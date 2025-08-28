Mới nhất
Xe số 125cc của Honda bản giới hạn đẹp hơn Future, Wave Alpha về Việt Nam giá bao nhiêu khiến khách hàng xôn xao?

Thứ năm, 07:49 28/08/2025
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Xe số 125cc của Honda có cá tính nổi bật hơn hẳn Future hay Wave Alpha khi mang thiết kế cực kỳ hầm hố, bắt mắt.

Xe số 110cc giá 22 triệu đồng của Honda bán ở Việt Nam siêu tiết kiệm xăng, trang bị ngang Future, rẻ chỉ như Wave AlphaXe số 110cc giá 22 triệu đồng của Honda bán ở Việt Nam siêu tiết kiệm xăng, trang bị ngang Future, rẻ chỉ như Wave Alpha

GĐXH - Xe số 110cc của Honda đã chính thức cập bến đại lý Việt và được mở bán với mức giá hấp dẫn từ 22 triệu đồng, dễ hút khách hơn cả Wave Alpha và Future.

Xe số 125cc của Honda đẹp hơn Future, Wave Alpha về Việt Nam

Xe số 125cc của Honda bản giới hạn đẹp hơn Future, Wave Alpha về Việt Nam giá bao nhiêu khiến khách hàng xôn xao?- Ảnh 2.

Honda CT125 Chums Limited Edition

Mẫu xe số Honda CT125 Chums Limited Edition vừa chính thức được Honda Thái Lan trình làng tại triển lãm Big Motor Sale 2025. Đây là phiên bản đặc biệt của dòng xe CT125 với số lượng giới hạn chỉ 300 chiếc trên toàn thế giới, được ra đời dưới sự hợp tác của Honda và Chums – thương hiệu phụ kiện dã ngoại tới từ Nhật Bản. Không chỉ là một phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại đơn thuần, Honda CT125 Chums Limited Edition còn là biểu tượng của phong cách sống tự do, năng động và đầy cá tính.

Xe số 125cc của Honda bản giới hạn đẹp hơn Future, Wave Alpha về Việt Nam giá bao nhiêu khiến khách hàng xôn xao?- Ảnh 3.

Honda CT125 Chums Limited Edition còn là biểu tượng của phong cách sống tự do

Honda CT125 Chums Limited Edition lấy cảm hứng thiết kế từ linh vật may mắn của thương hiệu Chums là chú chim Red-Footed Booby với ngoại hình đậm chất việt dã. Các phụ kiện dã ngoại như khung bảo vệ gầm, ốp bảo vệ tay Barkbusters, baga đầu xe… đều được sơn màu đỏ nổi bật.

Xe số 125cc của Honda bản giới hạn đẹp hơn Future, Wave Alpha về Việt Nam giá bao nhiêu khiến khách hàng xôn xao?- Ảnh 4.

Honda CT125 Chums Limited Edition lấy cảm hứng thiết kế từ linh vật may mắn

Thân xe của CT125 Chums Limited Edition xuất hiện logo “chú chim điên” Red-Footed Booby ngồi uống nước, nổi bật trên lớp sơn màu trắng. Ngoài ra, trên thân của mỗi chiếc xe số này cũng có số thứ tự riêng.

Xe số 125cc của Honda bản giới hạn đẹp hơn Future, Wave Alpha về Việt Nam giá bao nhiêu khiến khách hàng xôn xao?- Ảnh 5.

Logo thương hiệu “Chums” cũng được dập chìm trên yên xe solo màu đỏ nổi bật.

Logo thương hiệu “Chums” cũng được dập chìm trên yên xe solo màu đỏ nổi bật. Chiếc xe này chỉ có baga chở hàng trong khi mặc định không có yên sau. Baga chở hàng này cũng được tô điểm bằng logo “CT125 x Chums”.

Xe số 125cc của Honda bản giới hạn đẹp hơn Future, Wave Alpha về Việt Nam giá bao nhiêu khiến khách hàng xôn xao?- Ảnh 6.

Honda CT125 Chums Limited Edition mặc định không có yên sau

Honda CT125 Chums Limited Edition mặc định không có yên sau mà chỉ có baga chở hàng. Chi tiết này cũng được tô điểm bởi logo "CT125 x Chums".

Xe số 125cc của Honda bản giới hạn đẹp hơn Future, Wave Alpha về Việt Nam giá bao nhiêu khiến khách hàng xôn xao?- Ảnh 7.

Ống xả của Honda CT125 Chums Limited Edition có tích hợp ốp bảo vệ cách nhiệt

Ống xả của Honda CT125 Chums Limited Edition có tích hợp ốp bảo vệ cách nhiệt tiêu chuẩn sáng màu và đặt cao giống như trên các mẫu xe địa hình.


Xe số 125cc của Honda bản giới hạn đẹp hơn Future, Wave Alpha về Việt Nam giá bao nhiêu khiến khách hàng xôn xao?- Ảnh 8.

