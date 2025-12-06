Ba ô tô bốc cháy dữ dội sau cú tông liên hoàn trên cao tốc
Khi đang lưu thông cùng chiều trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, xe khách, ô tô tải và xe container bất ngờ va chạm liên hoàn, rồi bốc cháy dữ dội.
Ngày 6/12, lực lượng chức năng Khánh Hòa đang làm rõ vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang khiến ba ô tô cháy rụi.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h cùng ngày, xe khách mang biển kiểm soát 50H-408.XX do tài xế Phạm Công H. (SN 1979, quê Quảng Ngãi) điều khiển, xe tải BKS 89C-203.XX do tài xế Chu Văn S. (SN 1990, quê Ninh Bình) cầm lái và xe container BKS 77C-172.XX do tài xế Lê Duy H. (SN 1970, quê Gia Lai) điều khiển, lưu thông cùng chiều trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang (hướng Nam – Bắc).
Khi đến đoạn qua xã Nam Ninh Hòa (Khánh Hòa), ba phương tiện bất ngờ va chạm liên hoàn rồi bốc cháy dữ dội. Xe khách và xe tải bị thiêu rụi hoàn toàn, xe container bị cháy rụi phần đầu.
May mắn, vụ việc không gây thương vong; các tài xế cùng hành khách kịp thời thoát ra ngoài an toàn. Vụ cháy khiến đoạn cao tốc qua khu vực bị ách tắc trong nhiều giờ.
Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đã huy động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
Tin sáng 6/12: Hà Nội dự kiến ngày vận hành 1.837 camera AI; Bảo đảm đầy đủ hàng hóa, bình ổn thị trường phục vụ Tết 2026 cho người dân Thủ đôXã hội - 12 giờ trước
GĐXH - Hệ thống camera AI tại Hà Nội chuẩn bị được đưa vào vận hành chính thức, giúp duy trì giám sát an ninh trật tự; Hà Nội đang bình ổn thị trường và tổ chức nhiều hoạt động thương mại phục vụ dịp Tết 2026.
ADB viện trợ 2 triệu USD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ miền TrungXã hội - 22 giờ trước
Chiều 5/12, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã công bố khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp trị giá 2 triệu USD nhằm khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian qua tại miền Trung Việt Nam.
Hà Nội dự kiến ngày vận hành 1.837 camera AIXã hội - 1 ngày trước
Hệ thống camera AI tại Hà Nội chuẩn bị được đưa vào vận hành chính thức, song song với việc hỗ trợ xử lý vi phạm giao thông những “mắt thần” này còn giúp duy trì giám sát an ninh trật tự.
Bác tin áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành siêu bãoXã hội - 1 ngày trước
Ở vùng biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippines đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới. Dự báo khoảng ngày 8/12, áp thấp nhiệt đới này có khả năng vượt qua khu vực miền Trung của Philippines và đi vào Biển Đông.
Vết nứt trên đèo D’Ran phát triển, Quốc lộ 20 tiếp tục sạt lởThời sự - 1 ngày trước
Mưa lớn sau bão số 15 khiến vết nứt trên đèo D’Ran tiếp tục phát triển và Quốc lộ 20 vẫn sạt lở, giao thông qua Lâm Đồng tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Sức khỏe các nạn nhân vụ cháy quán ăn TP Hồ Chí Minh hiện ra sao?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Liên quan đến các nạn nhân bị thương vụ cháy quán ăn ở TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, hai nạn nhân còn tỉnh táo đang được hồi sức tích cực.
Danh tính 4 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy quán ăn rạng sáng tại TPHCMThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Liên quan vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại quán bún ốc trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM), danh tính 4 người tử vong được xác định.
Cháy quán ăn ở trung tâm TP.HCM lúc rạng sáng, 4 người tử vongThời sự - 1 ngày trước
Theo Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cơ sở 2 của bệnh viện (Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn) tiếp nhận 6 nạn nhân vụ cháy, trong đó 4 người tử vong trước khi nhập viện.
Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc tràn xuống miền Bắc và xu thế thời tiết những ngày tớiThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng khắp Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Mức nhiệt thấp nhất phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi cao rét đậm có nơi dưới 12 độ.
Tài khoản bất ngờ nhận số tiền lớn, người đàn ông đến bàn giao cho công an trong đêmThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Sau khi tài khoản nhận được 155 triệu đồng, người đàn ông ở Quảng Trị gọi điện trình báo rồi đến trụ sở công an trong đêm để làm thủ tục bàn giao.
Tài khoản bất ngờ nhận số tiền lớn, người đàn ông đến bàn giao cho công an trong đêmThời sự
GĐXH - Sau khi tài khoản nhận được 155 triệu đồng, người đàn ông ở Quảng Trị gọi điện trình báo rồi đến trụ sở công an trong đêm để làm thủ tục bàn giao.