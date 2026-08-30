Kích cỡ ngang Mazda CX-5, SUV hạng C giá 700 triệu đồng động cơ hybrid sắp về Việt Nam

Kia Seltos 2027 giá 313 triệu đồng, SUV hạng B rẻ hơn cả Kia Morning có gì đặc biệt? GĐXH - Kia Seltos 2027 đã chính thức mở bán trước tại Trung Quốc với 6 phiên bản, giá bán trước dao động từ 80.900-120.900 nhân dân tệ (tương đương 313,30-468,21 triệu đồng).

SUV hạng C động cơ hybrid sắp về Việt Nam

Theo Tri thức và Cuộc sống, một số đại lý BYD tại Việt Nam đã bắt đầu nhận cọc giữ chỗ cho Sealion 5 DM-i, mẫu SUV hybrid cắm sạc được kỳ vọng bổ sung sản phẩm cho thương hiệu tại phân khúc xe gầm cao đang có sức cạnh tranh lớn.

BYD Sealion 5 được định vị nằm giữa sedan Seal 5 và SUV Sealion 6 trong danh mục sản phẩm của hãng tại Việt Nam. Nếu được đưa về nước với mức giá dự kiến, mẫu xe sẽ tạo thêm lựa chọn ở khu vực giao thoa giữa SUV hạng B và hạng C, đồng thời gây chú ý nhờ hệ thống truyền động PHEV có khả năng vận hành thuần điện.

Sealion 5 DM-i sở hữu chiều dài 4.735 mm, rộng 1.860 mm và cao 1.710 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.712 mm. Chiều dài cơ sở của Sealion 5 thậm chí nhỉnh hơn Mazda CX-5, mẫu xe có chiều dài cơ sở 2.700 mm, trong khi chiều dài tổng thể cũng lớn hơn Hyundai Tucson.

Tại Thái Lan, BYD Sealion 5 DM-i được bán với hai phiên bản Dynamic và Premium, có giá quy đổi lần lượt khoảng 623 triệu và 656 triệu đồng. Nếu BYD duy trì chiến lược định giá cạnh tranh khi đưa xe về Việt Nam, mức giá hơn 700 triệu đồng được đưa ra là có cơ sở.

Trang bị của Sealion 5 tại Thái Lan cũng khá đáng chú ý. Cả hai phiên bản đều có đèn pha LED thấu kính, mâm đa chấu 18 inch, vô-lăng bọc da tích hợp phím điều khiển, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch, cần số điện tử và hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây. Bản Premium được bổ sung cảm biến phía trước, cốp điện, camera 360 độ, màn hình trung tâm 12,8 inch thay cho loại 10,1 inch trên bản Dynamic, ghế trước chỉnh điện tích hợp làm mát, hệ thống âm thanh 8 loa và sạc điện thoại không dây 50W.

BYD Sealion 5 được định vị nằm giữa sedan Seal 5 và SUV Sealion 6

Đáng chú ý, cả hai phiên bản tại Thái Lan đều được trang bị gói ADAS với các tính năng như ga tự động thích ứng, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo tiền va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp. Nếu những trang bị này được giữ nguyên khi Sealion 5 về Việt Nam, mẫu xe sẽ có thêm lợi thế khi cạnh tranh với Mazda CX-5 và Hyundai Tucson, đặc biệt ở nhóm khách hàng đề cao công nghệ an toàn.

Về khả năng vận hành, BYD Sealion 5 DM-i sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 210 mã lực và mô-men xoắn cực đại 210 Nm. Hệ thống truyền động đi kèm bộ pin dung lượng 18,3 kWh, cho phép xe chạy thuần điện tối đa 110 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn NEDC.

Đây là hệ thống truyền động DM-i quen thuộc của BYD, từng được áp dụng trên Seal 5 và Sealion 6. Việc có thể cắm sạc từ bên ngoài giúp Sealion 5 khai thác quãng đường chạy điện cho nhu cầu sử dụng hằng ngày, trong khi động cơ xăng vẫn đóng vai trò hỗ trợ khi cần di chuyển xa.

Giá SUV hạng C BYD Sealion 5 DM-i

Theo Đời sống và Pháp luật, giá niêm yết dự kiến của xe ở mức hơn 700 triệu đồng, trong khi giá lăn bánh khoảng 800 triệu đồng.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Thông báo từ Mitsubishi, hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.





SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

Theo Mazda, New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.