Cả bánh trước và bánh sau của Honda CT125 Chums Limited Edition đều sử dụng vành nan hoa

Cả bánh trước và bánh sau của Honda CT125 Chums Limited Edition đều sử dụng vành nan hoa đường kính 17 inch và tích hợp hệ thống phanh đĩa Nissin. Đáng chú ý là Honda CT125 Chums Limited Edition được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) ở bánh trước, giúp mẫu xe này an toàn hơn so với những ‘người anh em’ Honda Future và Wave Alpha.


Xe số 125cc của Honda bản giới hạn đẹp hơn Future, Wave Alpha về Việt Nam giá bao nhiêu khiến khách hàng xôn xao?- Ảnh 9.

Honda CT125 Chums Limited Edition được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh

Các khách hàng mua Honda CT125 Chums Limited Edition có thể lựa chọn thêm những phụ kiện đặc biệt như mũ bảo hiểm 3/4 được phối màu đỏ/trắng và có logo Chums.

Xe số 125cc của Honda bản giới hạn đẹp hơn Future, Wave Alpha về Việt Nam giá bao nhiêu khiến khách hàng xôn xao?- Ảnh 10.

Sức mạnh của Honda CT125 Chums Limited Edition được cung cấp bởi khối động cơ SOHC có dung tích thực tế 123,94 cc

Sức mạnh của Honda CT125 Chums Limited Edition được cung cấp bởi khối động cơ SOHC có dung tích thực tế 123,94 cc, 4 thì, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí. Động cơ được ghép nối với hộp số tròn 4 cấp, cho ra công suất tối đa 8,8 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11 Nm tại 4.500 vòng/phút.

Giá xe số 125cc Honda CT125 Chums Limited Edition khi về Việt Nam

Tại Thái Lan, Honda CT125 Chums Limited Edition có giá từ 98.900 baht (khoảng 75 triệu đồng), cao hơn khoảng 10.000 baht (khoảng 7 triệu đồng) so với CT125 bản tiêu chuẩn. Chỉ có 300 chiếc phiên bản "chim điên" được sản xuất.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của các khách hàng có sở thích sưu tầm xe, mới đây một cửa hàng tư nhân tại Việt Nam đã bắt đầu nhận cọc Honda CT125 Chums Limited Edition với giá bán khoảng 170 triệu đồng. Hiện tại, dù xe chưa cập bến đại lý, nhưng một số chiếc đã có chủ nhân sở hữu, cho thấy sức hấp dẫn của Honda CT125 Chums Limited Edition đối với giới sưu tầm.

Xe số giá rẻ nhất Việt Nam

Xe số trong khoảng 20 triệu là những lựa chọn giá rẻ phù hợp cho người có kinh phí hạn hẹp.

SYM Elegant – Giá bán từ 17,40 triệu đồng

Xe số

Elegant của thương hiệu xe máy Đài Loan có giá rẻ nhất, từ 17,40 triệu đồng, chỉ tính xe máy trên 100 phân khối tại thị trường Việt Nam. Xe trang bị động cơ 110 phân khối, làm mát bằng không khí, công suất 7 mã lực, mô-men xoắn 6.7 Nm và hộp số ba cấp.

Honda Wave Alpha phiên bản tiêu chuẩn – Giá bán từ 18,19 triệu đồng

Wave Alpha, một trong những mẫu xe máy bán nhiều nhất thị trường Việt Nam của Honda. Xe trang bị động cơ dung tích 110 phân khối, công suất 8.2 mã lực, mô-men xoắn 8.44 Nm, đi cùng hộp số 4 cấp.

Yamaha Sirius phiên bản phanh cơ – Giá bán từ 19,10 triệu đồng

Yamaha Sirius là mẫu xe đối đầu trực tiếp với Honda Wave Alpha ở phân khúc xe máy số giá rẻ. Sirius có hai phiên bản, gồm tiêu chuẩn và FI (phun xăng điện tử). Bản FI lắp động cơ dung tích 113.7 mã lực, công suất 8.7 mã lực, mô-men xoắn 9.5 Nm. Bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ 110.3 phân khối, công suất 9 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9 Nm. Cả hai cùng trang bị hộp số 4 cấp.

Honda Blade phiên bản tiêu chuẩn – Giá bán từ 19,25 triệu đồng

Honda Blade sử dụng động cơ 110cc, với mức tiêu thụ nhiên liệu 1.85 lít/100 km, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3. Khối động cơ trên Honda Blade cho công suất tối đa 8.2 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men cực đại 8.65 Nm từ 5.500 vòng/phút.

Honda Wave RSX phiên bản phanh cơ – Giá bán từ 22,14 triệu đồng

Cùng ở phân khúc xe số bình dân, nhưng xét về mọi mặt thì Honda Wave RSX có vẻ trội hơn so với Honda Wave Alpha 110 hiện nay. Mẫu xe Wave RSX cũng là một dòng xe số rất hút khách tại thị trường Việt Nam nhờ sở hữu nhiều ưu điểm.


K.N (th)
