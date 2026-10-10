Xuất hiện xe ga 125cc của Honda giá 24,5 triệu đồng thiết kế độc đáo, trang bị ngang SH Mode, chỉ sản xuất 125 chiếc

Xe ga Honda động cơ 125cc giá 36,5 triệu đồng trang bị cao cấp khởi động động cơ ngay cả khi không cần cắm chìa khóa GĐXH - Xe ga Honda phiên bản đặc biệt được phát triển dựa trên mẫu xe tay ga Click 125, nổi bật với một số trang bị cao cấp hơn phiên bản tiêu chuẩn.

Xe ga 125cc của Honda thiết kế độc đáo, trang bị ngang SH Mode

FreeToday 25th Anniversary

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm hình thành và phát triển, Sundiro Honda giới thiệu bộ ba xe phiên bản đặc biệt mang tên 25th Anniversary, gồm FreeToday, NS125LA và NS150LA. Trong đó, FreeToday 25th Anniversary là mẫu xe có số lượng giới hạn thấp nhất, chỉ 125 chiếc, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích những mẫu scooter nhỏ gọn, phong cách hoài cổ và mang yếu tố sưu tầm.

Khác với những phiên bản đặc biệt thường được nâng cấp về động cơ hoặc trang bị, FreeToday 25th Anniversary gần như không thay đổi nền tảng kỹ thuật. Sundiro Honda tập trung tạo dấu ấn bằng màu sơn, tem trang trí, các chi tiết nhận diện kỷ niệm 25 năm và số lượng sản xuất giới hạn. Nói cách khác, đây vẫn là chiếc FreeToday quen thuộc, nhưng được khoác lên diện mạo đặc biệt hơn và trở nên hiếm hơn đáng kể so với phiên bản tiêu chuẩn.

FreeToday sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 kỳ

FreeToday sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 kỳ, dung tích 49cc, làm mát bằng không khí và phun xăng điện tử. Động cơ sản sinh công suất tối đa 2,8 kW tại 7.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 3,5 Nm tại 7.000 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động CVT. Tốc độ tối đa được công bố ở mức 50 km/h, cho thấy mẫu xe này được phát triển chủ yếu phục vụ nhu cầu di chuyển trong đô thị thay vì hướng đến khả năng vận hành tốc độ cao.

FreeToday thuộc nhóm scooter rất nhẹ.

Với trọng lượng chỉ 80 kg, FreeToday thuộc nhóm scooter rất nhẹ. Xe có chiều cao yên 715 mm, chiều dài cơ sở 1.187 mm và khoảng sáng gầm 115 mm. Bình xăng dung tích 4,7 lít. Những thông số này giúp chiếc xe phù hợp với các nhu cầu sử dụng hàng ngày như đi làm, đi chợ, đưa đón trẻ hoặc di chuyển trên những tuyến đường nhỏ và đông đúc. Hệ thống phanh sử dụng dạng tang trống ở cả bánh trước và bánh sau.

Một trong những ưu điểm đáng chú ý của FreeToday là khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Theo thông số do Sundiro Honda công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe không vượt quá 1,8 lít/100 km. Kết hợp với bình xăng 4,7 lít và động cơ 49cc, FreeToday hướng đến tiêu chí vận hành đơn giản, nhẹ nhàng và tiết kiệm, thay vì sức mạnh hay tốc độ.

FreeToday mang phong cách scooter cổ điển

Về thiết kế, FreeToday mang phong cách scooter cổ điển với thân xe nhỏ gọn, các đường nét bo tròn và đèn pha dạng tròn. Trên phiên bản 25th Anniversary, phong cách này được giữ nguyên nhưng bổ sung những chi tiết nhận diện riêng. Xe sử dụng tông màu bạc chủ đạo, kết hợp các điểm nhấn màu đỏ và xanh, cùng logo và họa tiết kỷ niệm 25 năm. Một số chi tiết hoàn thiện và giao diện khởi động cũng được thiết kế riêng nhằm phân biệt phiên bản giới hạn với FreeToday tiêu chuẩn.

Sự khác biệt đáng kể nhất nằm ở số lượng. Sundiro Honda chỉ sản xuất 125 chiếc FreeToday 25th Anniversary

Sự khác biệt đáng kể nhất nằm ở số lượng. Sundiro Honda chỉ sản xuất 125 chiếc FreeToday 25th Anniversary, biến đây thành mẫu có số lượng giới hạn thấp nhất trong bộ ba 25th Anniversary. Tổng số xe thuộc bộ sưu tập kỷ niệm 25 năm được ghi nhận là 675 chiếc, gồm 125 FreeToday, 325 NS125LA và 225 NS150LA.

Giá xe ga 125cc Honda FreeToday 25th Anniversary

Theo Tạp chí công nghệ Techz, tại thị trường Trung Quốc, FreeToday tiêu chuẩn hiện có giá niêm yết khoảng 5.980 nhân dân tệ (khoảng 23,5 triệu đồng), trong khi phiên bản 25th Anniversary được ghi nhận ở mức khoảng 6.280 nhân dân tệ (tương đương 24,5 triệu đồng). Mức chênh lệch không lớn nếu chỉ xét trên phương diện trang bị và hiệu năng, bởi bản kỷ niệm không có thay đổi đáng kể về hệ động lực. Giá trị của phiên bản này chủ yếu đến từ thiết kế riêng, nhận diện 25 năm và đặc biệt là số lượng giới hạn.

Với FreeToday 25th Anniversary, Sundiro Honda không cố biến một mẫu scooter 50cc thành một chiếc xe mạnh hơn hay nhiều công nghệ hơn. Thay vào đó, hãng lựa chọn cách tiếp cận mang tính kỷ niệm: giữ nguyên sự nhỏ gọn, nhẹ nhàng và tiết kiệm vốn có, sau đó bổ sung diện mạo đặc biệt cùng số lượng sản xuất hạn chế.

Chỉ 125 chiếc được đưa ra thị trường khiến FreeToday 25th Anniversary trở thành một phiên bản đặc biệt dành cho những người không chỉ tìm kiếm một phương tiện di chuyển trong đô thị, mà còn quan tâm đến thiết kế, câu chuyện thương hiệu và tính khan hiếm của sản phẩm. Với động cơ 49cc, trọng lượng 80 kg, tốc độ tối đa 50 km/h và mức tiêu thụ nhiên liệu công bố không quá 1,8 lít/100 km, mẫu xe này tiếp tục trung thành với triết lý ban đầu của FreeToday: nhỏ, nhẹ, tiết kiệm và dễ sử dụng, nhưng được khoác lên diện mạo đặc biệt để đánh dấu cột mốc 25 năm của Sundiro Honda.

Ngoài mẫu xe FreeToday, theo Tạp chí Đời sống và Pháp luật, đáng chú ý, Sundiro Honda còn ra mắt xe ga 125cc NS125FX 2027. Xe ga NS125FX 2027 giá khởi điểm 8.080 Nhân dân tệ (tương đương 31 triệu đồng) cho phiên bản tiêu chuẩn.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, hãng SYM cho biết, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Theo công bố của hãng Suzuki, Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.