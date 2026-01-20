Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá bạc hôm nay (20/1): Giá bạc tiến sát 100 triệu đồng/kg, ngành xe điện khiến thị trường bạc liên tiếp lập giá mới?

Thứ ba, 13:58 20/01/2026 | Giá cả thị trường
Khánh Dương - Kiều Trang
Khánh Dương - Kiều Trang
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp tục ghi nhận nền giá mới khi thị trường quốc tế giao dịch ở vùng 94,2 USD/oz, kéo theo giá trong nước tăng liên tiếp nhiều phiên.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay tiếp tục có sự biến động mạnh khi Phú Quý mở phiên với mức tăng thêm 24.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch tăng lên vùng 97,0 triệu đồng/kg.

Đến đầu giờ chiều nay, giá giao dịch đã "neo" ở vùng 97,9 triệu đồng/kg, mức tăng tương ứng khoảng 900.000 đồng/kg. Giá giao dịch tương đương là 3,672 triệu đồng/lượng.

Hệ thống Ancarat cũng tương tự khi giá mở phiên của thương hiệu này tăng thêm 16.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch lên vùng 96,8 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay (20/1): Giá bạc tiếp tục tăng gần 1 triệu đồng/kg, ngành xe điện khiến thị trường bạc liên tiếp lập giá mới? - Ảnh 1.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Tại nhịp điều chỉnh trưa cùng ngày, Ancarat niêm yết giá bán ra ở vùng 97,5 triệu đồng/kg, tương đương 3,657 triệu đồng/lượng.

Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc Kim Phúc Lộc ở vùng 97,6 triệu đồng/kg, tương đương 3,663 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay đang ở vùng 94,2 USD/oz, tiếp tục là lực đỡ quan trọng cho đà tăng của giá bạc trong nước.

Theo đánh giá của các chuyên gia thị trường kim loại, một trong những yếu tố quan trọng hỗ trợ xu hướng tăng của giá bạc trong trung và dài hạn đến từ sự phát triển mạnh mẽ của ngành xe điện và các lĩnh vực công nghệ sử dụng pin công suất lớn.

Qua đó, bạc dần thoát khỏi vai trò chủ yếu là kim loại làm trang sức hay kim loại tích trữ truyền thống, để trở thành nguyên liệu đầu vào quan trọng của chuỗi sản xuất công nghệ cao.

Giá bạc hôm nay (20/1): Giá bạc tiếp tục tăng gần 1 triệu đồng/kg, ngành xe điện khiến thị trường bạc liên tiếp lập giá mới? - Ảnh 2.

Đến đầu giờ chiều nay, giá giao dịch của Phú Quý đã "neo" ở vùng 97,9 triệu đồng/kg, mức tăng tương ứng khoảng 900.000 đồng/kg so với nhịp mở phiên sáng nay. Giá giao dịch tương đương là 3,672 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay (20/1): Giá bạc tiếp tục tăng gần 1 triệu đồng/kg, ngành xe điện khiến thị trường bạc liên tiếp lập giá mới? - Ảnh 3.

Bảng giá bạc của hệ thống Ancarat hôm nay.

Giá bạc hôm nay (20/1): Giá bạc tiếp tục tăng gần 1 triệu đồng/kg, ngành xe điện khiến thị trường bạc liên tiếp lập giá mới? - Ảnh 4.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay đang ở vùng 94,2 USD/oz, tiếp tục là lực đỡ quan trọng cho đà tăng của giá bạc trong nước.

Giá bạc hôm nay (15/1): Chưa đầy 4 giờ, giá bạc trong nước sụt 4 triệu đồng/kgGiá bạc hôm nay (15/1): Chưa đầy 4 giờ, giá bạc trong nước sụt 4 triệu đồng/kg

GĐXH - Giá bạc hôm nay (15/1) bất ngờ "quay đầu" khi chỉ trong một buổi sáng, giá bán trong nước giảm từ vùng 94,8 xuống vùng 90 triệu đồng/kg, mức giảm tương ứng khoảng 3,7 triệu đồng/kg.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giá bạc hôm nay (19/1): Mở phiên đầu tuần, giá trong nước tăng đến 145.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch lên vùng 97 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (19/1): Mở phiên đầu tuần, giá trong nước tăng đến 145.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch lên vùng 97 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (15/1): Chưa đầy 4 giờ, giá bạc trong nước sụt 4 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (15/1): Chưa đầy 4 giờ, giá bạc trong nước sụt 4 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (14/1): Thị trường trong nước biến động mạnh, giá giao dịch vươn lên vùng 94 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (14/1): Thị trường trong nước biến động mạnh, giá giao dịch vươn lên vùng 94 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (13/1): Thị trường trong nước giữ đà phục hồi, giá giao dịch tiệm cận 89 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (13/1): Thị trường trong nước giữ đà phục hồi, giá giao dịch tiệm cận 89 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (12/1): Vì sao mở phiên đầu tuần, thị trường trong nước tăng gần 200.000 đồng/lượng, đẩy giá giao dịch vượt mốc 86 triệu/kg?

Giá bạc hôm nay (12/1): Vì sao mở phiên đầu tuần, thị trường trong nước tăng gần 200.000 đồng/lượng, đẩy giá giao dịch vượt mốc 86 triệu/kg?

