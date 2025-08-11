Xe hatchback hạng B giá 235 triệu đồng sánh ngang Mazda 2, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?

Xe hatchback hạng B sánh ngang Mazda 2

SAIC Motor chính thức mở bán trước mẫu MG4

SAIC Motor chính thức mở bán trước mẫu MG4, giới thiệu bản nâng cấp toàn diện cho dòng hatchback điện cỡ nhỏ.

MG4 được đánh giá là một trong những mẫu xe thương mại đầu tiên trên thế giới sử dụng pin bán rắn ở quy mô lớn. SAIC cho biết loại pin này đã vượt qua bài kiểm tra chọc thủng ba chiều bằng kim mà không phát sinh khói, đồng thời cho thấy hiệu suất tốt hơn trong điều kiện nhiệt độ thấp. Công nghệ này nhằm nâng cao độ an toàn và tuổi thọ của pin, đồng thời mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng trong phân khúc xe điện giá rẻ cỡ nhỏ.

Về nội thất, MG4 trang bị màn hình cảm ứng nổi 15,6 inch độ phân giải 2.5K, sử dụng chip Snapdragon 8155 của Qualcomm. Xe lần đầu tích hợp hệ thống MG × Oppo Smart Mobility, cho phép kết nối điện thoại liền mạch, sử dụng chìa khóa số, điều khiển bằng giọng nói AI, phản chiếu ứng dụng, và tương thích với nhiều hệ điều hành như Android, Apple, Huawei, Xiaomi… Các bản cập nhật OTA sẽ bổ sung các tính năng như đỗ xe từ xa bằng điện thoại và dẫn đường liền mạch từ đi bộ sang lái xe.

MG4 sử dụng động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu cho công suất 120 kW và mô-men xoắn 250 Nm, tốc độ tối đa đạt 160 km/h. Có hai tùy chọn pin lithium iron phosphate với quãng đường CLTC là 437 km (42,8 kWh) và 530 km (53,9 kWh). Sạc từ 30% lên 80% mất khoảng 20 phút, và mức tiêu thụ điện là 10,4 kWh/100 km. Hệ thống quản lý nhiệt sử dụng máy bơm nhiệt, giúp xe giữ lại tới 75% phạm vi hoạt động sau khi làm nóng trước ở -7°C. Thông tin chi tiết về pin bán rắn sẽ được công bố trong sự kiện tháng 9.

Kích thước MG4 mới là 4.395 mm dài, 1.842 mm rộng, 1.551 mm cao, với chiều dài cơ sở 2.750 mm, lớn hơn thế hệ trước. Thiết kế ngoại thất được làm mới với logo MG phát sáng bằng LED, đèn hậu LED hình mũi tên, và 6 tùy chọn màu sắc như Tím Đông Lai và Đỏ San Hô. Kích thước mâm từ 16 đến 17 inch.

MG4 sử dụng công nghệ tích hợp pin vào thân xe (CTB), tăng hiệu quả không gian nội thất và độ cứng thân xe. MG cho biết độ cứng xoắn đạt 31.000 Nm/độ, vượt qua một số mẫu SUV hạng sang. Hệ thống pin đạt chuẩn chống nước IP67 và IP69K, đồng thời trải qua nhiều thử nghiệm an toàn nghiêm ngặt. SAIC cung cấp bảo hành trọn đời cho hệ truyền động.

Nội thất được bọc bằng da tổng hợp đạt chuẩn an toàn trẻ em EU Reach, có 30 ngăn chứa đồ và hai tùy chọn phối màu: tím hồng (rosé purple) và xanh đậm (deep blue). Ghế trước có thiết kế liền tựa lưng, tích hợp sưởi và làm mát; ghế sau có thể ngả tới 27 độ. Cửa sổ trời toàn cảnh kèm rèm điện là trang bị tiêu chuẩn.

MG4 hỗ trợ nhiều tính năng an toàn và tiện nghi hiện đại như: Hỗ trợ quan sát điểm mù trong mưa và ban đêm (cập nhật OTA); Camera 360 độ với góc nhìn xuyên khung gầm; Tự động đỗ xe từ xa, bao gồm chức năng vào và ra bãi; Tự động đỗ xe từ xa, bao gồm chức năng vào và ra bãi; Vô lăng có sưởi; Gương trang điểm cho hành khách.

Dung tích khoang hành lý là 471 lít, cộng thêm 98 lít trong ngăn phụ. Gập hàng ghế sau có thể tạo ra khu vực ngủ rộng 1,87 m². Không gian nội thất tương đương xe cỡ trung, với chỗ gác chân ghế phụ có góc nghiêng 46,4° và chiều dài đệm ghế 503 mm.

Giá xe hatchback hạng B MG4

Giá khởi điểm từ 73.800 nhân dân tệ (khoảng 235 triệu đồng), với bốn phiên bản có sẵn ngay lập tức, trong khi phiên bản sử dụng pin bán rắn sẽ được công bố giá vào tháng 9 và giao xe trước cuối năm.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', rẻ nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.