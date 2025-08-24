Xe máy điện giá chỉ từ 14,9 triệu đồng ở Việt Nam không cần bằng lái phù hợp đi trong đô thị

Xe máy điện Yadea Vekoo

Yadea Vekoo





Ở nhóm xe dành cho học sinh, mẫu Yadea Vekoo đang rất được ưa chuộng nhờ thiết kế đơn giản, gọn gàng với trọng lượng chỉ 85 kg, nhẹ hơn đáng kể so với các mẫu xe tay ga.

Điểm đáng chú ý của Yadea Vekoo là xe được trang bị rất nhiều công nghệ hiện đại như màn hình điện tử, mở cốp bằng nút bấm, và đặc biệt là khả năng kết nối với smartphone để định vị GPS, tìm xe, mở khóa từ xa... Với mức giá chỉ 14,99 triệu đồng, đây là một lựa chọn giàu tính năng và dễ tiếp cận.

Xe máy điện Honda ICON e:

Honda ICON e:





Với những phụ huynh có điều kiện tài chính tốt hơn và chú trọng đến yếu tố thương hiệu, mẫu xe điện đầu tiên của Honda Việt Nam - Honda ICON e: là một sự lựa chọn đáng cân nhắc.

Mẫu xe này được hãng xe Nhật mở bán chính thức tại Việt Nam từ tháng 4/2025 với 3 phiên bản, giá bán dao động từ 26,9 đến 27,3 triệu đồng (Lưu ý: giá đã bao gồm VAT nhưng chưa kèm pin). Xe trang bị động cơ điện công suất 1,5 kW cho tốc độ tối đa 48 km/h, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị của người dùng trẻ tuổi, đặc biệt là học sinh trung học phổ thông.

Việc lựa chọn mẫu xe nào sẽ tùy thuộc vào ngân sách, sở thích thiết kế và nhu cầu về công nghệ của mỗi gia đình. Tuy nhiên, cả ba thương hiệu trên đều là những cái tên uy tín, mang đến những sản phẩm chất lượng và an toàn cho người sử dụng.

Xe máy điện Yamaha Neo's

Yamaha Neo’s được trang bị đèn LED, phanh đĩa trước, cốp có dung tích 27 lít (Ảnh: Yamaha).

Ra mắt Việt Nam từ năm 2022 nhưng đến nay, Yamaha Neo's vẫn không phải là một cái tên phổ biến, chủ yếu do giá bán cao, lên tới hơn 49 triệu đồng. Những tháng gần đây, mẫu xe máy điện này thường được giảm xuống 35 triệu đồng tại đại lý, tuy vẫn cao nhưng yếu tố thương hiệu có thể được khách Việt quan tâm.

Yamaha Neo's được trang bị động cơ có công suất 2.300W, cho tốc độ tối đa dưới 50km/h, không yêu cầu bằng lái. Bộ pin đi kèm là loại lithium-ion, cho tầm hoạt động tối đa 72km, nhưng vẫn còn chỗ lắp thêm 1 pin khác (cần mua thêm), giúp nhân đôi quãng đường di chuyển.

Điểm trừ của mẫu xe này là thời gian sạc đầy 1 bộ pin lên tới 8 tiếng, trong khi các đối thủ khác mất trung bình 5-6 tiếng.

Lưu ý khi chọn xe máy điện cho học sinh

Theo dữ liệu từ Motorcycles Data, trong nửa đầu năm 2025, các dòng xe máy điện cỡ nhỏ hạng L1 (tương ứng với động cơ dưới 50 cc) là nhóm xe ghi nhận doanh số tăng trưởng mạnh nhất thị trường xe máy, với mức tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nắm bắt thực tế này, thời gian qua các nhà sản xuất xe điện cũng tung ra thị trường nhiều mẫu mã mới, ưu tiên đáp ứng điều kiện về công suất động cơ điện (dưới 4kW), vận tốc tối đa không quá 50 km/giờ, sử dụng không cần bằng lái; với tham vọng gia tăng sức hút để chiếm lĩnh miếng bánh thị trường xe máy điện dành cho học sinh.

Theo quy định hiện hành, người đủ 16 tuổi trở lên được phép điều khiển xe máy điện. Không yêu cầu giấy phép lái xe cho xe máy điện có vận tốc tối đa không lớn hơn 50 km/h và công suất động cơ không vượt quá 4kW.