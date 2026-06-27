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Xe tải lao xuống taluy sâu 20m ở Sơn La, 2 người tử vong

Thứ bảy, 08:03 27/06/2026 | Thời sự

Xe tải chở 3 người lao xuống taluy âm sâu khoảng 20m trên Quốc lộ 37 qua Sơn La trong đêm 27/6, khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Khoảng 1h ngày 27/6, trên Quốc lộ 37, đoạn qua bản Cao Đa 1, xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La, xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 2 người tử vong và 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ô tô tải BKS 19B-149.94 đi theo hướng xã Bắc Yên đi Mai Sơn. Khi đến Km416+350 Quốc lộ 37, phương tiện này gặp nạn và rơi xuống taluy âm bên đường.

Lúc này, trên xe có 3 người, gồm anh N.N.Q (SN 1976), anh N.N.H (SN 2007), cùng trú tại thôn Nhân Lý, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ và một người chưa xác định được danh tính.

Vụ tai nạn khiến anh N.N.H. bị thương và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Yên cấp cứu. Hai người còn lại tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: C.T)

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra trực tiếp xuống hiện trường để chỉ huy công tác xử lý vụ việc.

Nhiều lực lượng gồm Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an xã Bắc Yên cùng các đơn vị liên quan được huy động đến hiện trường.

Các lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời bảo vệ hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông và phục vụ công tác điều tra.

Chiếc ô tô lao xuống taluy âm sâu khoảng 20m so với mặt đường. (Ảnh: C.T.)

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế ô tô đi không đúng phần đường, không làm chủ tay lái, dẫn đến va chạm với dải phòng vệ mềm bên trái đường rồi lao xuống taluy âm sâu khoảng 20 m so với mặt đường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được cơ quan chức năng tỉnh Sơn La điều tra, làm rõ.

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