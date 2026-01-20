Giá bạc hôm nay (20/1): Giá bạc tiến sát 100 triệu đồng/kg, ngành xe điện khiến thị trường bạc liên tiếp lập giá mới?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay tiếp tục có sự biến động mạnh khi Phú Quý mở phiên với mức tăng thêm 24.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch tăng lên vùng 97,0 triệu đồng/kg.

Đến đầu giờ chiều nay, giá giao dịch đã "neo" ở vùng 97,9 triệu đồng/kg, mức tăng tương ứng khoảng 900.000 đồng/kg. Giá giao dịch tương đương là 3,672 triệu đồng/lượng.

Hệ thống Ancarat cũng tương tự khi giá mở phiên của thương hiệu này tăng thêm 16.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch lên vùng 96,8 triệu đồng/kg.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Tại nhịp điều chỉnh trưa cùng ngày, Ancarat niêm yết giá bán ra ở vùng 97,5 triệu đồng/kg, tương đương 3,657 triệu đồng/lượng.

Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc Kim Phúc Lộc ở vùng 97,6 triệu đồng/kg, tương đương 3,663 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay đang ở vùng 94,2 USD/oz, tiếp tục là lực đỡ quan trọng cho đà tăng của giá bạc trong nước.

Theo đánh giá của các chuyên gia thị trường kim loại, một trong những yếu tố quan trọng hỗ trợ xu hướng tăng của giá bạc trong trung và dài hạn đến từ sự phát triển mạnh mẽ của ngành xe điện và các lĩnh vực công nghệ sử dụng pin công suất lớn.

Qua đó, bạc dần thoát khỏi vai trò chủ yếu là kim loại làm trang sức hay kim loại tích trữ truyền thống, để trở thành nguyên liệu đầu vào quan trọng của chuỗi sản xuất công nghệ cao.

Bảng giá bạc của hệ thống Ancarat hôm nay.

