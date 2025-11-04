Mới nhất
Xót xa cảnh đưa tang giữa dòng nước lũ

Thứ ba, 13:26 04/11/2025 | Đời sống
GĐXH - Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, chính quyền địa phương ở Quảng Trị huy động lực lượng hỗ trợ một gia đình đưa tang qua vùng ngập đến nơi chôn cất.

Sáng 4/11, ông Nguyễn Thành Vũ, Chủ tịch UBND xã Triệu Bình (Quảng Trị) cho biết, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường trên địa bàn xã ngập sâu, giao thông bị chia cắt, gây khó khăn cho đời sống người dân.

Xót cảnh đưa tang giữa dòng nước lũ - Ảnh 1.

Nhiều tuyến đường ở xã Triệu Bình ngập sâu trong nước.

Gia đình ông Nguyễn Hữu Đông (trú thôn Tân Liêm, xã Triệu Bình) có thân nhân là ông N.T. (SN 1952) qua đời ngày 1/11. Do mưa to, nước ngập sâu nên đến hôm nay (4/11) mới có thể tổ chức lễ đưa tang. Tuyến đường từ nhà ra nghĩa trang dài khoảng 1km, trong đó có 600m bị ngập sâu khoảng 0,7m. 

Để bảo đảm lễ tang diễn ra an toàn, địa phương huy động 20 cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân sự và công an xã cùng phương tiện xe tang kết hợp ghe thuyền hỗ trợ gia đình di chuyển quan tài qua khu vực ngập nước đến nơi chôn cất. 

"Chính quyền xã và lực lượng tại chỗ phối hợp chặt chẽ để giúp gia đình hoàn thành lễ tang an toàn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tình quân dân trong hoạn nạn", ông Vũ nói. 

Xót cảnh đưa tang giữa dòng nước lũ - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng hỗ trợ gia đình đưa người đã khuất đến nơi chôn cất.

Theo UBND xã Triệu Bình, mưa lớn khiến nhiều đoạn trên các tuyến QL 49C, ĐT 578B, ĐH 46 ngập sâu đến 0,7m, các tuyến đường liên thôn đều bị ngập. Một số hộ dân ở vùng thấp trũng bị nước tràn vào nhà, phải di dời tài sản lên cao. 

Chủ tịch UBND xã Triệu Bình cho biết, địa phương nằm ở hạ lưu sông Thạch Hãn, địa hình thấp lụt nên thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng trong các đợt mưa lớn. