Xe hatchback hạng B giá 240 triệu đồng đẹp chẳng kém Mazda2, rẻ hơn Kia Morning sẽ được bán ở Việt Nam?

Xe hatchback hạng B đẹp chẳng kém Mazda2, rẻ hơn Kia Morning sẽ được bán ở Việt Nam?

MG4 EV vừa ra mắt.

MG4 EV thế hệ mới đã chính thức ra mắt tại triển lãm ôtô tại Thành Đô (Trung Quốc) hồi cuối tháng 8.

MG4 được xây dựng trên nền tảng xe điện E3 của SAIC, định vị là một mẫu xe điện cỡ nhỏ. Xe sở hữu quãng đường di chuyển lên tới 530 km theo chuẩn CLTC và khả năng sạc nhanh từ 30% lên 80% chỉ trong 20 phút.

Ngoại thất của MG4 nổi bật với cụm đèn pha projector mới, lưới tản nhiệt hình tổ ong phân đoạn, cùng các khe hút gió bên với góc cạnh sắc nét ở phía trước và logo MG phát sáng. Kích thước xe lần lượt là 4.395mm chiều dài, 1.842mm chiều rộng và 1.551mm chiều cao, cùng chiều dài cơ sở 2.750mm.

MG4 được xây dựng trên nền tảng xe điện E3 của SAIC

Không gian nội thất của MG4 gây ấn tượng với cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí trung tâm, bên cạnh một số nút bấm vật lý được giữ lại.

Tùy theo phiên bản, MG4 sẽ được trang bị màn hình với ba kích thước: 10,25 inch (độ phân giải 720P), 12,8 inch (độ phân giải 1080P) hoặc màn hình cao cấp 15,6 inch (độ phân giải 2.5K). Hệ thống thông tin giải trí được cung cấp sức mạnh bởi chip Qualcomm Snapdragon 8155, cho phép kết nối MG x OPPO Smart Connectivity System.

MG4 sẽ được trang bị màn hình với ba kích thước

Phiên bản cao cấp nhất được nâng cấp hệ thống hỗ trợ lái xe với 12 radar siêu âm, 4 camera 360 độ, camera trước 8 megapixel và camera sau. Hệ thống này hoạt động dựa trên chip Horizon Journey J6e, mang đến khả năng NOA (Navigation On Assist) tốc độ cao như hỗ trợ tự động chuyển làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, chuyển làn bằng tín hiệu rẽ và đỗ xe thông minh.

MG4 được trang bị động cơ điện tích hợp sáu trong một

Về hiệu suất, MG4 được trang bị động cơ điện tích hợp sáu trong một, cho công suất tối đa 120 kW (161 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 250 Nm.

Tốc độ tối đa của xe đạt 160 km/h. MG4 sử dụng pin Lithium Iron Phosphate (LFP) với hai mức dung lượng: 42,8 kWh và 53,9 kWh, tương ứng với quãng đường di chuyển theo chuẩn CLTC là 437 km và 530 km. Cả hai tùy chọn pin đều hỗ trợ sạc nhanh, đạt mức sạc từ 30% lên 80% trong 20 phút.

Giá xe hatchback hạng B MG4 EV

Theo Car News China, thế hệ mới của MG4 EV vừa ra mắt chỉ trong 15 ngày đã nhận được hơn 26.000 đơn đặt hàng, vượt qua năng lực sản xuất ước tính 15.000 xe/tháng.

Chỉ trong vòng 24 giờ mở đặt cọc, mẫu xe điện MG4 EV giá rẻ của SAIC Motor đã thu hút 11.067 đơn hàng, tương đương với 460 xe được bán ra mỗi giờ.

MG4 EV thế hệ mới đã chính thức ra mắt tại triển lãm ôtô tại Thành Đô (Trung Quốc) hồi cuối tháng 8, gồm 5 phiên bản với giá bán ưu đãi từ 65.800 NDT (khoảng 240 triệu đồng).

MG4 EV ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 6/2025. Mẫu xe hiện đang thuộc sở hữu của công ty công nghiệp ô tô Thượng Hải (Trung Quốc) phân phối tại Việt Nam 2 phiên bản Deluxe và Luxury có giá bán đề xuất tương ứng 828 - 948 triệu đồng, đã bao gồm pin.

Đến hiện tại, dù đã giảm giá gần 300 triệu đồng nhưng mẫu xe này vẫn đang loay hoay tìm cách tiếp cận khách hàng để có được sự quan tâm của khách Việt.

Xe ô tô giá từ 150 triệu đồng/chiếc sắp bán tại thị trường Việt Nam có gì đặc biệt?

Làn sóng xe điện tại thị trường Việt hứa hẹn sẽ rất sôi động khi TMT Motors mới đây đã hé lộ loạt mẫu xe điện mini mà hãng chuẩn bị phân phối.

Cụ thể, trong thông báo gần đây, TMT Motors cho biết hãng đã thống nhất cùng liên doanh SGMW (SAIC, General Motors và Wuling) dự kiến đưa ra bản thương mại của Baojun E100, Baojun Yep 2023 và Baojun Yep Plus tại thị trường Việt.

Xe ô tô điện Baojun E100 (200km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun E100.

Với chiều dài tổng thể 2.488 mm, chiều rộng 1.506 mm và chiều cao 1.670 mm, Baojun E100 là một mẫu xe điện hai chỗ ngồi rất nhỏ gọn của liên doanh SGMW.

Baojun E100 được trang bị động cơ điện tạo ra công suất 39 mã lực và 110Nm mô-men xoắn cực đại, chiếc xe điện có thể di chuyển trong quãng đường dưới 200km cho một lần sạc, hoàn toàn phù hợp với môi trường đô thị.

Gói pin lithium-ion của Baojun E100 có thể được sạc chậm đầy trong khoảng 5 giờ và SGMW đang nghiên cứu đưa ra giải pháp để rút ngắn sạc nhanh từ 20% – 80% xuống chỉ còn 2 giờ.. Ngoài ra chiếc xe còn có khả năng tự hồi phục năng lượng thông qua hệ thống tái tạo năng lượng phanh thông minh. Xe không cần sạc tại trạm, chỉ cần sạc ở ổ cắm điện 220V ở bất cứ đâu.

E100 là một chiếc xe hai ghế kiểu dáng Smart nhỏ gọn với chiều dài cơ sở chỉ 1.600 mm, bán kính quay đầu 3,7 mét cũng giúp E100 di chuyển trong thành phố dễ dàng hơn. Chiếc xe nhỏ bé này có tốc độ tối đa 100 km/h, điều này có nghĩa là E100 vẫn có thể di chuyển trên các đường quốc lộ hay cao tốc có tốc độ cho phép dưới 100km/h.

E100 có hệ thống treo phía trước độc lập và hệ thống treo tay đòn đơn phía sau. Các tính năng tiêu chuẩn khác gồm có chống bó cứng phanh ABS với phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ đỗ phanh điện tử, cảm biến đỗ xe, ghế an toàn Isofix cho trẻ em và hệ thống cảnh báo người đi bộ.

Hiện TMT Motors đang đàm phán với đối tác SGMW dự kiến đưa sản phẩm thương mại phiên bản có khả năng thay thế dần xe 2 bánh gắn máy với mức giá dự kiến kèm theo pin dưới 150 triệu đồng.

Xe ô tô điện Baojun Yep 2023 (303km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V





Baojun Yep 2023.

Baojun Yep 2023 gây chú ý, thu hút công chúng khi lần đầu ra mắt và bắt đầu bán sản phẩm vào tháng 4/2023.

Xe sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED xen kẽ đi cùng dải LED định vị ban ngày kiểu đứt đoạn. Phía dưới, phần cản trước được sơn tối màu. Xe sử dụng bộ mâm hai tông màu cùng tạo hình hoa 4 cánh.

Không gian nội thất của Baojun Yep nổi bật với cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, hiển thị đầy đủ thông số, tiện nghi và camera 360 độ. Ghế ngồi trên Baojun Yep 2023 là loại bọc da, ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.

Xe sử dụng duy nhất một mô tơ điện cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau.

Thời gian sạc tại nhà là 8h và nhà sản xuất SGMW đang cải tiến để rút ngắn thời gian sạc nhanh tại nhà là 3,5 tiếng và sạc siêu nhanh tại trạm sạc rút xuống còn 30 phút.

TMT Motors cho biết, Baojun Yep 2023 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với mức giá dự kiến kèm theo pin khoảng 300 triệu đồng .

Baojun Yep Plus (401 km/lần sạc) – sạc điện tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun Yep Plus

Ngoài bản 3 cửa, Baojun Yep 2023, nay đã có thêm bản 5 cửa mang tên Baojun Yep Plus, ra mắt vào tháng 4/2024. Baojun Yep Plus có chất lượng và tiện lợi hơn rất nhiều so với bản 2 cửa Baojun Yep khi lên xuống xe không phải hạ ghế.

Xe sử dụng động cơ điện đặt ở phía trước với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, pin lithium 41.9 kWh mang lại phạm vi di chuyển 401km. Xe có tốc độ tối đa 150km/h. Bốn chế độ lái là Economy+, Economy, Standard và Sport.

Dù là mẫu xe hướng đến số đông với giá bán dễ tiếp cận, Baojun Yep Plus vẫn sở hữu không gian hiện đại: bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, màn hình điều khiển trung tâm loại nổi 10,1 inch, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bệ trung tâm có giá đỡ ly và sạc không dây.

Xe hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc thường. Ở chế độ sạc chậm, thời gian sạc là 9 tiếng, sạc nhanh rút thời gian sạc tại nhà 7kW xuống còn 4 tiếng và sạc siêu nhanh từ 20% đến 80% chỉ mất 35 phút.

Một số tiện ích đáng chú ý khác có thể kể đến trên Baojun Yep Plus như: camera 360 độ, điều hòa 2 chiều tự động, hệ thống lọc không khí, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt.

Hiện, cả TMT Motors và SGMW đang đàm phán định giá bán, dự kiến Baojun Yep Plus có giá dưới 500 triệu đồng khi bán tại Việt Nam.