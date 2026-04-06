Tin sáng 6/4: Miền Bắc, miền Trung nắng nóng gia tăng bao phủ từ hôm nay; 'thót tim' cảnh xe máy băng qua đường sắt, tài xế thoát chết trong gang tấc

Miền Bắc, miền Trung nắng nóng gia tăng bao phủ từ hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trưa ngày 5/4, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xảy ra nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như các trạm: Tuyên Hóa (Quảng Trị) 38.0 độ, Nam Đông (Tp. Huế) 37.2 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37.4 độ, Sơn Hòa (Đắk Lắk) 37.4 độ, ... Độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 45-55%.

Ảnh minh họa.

Ngày 6-7/4, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%; khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%; khu vực cao nguyên Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.

Ngày 6/4, khu vực Tây Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ ngày 7/4 nắng nóng có khả năng mở rộng ra các tỉnh phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-55%. Cảnh báo, nắng nóng ở các khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 4/2026, nắng nóng có xu hướng gia tăng trên phạm vi cả nước với cường độ gay gắt hơn trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Huế dự báo cao hơn 1,5-2,5 độ C so với trung bình nhiều năm; các khu vực còn lại cao hơn khoảng 0,5-1,5 độ C.

'Thót tim' cảnh xe máy băng qua đường sắt, tài xế thoát chết trong gang tấc

Sáng 5/4, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, hệ thống camera cảnh báo tự động tại một đường ngang dân sinh đã ghi lại toàn bộ diễn biến một trường hợp người điều khiển xe máy băng qua đường sắt khi tàu đang đến gần.

Khoảnh khắc xe máy băng qua đường sắt tại Hà Nội, tài xế thoát chết trong gang tấc.

Theo đó, khoảng 15h48 phút ngày 4/4, tàu SE8 do đầu máy số 948 kéo 14 toa lưu thông trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Khi đến Km13+700, đoạn qua xã Ngọc Hồi, Hà Nội, tại khu vực có đầy đủ biển báo, đèn tín hiệu và barie tự động, một nam tài xế xe máy vẫn cố tình vượt qua đường sắt.

Phát hiện tình huống nguy hiểm, lái tàu đã chủ động phanh khẩn cấp trong khi đó người điều khiển xe máy vừa vặn thoát nạn, chỉ bị ngã ra đường và vẫn tự đứng dậy được.

Tàu SE8 sau đó tiếp tục hành trình vào lúc 15h50, làm gián đoạn khu gian Thường Tín - Văn Điển khoảng 2 phút.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo, mỗi hành vi chủ quan, cố tình 'nhanh một giây' khi qua đường sắt có thể phải trả giá bằng những hậu quả nghiêm trọng. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời công khai để nâng cao tính răn đe.

Trong ngày 4/4, lực lượng Cảnh sát giao thông trên cả nước đã bố trí 77 tổ công tác với 228 cán bộ, chiến sĩ tham gia xử lý vi phạm về an toàn giao thông đường sắt. Đáng chú ý, có 36 cán bộ, chiến sĩ được phân công ghi hình bí mật để phục vụ xử phạt nguội. Qua đó, đã phát hiện và xử lý 110 trường hợp vi phạm.

Diễn biến mới vụ người đàn ông bị bắt vì không trả lại 500 triệu đồng cho người chuyển nhầm

Liên quan đến sự việc chị Nguyễn Thị Thu Th. (ở khóm Tây Chín, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) chuyển nhầm số tiền gần 500 triệu đồng vào tài khoản của Nguyễn Thế Lữ (sinh năm 1992, ở phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) nhưng không được trả lại, mới đây, nguồn tin trên báo D ân trí cho hay, tối 4/4, chị Th. xác nhận đã nhận lại toàn bộ số tiền chuyển nhầm cách đây gần 5 tháng.

Lữ bị bắt tạm giam hồi tháng 1/2026.

Người phụ nữ gửi lời cảm ơn Công an tỉnh Quảng Trị cùng các cơ quan chức năng đã hướng dẫn, giải quyết thấu đáo vụ việc, đảm bảo quyền lợi chính đáng của vợ chồng chị. Trước đó, nguồn tin trên báo Lao Động thông tin, tối 12/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Lữ về tội chiếm giữ trái phép tài sản.

Vụ việc trên từng gây xôn xao mạng xã hội. Nguồn cơn bắt đầu từ việc vào ngày 10/11/2025, do lỗi mạng và sơ suất cá nhân, trong lúc chuyển tiền bằng ứng dụng trên điện thoại, chị Th. đã chuyển nhầm số tiền 500 triệu đồng vào tài khoản của Nguyễn Thế Lữ. Thực tế, Lữ không phải người xa lạ mà chính là bạn hàng lâu năm của chị Th. 2 bên thường xuyên giao dịch nên chị đã lưu số điện thoại của Lữ trong danh bạ ngân hàng, dẫn đến chuyển nhầm.

