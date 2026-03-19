Xe máy điện trở thành lựa chọn được nhiều người cân nhắc: Xu hướng ngắn hạn hay tất yếu của thị trường?

Thị trường xe điện trở nên sôi động nhất từ trước đến nay

Sự biến động khó lường của giá xăng dầu vừa qua đã và đang trực tiếp làm thay đổi hành vi mua sắm phương tiện đi lại của người dân đô thị. Báo cáo mới nhất của Cốc Cốc Research cho thấy sự gia tăng của từ khóa "xe điện" cùng nhịp với biến động của giá nhiên liệu. Nền tảng đã ghi nhận 512.000 lượt truy cập liên quan đến xe điện trong cùng kỳ. Trong tuần đầu tháng 3, khi giá xăng còn ổn định, sự quan tâm đến xe điện chỉ ở mức trung bình. Tuy nhiên, từ ngày 7/3, khi giá nhiên liệu bắt đầu leo thang, lượt truy cập về phương tiện điện cũng tăng tốc rõ rệt.

Vào giai đoạn từ 9/3 đến 11/3 - thời điểm nỗi lo về chi phí vận hành xe xăng đạt mức cao nhất, lượng tìm kiếm về xe điện cũng lập đỉnh. Con số này cao gấp khoảng 3 lần so với giai đoạn đầu tháng.

Theo ghi nhận tại một số đại lý xe máy điện khu vực phố Ô Chợ Dừa và Xã Đàn (Hà Nội), thay vì chờ đợi đến mùa tựu trường như các năm trước, ngay từ những tháng đầu năm 2026, lượng khách đến tìm hiểu và mua xe đã tăng mạnh. Đáng chú ý, không chỉ học sinh, sinh viên, ngày càng nhiều nhân viên văn phòng và lao động phổ thông cũng bắt đầu chuyển sang sử dụng xe điện để phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày. Nhân viên bán hàng tại một cửa hàng xe điện cho biết, trung bình một ngày có đến hàng chục khách hàng đến hỏi mua xe.

Lượng khách đến mua xe điện tại các cửa hàng tăng cao. (Ảnh: Khánh Huyền)

Bước vào một showroom xe điện trên phố Xã Đàn, chị Nguyễn Thị Mai - nhân viên bán hàng cho hay, khoảng hai tuần gần đây, khi có biến động mạnh về giá xăng dầu, lượng khách đến của hàng tăng khoảng 50-60% so với ngày thường trước đây dù là mùa thấp điểm.

Chị chia sẻ thêm: "Cửa hàng chúng tôi hiện phân phối nhiều dòng xe cho các nhóm khác khác nhau, từ học sinh sinh viên, người đi làm đến người già, với mức giá trong khoảng 10-50 triệu đồng. Trước đây, nhiều người "anti" xe điện vì quan ngại về quãng đường di chuyển, nhưng hiện nay, công nghệ pin đã được cải tiến nhiều, chỉ cần sạc một lần đầy pin, nhiều mẫu xe có thể đi được từ khoảng 60km đến hơn 100km."

Quãng đường này được đánh giá là khá hợp lý, đáp ứng được nhu cầu của phần lớn người tiêu dùng với nhu cầu di chuyển chủ yếu trong đô thị.

Xe máy điện tại các cửa hàng đều đa dạng về mẫu mã, giá thành giúp người dân có đa dạng sự lựa chọn.(Ảnh: Khánh Huyền)

Xu hướng tất yếu cho một tương lai xanh

Xe điện không chỉ đặc biệt quan trọng trong thời điểm giá xăng dầu tăng mà còn là xu thế tất yếu, thậm chí mang tính sống còn trong tương lai khi Việt Nam đặt mục tiêu Net Zero (phát thải ròng bằng 0) trước 2050 nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Và chính việc giá xăng tăng lại có thể được xem là tiền đề giúp người dân đưa ra định hướng và lựa chọn phương tiện sử dụng nhiên liệu xanh hoặc phương tiện công cộng để di chuyển.

Xe điện có nhiều lợi ích đối với môi trường đô thị. Động cơ điện vận hành êm ái, giảm tiếng ồn và góp phần cải thiện chất lượng không khí tại các thành phố đông dân.

Việt Nam hiện đang là quốc gia đứng thứ ba thế giới về thị trường xe máy điện, sau Trung Quốc và Ấn Độ. (Ảnh: Khánh Huyền)

Hơn thế nữa, động lực lớn nhất thúc đẩy làn sóng chuyển dịch xe xăng sang xe điện chính là cột mốc 1/7/2026 - thời điểm dự kiến áp dụng chính sách hạn chế xe máy xăng đi vào nội đô Hà Nội. Sự kiện này đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức của người dân. Tâm lý chần chừ, thăm dò trước đây dần thay đổi, thay vào đó, họ bắt đầu tính đến việc chuyển đổi phương tiện từ sớm.

Hiện nay, một số hãng đã trang bị nhiều điểm sạc hay đổi pin để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. (Ảnh: Khánh Huyền)

Mặc dù xe điện có nhiều ưu điểm, thế nhưng người dùng nên tìm hiểu để quyết định mua dựa trên nhu cầu thực tế sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc chạy theo xu hướng. Bên cạnh đó, để xe điện thực sự phổ biến và thuận tiện với người sử dụng, trong thời gian tới, cần giải quyết triệt để một số vấn đề như mạng lưới trạm sạc, công nghệ pin, chi phí bảo dưỡng, phụ tùng,... Có như vậy, doanh số xe điện nói chung và đặc biệt là xe máy điện nói riêng sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân.