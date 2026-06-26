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Lái xe máy điện giá chỉ 23 triệu đồng thiết kế thanh lịch, trang bị như xe xăng, đầm chắc, lướt êm, rẻ như xe số Wave Alpha cực yên tâm khi sử dụng

Thứ sáu, 08:25 26/06/2026 | Giá cả thị trường
Nguyễn Ngân (th)
Nguyễn Ngân (th)
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GĐXH - Xe máy điện sở hữu thiết kế thanh lịch, động cơ điện 1.500W cùng quãng đường tới 100 km/lần sạc phù hợp cho nhu cầu đi lại hằng ngày.

Xe máy điện giá rẻ 2026: Lựa chọn thịnh hành cho người dùng Việt Nam - Ảnh 1.Trải nghiệm xe máy điện phong cách retro giá 19 triệu đồng ở Việt Nam đi gần 100km/sạc, cốp rộng, chống nước đỉnh, mua như xe số Wave Alpha

GĐXH - Xe máy điện này gây chú ý nhờ thiết kế thời trang, đi xa tới 95km cùng động cơ 1.600W phù hợp nhu cầu đi học và đi làm hằng ngày.

Xe máy điện thiết kế thanh lịch, trang bị như xe xăng, đầm chắc, lướt êm

Xe máy điện giá rẻ 2026: Lựa chọn thịnh hành cho người dùng Việt Nam - Ảnh 2.

Xe máy điện Espero Velia E

Tôi từng nghĩ những mẫu xe máy điện sử dụng ắc quy trong tầm giá hơn 20 triệu đồng thường khó tạo ra sự khác biệt quá lớn. Tuy nhiên, sau vài ngày trải nghiệm Espero Velia E, tôi nhận ra chiếc xe này có nhiều điểm đáng chú ý hơn những gì thông số kỹ thuật thể hiện.

Ấn tượng đầu tiên của tôi là kích thước khá lớn so với mặt bằng chung các mẫu xe điện đô thị hiện nay. Với chiều dài 1.920 mm, rộng 660 mm và cao 1.125 mm, Velia E mang lại cảm giác tương tự một chiếc xe tay ga cỡ trung.

Khi ngồi lên xe, tôi cảm nhận rõ sự rộng rãi. Chiều cao yên 750 mm giúp việc chống chân tương đối dễ dàng, kể cả với người có chiều cao trung bình.

Điểm khiến tôi thích nhất là cách Espero thiết kế tư thế lái. Khoảng cách giữa yên xe và sàn để chân khá hợp lý tạo cảm giác thoải mái khi di chuyển trong thời gian dài.

Phiên bản tôi trải nghiệm có màu xám xi măng, một trong những gam màu đang được nhiều người trẻ yêu thích. Tuy nhiên, Velia E còn có các lựa chọn màu trắng, đen, đỏ, ghi nhằm đáp ứng nhiều phong cách khác nhau.

Trọng lượng xe lên tới 122 kg, nặng hơn khá nhiều mẫu xe điện cùng phân khúc. Ban đầu tôi nghĩ điều này có thể gây bất tiện khi dắt xe. Nhưng đổi lại, chiếc xe cho cảm giác đầm chắc hơn rõ rệt khi vận hành.

Bộ bánh thép đúc kết hợp lốp không săm cũng góp phần tạo nên cảm giác ổn định. Khi đi qua các đoạn đường xấu hoặc mặt đường không bằng phẳng, chiếc xe duy trì độ cân bằng khá tốt.

Nhìn tổng thể, Espero Velia E không theo đuổi phong cách quá thể thao hay quá cầu kỳ. Xe hướng tới sự thanh lịch, thực dụng và phù hợp với nhiều nhóm khách hàng từ sinh viên, nhân viên văn phòng đến người trung niên.

Xe máy điện giá rẻ 2026: Lựa chọn thịnh hành cho người dùng Việt Nam - Ảnh 3.

Xe được trang bị động cơ 1.500W


Sau ngoại hình, điều tôi quan tâm nhất trên một mẫu xe máy điện vẫn là cảm giác vận hành thực tế.

Espero Velia E được trang bị động cơ điện 3 pha công suất 1.500W. Trên lý thuyết, đây không phải mức công suất quá nổi bật nếu so với nhiều mẫu xe điện hiệu năng cao hiện nay. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp cầm lái, tôi nhận thấy chiếc xe được tinh chỉnh theo hướng ổn định và dễ sử dụng hơn là chạy theo cảm giác tăng tốc mạnh.

Ngay khi vặn ga từ vị trí đứng yên, xe phản hồi khá mượt. Velia E không tạo cảm giác giật hay quá bốc là điều mà nhiều người dùng phổ thông thực tế lại rất thích.

Trong điều kiện giao thông đông đúc, khả năng tăng tốc vừa phải giúp việc điều khiển trở nên dễ dàng hơn. Người mới làm quen xe điện cũng không mất nhiều thời gian để thích nghi.

Theo công bố từ nhà sản xuất, xe có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 50 km/h. Trong quá trình trải nghiệm, đây là mức vận tốc đủ đáp ứng hầu hết nhu cầu di chuyển trong thành phố.

Điều tôi thích là động cơ vận hành khá êm. Khi duy trì tốc độ khoảng 40 - 45 km/h, tiếng ồn gần như không đáng kể. Điều này giúp những chuyến đi trong đô thị trở nên dễ chịu hơn rất nhiều so với xe xăng.

Hệ thống giảm xóc cũng hoạt động tương đối hiệu quả. Phía trước sử dụng phuộc thụt dầu, trong khi phía sau là lò xo trụ giảm chấn thủy lực.

Khi đi qua các gờ giảm tốc hoặc ổ gà nhỏ, chiếc xe hấp thụ dao động khá tốt và không tạo cảm giác quá cứng.

Về an toàn, Velia E được trang bị phanh đĩa phía trước kết hợp phanh cơ phía sau. Trong điều kiện sử dụng hằng ngày, hệ thống này đáp ứng tốt nhu cầu giảm tốc và mang lại cảm giác kiểm soát ổn định.

Ngoài ra, khả năng tải trọng tối đa khoảng 130 kg giúp chiếc xe vẫn vận hành khá ổn khi chở hai người hoặc mang theo nhiều đồ dùng cá nhân.

Xe máy điện giá rẻ 2026: Lựa chọn thịnh hành cho người dùng Việt Nam - Ảnh 4.

Xe máy điện đi xa tới 100km/lần sạc


Sau nhiều năm trải nghiệm xe điện, tôi nhận thấy phạm vi hoạt động luôn là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định mua xe của người dùng. Và đây cũng chính là điểm mạnh nổi bật của Espero Velia E.

Xe sử dụng bộ ắc quy 72V gồm 6 bình 12V dung lượng 22,3Ah. Theo công bố từ hãng, quãng đường di chuyển tối đa có thể đạt khoảng 100 km sau mỗi lần sạc đầy.

Trong phân khúc xe điện sử dụng ắc quy, đây là con số khá ấn tượng.

Điều khiến tôi thích nhất là cảm giác yên tâm khi sử dụng. Với phạm vi hoạt động như vậy, người dùng hoàn toàn có thể đi làm, đi học nhiều ngày liên tục mà chưa cần cắm sạc lại.

Đối với những người chỉ di chuyển trong nội thành khoảng 15 - 20 km mỗi ngày, việc sạc xe có thể chỉ cần thực hiện vài lần mỗi tuần.

Thời gian sạc đầy dao động từ 8 - 10 tiếng. Đây là khoảng thời gian khá quen thuộc với các dòng xe điện sử dụng ắc quy hiện nay và phù hợp với thói quen cắm sạc qua đêm.

Bộ sạc đi kèm cũng có tính năng tự động ngắt khi đầy, giúp người dùng yên tâm hơn trong quá trình sử dụng.

Sau thời gian trải nghiệm, tôi nhận thấy Espero Velia E là mẫu xe điện hướng tới sự thực dụng nhiều hơn là phô diễn công nghệ.

Chiếc xe không quá mạnh mẽ hay quá cầu kỳ, nhưng lại sở hữu những yếu tố mà người dùng phổ thông quan tâm nhất: quãng đường dài, vận hành ổn định, dễ điều khiển và chi phí sử dụng thấp.

Giá xe máy điện Espero Velia E

Với mức giá khoảng 23,5 triệu đồng, động cơ điện 1.500W, khả năng đi tới 100 km/lần sạc và thiết kế phù hợp cho nhu cầu sử dụng hằng ngày, Espero Velia E là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe điện cân bằng giữa hiệu quả vận hành và tính kinh tế.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện giá rẻ 2026: Lựa chọn thịnh hành cho người dùng Việt Nam - Ảnh 5.

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega


Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Xe máy điện giá rẻ 2026: Lựa chọn thịnh hành cho người dùng Việt Nam - Ảnh 6.

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.


Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện giá rẻ 2026: Lựa chọn thịnh hành cho người dùng Việt Nam - Ảnh 7.

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Xe máy điện giá rẻ 2026: Lựa chọn thịnh hành cho người dùng Việt Nam - Ảnh 8.

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.

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