so với phiên hôm qua.

Trên thị trường tiền tệ thế giới, đồng bạc xanh vẫn chưa có sự bứt phá mạnh. Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà vẫn duy trì ở mức cao. Hôm nay giá USD khối ngân hàng thương mại và thị trường tự do đi ngang. Nhưng nhìn chung, mặt bằng tỷ giá hiện nay chưa tạo áp lực lớn đối với các nhu cầu thanh toán, du học hay du lịch bằng ngoại tệ.

Tỷ giá USD hôm nay 29/8: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' chững giá GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ bảy ngày 29/8/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các tệ khác.