Sau đó, chị Th. nhiều lần tìm đến nhà Lữ, cung cấp đầy đủ sao kê ngân hàng, tha thiết đề nghị người đàn ông hoàn trả số tiền nhưng ông này vẫn từ chối, và còn thách thức: "Tự chuyển vô thì tự mà lấy ra lại" và chặn liên lạc. Sự việc được chị Th. trình báo cơ quan chức năng.

Báo Người Lao Động thông tin thêm, cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương đã nhiều lần liên hệ, yêu cầu hoàn trả số tiền nhận được theo quy định của pháp luật nhưng Lữ vẫn cố tình không trả, có dấu hiệu chiếm giữ trái phép tài sản.

Căn cứ kết quả xác minh, thu thập tài liệu và chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Lữ.

2 người bị phạt vì xúc phạm công an, đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội

Báo Thanh Niên đưa tin, ngày 5/4, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Công an xã Sơn Hạ và Công an xã Sơn Kỳ vừa phát hiện, xử lý 2 trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, liên quan đến việc xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội.

Công an xã Sơn Hạ làm việc với Đ.V.L.

Cụ thể, ngày 3/4, Công an xã Sơn Hạ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đ.V.L (18 tuổi, trú thôn Làng Ghè, xã Sơn Linh, Quảng Ngãi) số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi sử dụng mạng xã hội để gửi tin nhắn có nội dung xúc phạm lực lượng công an. Công an đồng thời yêu cầu Đ.V.L viết cam kết không tái phạm.

Theo xác minh, trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện Đ.V.L sử dụng tài khoản Facebook "V.L" nhắn tin qua Messenger cho một người bạn với nội dung xúc phạm lực lượng Công an xã Sơn Hạ.

Làm việc với cơ quan công an, L. thừa nhận hành vi vi phạm. Nguyên nhân được xác định do bức xúc sau khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi xử phạt 3,5 triệu đồng vì vi phạm giao thông, đồng thời muốn "thể hiện bản thân" với bạn bè.

Trước đó, ngày 1.4, Công an xã Sơn Kỳ cũng hoàn tất hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với Đ.V.Đ (21 tuổi, trú thôn Làng Bung, xã Sơn Kỳ) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội.

Công an xã Sơn Kỳ làm việc với Đ.V.Đ

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện Đ. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nội dung chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến uy tín cơ quan chức năng.

Tại cơ quan công an, Đ. thừa nhận hành vi vi phạm, cho biết do nhận thức hạn chế và thiếu tỉnh táo khi sử dụng mạng xã hội. Sau khi được giải thích, người này đã chủ động gỡ bỏ nội dung sai phạm.

Công an xã Sơn Kỳ quyết định xử phạt Đ. số tiền 7,5 triệu đồng; đồng thời buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật, đăng tải cải chính và cam kết không tái phạm.

Thưởng lên đến 10 triệu đồng cho người tố giác bán không lập hóa đơn

Theo dự thảo Thông tư quy định khen thưởng người tiêu dùng cung cấp thông tin về hành vi không lập, không giao hóa đơn điện tử có mức khen thưởng theo khung cố định.

Cụ thể, trường hợp vi phạm hành chính thông thường, mức thưởng tối đa không quá 1 triệu đồng/vụ việc. Trường hợp vi phạm có tính chất nghiêm trọng, có tình tiết tăng nặng hoặc có giá trị hàng hóa, dịch vụ lớn, mức thưởng tối đa không quá 5 triệu đồng/vụ việc. Trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định nhưng không quá 10 triệu đồng/vụ việc.

Cục Thuế tổ chức tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin do người tiêu dùng (là cá nhân) cung cấp về hành vi của tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không lập hóa đơn điện tử hoặc không giao hóa đơn điện tử cho người mua theo quy định của pháp luật về hóa đơn, chứng từ.

Thông tin được tiếp nhận thông qua Trang thông tin điện tử của cơ quan thuế, ứng dụng hóa đơn điện tử, đường dây nóng hoặc các phương thức điện tử khác do Cục Thuế công bố; bảo đảm công khai, thuận tiện và bảo mật thông tin người cung cấp.

Người cung cấp thông tin phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của nội dung cung cấp. Trường hợp cố ý cung cấp thông tin sai sự thật nhằm vu khống, gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân khác thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Người tiêu dùng được xem xét khen thưởng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: thông tin cung cấp đầy đủ, rõ ràng, có căn cứ xác minh; cơ quan thuế xác định có hành vi vi phạm và đã ban hành quyết định xử lý theo quy định của pháp luật; thông tin do người tiêu dùng cung cấp là căn cứ quan trọng, trực tiếp phục vụ việc phát hiện và xử lý vi phạm.