Tỷ giá USD hôm nay 29/8: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' chững giá

Giá vàng hôm nay 29/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu bao nhiêu tiền 1 chỉ? GĐXH - Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch đầu giờ sáng 29/8 giá vàng SJC trong nước tăng, giao dịch mức 147,2 – 150,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới quay đầu tăng, giao dịch ở mức 4.606,8 USD/oz.

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF tăng 0,52%, hiện ở mức 99,68 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, đồng EUR giảm 0,59%, xuống còn 1,1582 USD/EUR, đồng bảng Anh giảm 0,47%, xuống 1,3528 USD/bảng. Trong khi đó đồng yên Nhật tăng 0,48%, lên 160,15 yên/USD...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY ở vùng 99,13 điểm. USD ngân hàng tiếp tục giảm. USD tự do đi ngang. Đồng yên Nhật, đồng EUR đồng loạt giảm nhẹ.

Đồng USD tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu sau khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh phát tín hiệu rằng Fed có thể phải tăng lãi suất nếu lạm phát không tiếp tục giảm về mục tiêu 2%. Sau phát biểu này, xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 tăng lên 57,5%, từ khoảng 35% trước đó.

Trong khi đó, lạm phát tại Tokyo tiếp tục tăng, củng cố khả năng BOJ nâng lãi suất trong thời gian tới. Đồng CAD cũng suy yếu, giảm khoảng 1% trong tuần và ghi nhận tuần giảm mạnh nhất trong hơn hai tháng.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 29/8, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm 1 đồng so với phiên trước đó, ở mức 25.610 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng giảm 1 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên ngày hôm qua, ở vùng 24.380 đồng mua vào và 26.840 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 29/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 29/8/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 29/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 29/8/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 29/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 29/8/2026.

Tỷ giá USD hôm nay giảm tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank giá USD giảm 10 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,850-26,260 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã giảm 120 đồng chiều mua vào và giảm 25 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó, ở mức 25.715-26.255 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,890-26,270 đồng/USD, ổn định cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 29/8/2026, khảo sát lúc 09h01 phút ghi nhận không thay đổi so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 25.985 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.085 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 29/8, giảm nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,557.34-31,139.91 đồng/EUR, đã giảm 53 đồng chiều mua vào và giảm 33 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.344-31.064 đồng/EUR, đã giảm 504 đồng chiều mua vào và giảm 94 bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,775-31,209 đồng/EUR, đã giảm 15 đồng chiều mua vào và giảm 18 đồng chiều bán ra so với phiên trước.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 29/8/2026 khảo sát lúc 9h05 phút hiện đang được mua vào là 30.260 đồng và bán ra là 30.380 đồng, không thay đổi so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật tiếp tục giảm nhẹ, ở vùng 157.55-168.55 đồng/Yen; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật cũng giảm 31 đồng chiều mua vào và tăng 19 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua, ở vùng 157,37-168,87 đồng/Yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 159.07-169 đồng, giảm nhẹ so với phiên hôm qua.

Trên thị trường tiền tệ thế giới, đồng bạc xanh phục hồi mạnh so với những ngày trước. Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà vẫn duy trì ở mức cao. Hôm nay giá USD khối ngân hàng thương mại tiếp tục giảm trong khi đó thị trường tự do đi ngang. Nhưng nhìn chung, mặt bằng tỷ giá hiện nay chưa tạo áp lực lớn đối với các nhu cầu thanh toán, du học hay du lịch bằng ngoại tệ.

Tỷ giá USD hôm nay 28/8: Đồng Đô la Mỹ khối ngân hàng thương mại nối dài đà giảm GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 28/8/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các tệ khác.