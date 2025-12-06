Mới nhất
Ba ô tô bốc cháy dữ dội sau cú tông liên hoàn trên cao tốc

Thứ bảy, 17:44 06/12/2025 | Thời sự

Khi đang lưu thông cùng chiều trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, xe khách, ô tô tải và xe container bất ngờ va chạm liên hoàn, rồi bốc cháy dữ dội.

Ngày 6/12, lực lượng chức năng Khánh Hòa đang làm rõ vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang khiến ba ô tô cháy rụi.

- Ảnh 1.

Các phương tiện bị cháy rụi. Ảnh: N.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h cùng ngày, xe khách mang biển kiểm soát 50H-408.XX do tài xế Phạm Công H. (SN 1979, quê Quảng Ngãi) điều khiển, xe tải BKS 89C-203.XX do tài xế Chu Văn S. (SN 1990, quê Ninh Bình) cầm lái và xe container BKS 77C-172.XX do tài xế Lê Duy H. (SN 1970, quê Gia Lai) điều khiển, lưu thông cùng chiều trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang (hướng Nam – Bắc).

Khi đến đoạn qua xã Nam Ninh Hòa (Khánh Hòa), ba phương tiện bất ngờ va chạm liên hoàn rồi bốc cháy dữ dội. Xe khách và xe tải bị thiêu rụi hoàn toàn, xe container bị cháy rụi phần đầu.

- Ảnh 2.

Ba ô tô bốc cháy trên cao tốc sau cú tông liên hoàn. Ảnh: N.X

May mắn, vụ việc không gây thương vong; các tài xế cùng hành khách kịp thời thoát ra ngoài an toàn. Vụ cháy khiến đoạn cao tốc qua khu vực bị ách tắc trong nhiều giờ.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đã huy động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Gia đình 7 người thoát chết khi ô tô bốc cháy sau va chạm ở TP.HCMGia đình 7 người thoát chết khi ô tô bốc cháy sau va chạm ở TP.HCM

Gia đình 7 người kịp thoát ra ngoài khi ô tô 16 chỗ bốc cháy dữ dội sau va chạm liên hoàn trên đường Phan Đăng Lưu, TP.HCM trưa 9/8.

Xuân Ngọc
