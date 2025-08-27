Xe ga giá 22 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển sánh ngang Lead, rẻ hơn Vision, chi phí chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 150cc giá 34 triệu đồng trang bị ngang SH, Air Blade, rẻ hơn cả Vision GĐXH - Xe ga 150cc hứa hẹn sẽ thế chân Honda Air Blade và Vario nhờ thiết kế cực thể thao, trang bị xịn xò, giá rẻ như Vision.

Xe ga của Honda đẹp cổ điển đẹp ngang Lead

Sundiro Honda Today 50 phiên bản 2025

Theo thông tin từ Trung Quốc, mẫu xe ga Sundiro Honda Today 50 phiên bản 2025 vừa chính thức được trình làng tại quốc gia.

Sundiro Honda Today 50 2025 vẫn giữ nguyên nét thẩm mỹ cổ điển của phiên bản tiền nhiệm, với thiết kế nhỏ gọn. Mẫu xe tay ga này có chiều dài 1.695 mm, rộng 650 mm và cao 1.030 mm. Trong khi đó, chiều dài cơ sở của xe được công bố ở mức 1.180mm và trọng lượng không tải chỉ 79 kg. Chiều cao yên xe tương đối thấp, ở mức 695 mm, giúp đảm bảo ngay cả những người dùng có vóc dáng thấp bé cũng dễ dàng chống chân.

Sundiro Honda Today 50 2025 vẫn giữ nguyên nét thẩm mỹ cổ điển

Today 50 2025 mới sẽ được phân phối ra thị trường với các tuỳ chọn màu Trắng Fantasy, Vàng Future và Xám Starry.

Sundiro Honda Today 50 2025 nổi bật với đèn pha halogen

Ở phía trước, Sundiro Honda Today 50 2025 nổi bật với đèn pha halogen thiết kế hình tròn cổ điển. Kèm theo đó, đèn hậu và đèn xi-nhan trên chiếc xe này cũng đều có thiết kế hình tròn hoài cổ.





Bảng đồng hồ của Sundiro Honda Today 50 cũng rất hoài cổ

Bảng đồng hồ của Sundiro Honda Today 50 cũng rất hoài cổ với thiết kế hình tròn, nền đen, hiển thị đầy đủ các thông tin vận hành cần thiết như tốc độ, quãng đường và mức nhiên liệu. Mẫu xe tay ga mới của Honda cũng được trang bị hệ thống chẩn đoán lỗi (OBD) giúp phát hiện lỗi nhanh chóng và dễ dàng sửa chữa. Thân xe và yên xe đều màu đen, thiết kế yên xe công thái học dày dặn, thoải mái. Trong khi đó, đầu xe hẹp, hơi hướng lên trên, tạo điểm tựa vững chắc.





Today 50 2025 sử dụng động cơ 50cc

Today 50 2025 sử dụng động cơ 50cc, xi-lanh đơn, hút khí tự nhiên, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất tối đa 3,75 mã lực tại 7.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 3,5 Nm tại 7.000 vòng/phút. Sức mạnh này tuy không sánh bằng Honda Vision hay LEAD, nhưng cũng khó có thể đòi hỏi nhiều hơn ở một mẫu xe ga có giá chỉ ngang ngửa Wave Alpha. Bên cạnh đó, mức công suất này cũng vẫn đủ để phục vụ nhu cầu di chuyển thường ngày với quãng đường không quá xa. Sundiro Honda Today 50 sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT và đạt tốc độ tối đa 50 km/h. Mẫu xe này được hãng trang bị bình xăng dung tích 4,7 lít.





Today 50 2025 sử dụng hệ thống treo hành trình ngược

Ở phía trước, Today 50 2025 sử dụng hệ thống treo hành trình ngược, trong khi phía sau được trang bị giảm xóc đơn. Cả bánh trước và bánh sau của Sundiro Honda Today 50 đều được trang bị bộ vành đúc hợp kim nhôm cùng với lốp không săm. Là một mẫu xe phân khối nhỏ nên dù không có phanh đĩa, nhưng phanh tang trống ở cả 2 bánh cũng đã đủ để bảo đảm an toàn.

Giá xe ga Sundiro Honda Today 50 2025

Xe ga Sundiro Honda Today 50 2025 giá 5.980 nhân dân tệ (khoảng 22 triệu đồng tiền Việt). Giá bán này thậm chí còn rẻ hơn so với mức 7.000 hoặc 8.000 nhân dân tệ (khoảng 25,7 triệu đồng hoặc 29,4 triệu đồng) mà giới chuyên môn dự đoán trước đây.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.



Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