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Nhà riêng trên địa bàn 5 xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân tăng nhiệt

Hà Nội: Nhà riêng trên địa bàn 5 xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân tăng nhiệt

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, giá nhà riêng tại 5 xã mới: Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân được hình thành từ huyện Thanh Trì cũ ghi nhận ở ngưỡng cao, vượt mốc 3 tỷ đồng/căn.

SUV hạng A giá 141 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị sang trọng, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH

SUV hạng A giá 141 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị sang trọng, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - SUV cỡ nhỏ vừa ra mắt đang khiến dân tình phát sốt nhờ mức giá siêu rẻ chỉ từ 141 triệu đồng, thiết kế đẹp át vía Kia Morning và Hyundai Grand i10.

Giá vàng hôm nay 20/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá vàng hôm nay 20/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay trong nước tăng mạnh thêm 2-2,5 triệu đồng mỗi lượng.

Trải nghiệm xe ga 125cc giá 44,8 triệu đồng của Honda tại Việt Nam thiết kế sang như SH Mode, cốp siêu rộng, rẻ hơn Air Blade

Trải nghiệm xe ga 125cc giá 44,8 triệu đồng của Honda tại Việt Nam thiết kế sang như SH Mode, cốp siêu rộng, rẻ hơn Air Blade

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc Honda Vario 125 2026 vừa về Việt Nam đã chính thức được mở bán với mức giá siêu hấp dẫn chỉ từ 44,8 triệu đồng, xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

Giá iPhone 17, iPhone 17 Pro giảm vô địch, thấp kỷ lục, cực dễ mua dịp cận Tết

Giá iPhone 17, iPhone 17 Pro giảm vô địch, thấp kỷ lục, cực dễ mua dịp cận Tết

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 17, iPhone 17 Pro tiếp tục cho thấy nó là dòng máy có sức hút lớn mặc dù mới ra mắt, trong đó một số lựa chọn như iPhone Air, iPhone 17 Pro đều giảm cực sâu.

Xe máy điện giá 21,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, đi 80km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chi trả như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 21,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, đi 80km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chi trả như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 11 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện ghi điểm nhờ thiết kế trẻ, đèn LED sáng, phanh đĩa trước/sau, chạy 45–50 km/h và đi 60–80 km mỗi lần sạc.

Hà Nội: Giá bán không ngờ tới loạt biệt thự tại 5 xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân

Hà Nội: Giá bán không ngờ tới loạt biệt thự tại 5 xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Bước sang năm 2026, giá nhà đất, đặc biệt là phân khúc biệt thự trên địa bàn 5 xã mới thuộc huyện Thanh Trì (Hà Nội) vẫn khiến người mua bất ngờ khi vượt ngưỡng hơn 400 triệu đồng/m2.

Ngân hàng gửi tiết kiệm 100 triệu đồng nhận mức cao nhất 8,3%

Ngân hàng gửi tiết kiệm 100 triệu đồng nhận mức cao nhất 8,3%

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Khách hàng gửi 100 triệu đồng có thể hưởng lãi suất cao nhất lên đến 7,7-8,3%/năm tại 5 ngân hàng.

Xe máy điện giá 13,49 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế trẻ trung, pin khỏe, có chống trộm rẻ hơn cả Wave Alpha chắc chắn được lòng khách hàng

Xe máy điện giá 13,49 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế trẻ trung, pin khỏe, có chống trộm rẻ hơn cả Wave Alpha chắc chắn được lòng khách hàng

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe điện giá hơn 13 triệu đồng gây chú ý nhờ thiết kế trẻ trung, chạy tối đa 50 km/h, đi khoảng 80 km/lần sạc và có NFC chống trộm.

Giá bạc hôm nay (19/1): Mở phiên đầu tuần, giá trong nước tăng đến 145.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch lên vùng 97 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (19/1): Mở phiên đầu tuần, giá trong nước tăng đến 145.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch lên vùng 97 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá bạc trong nước mở phiên đầu tuần tăng từ 124.000 đến 145.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch lên vùng 96 và 97 triệu đồng/kg, tiệm cận vùng 100 triệu đồng/kg.

Xem nhiều

Xe máy điện giá 13,49 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế trẻ trung, pin khỏe, có chống trộm rẻ hơn cả Wave Alpha chắc chắn được lòng khách hàng

Xe máy điện giá 13,49 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế trẻ trung, pin khỏe, có chống trộm rẻ hơn cả Wave Alpha chắc chắn được lòng khách hàng

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe điện giá hơn 13 triệu đồng gây chú ý nhờ thiết kế trẻ trung, chạy tối đa 50 km/h, đi khoảng 80 km/lần sạc và có NFC chống trộm.

Xe máy điện giá 21,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, đi 80km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chi trả như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 21,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, đi 80km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chi trả như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
Hatchback giá 165 triệu đồng thiết kế đẹp cá tính, trang bị tiện nghi rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chỉ ngang Honda SH thích hợp đi trong đô thị

Hatchback giá 165 triệu đồng thiết kế đẹp cá tính, trang bị tiện nghi rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chỉ ngang Honda SH thích hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường
Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất hạ giá sốc, rẻ chưa từng có hút khách dịp cuối năm

Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất hạ giá sốc, rẻ chưa từng có hút khách dịp cuối năm

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 19/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý điều chỉnh bao nhiêu trong ngày đầu tháng Chạp?

Giá vàng hôm nay 19/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý điều chỉnh bao nhiêu trong ngày đầu tháng Chạp?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top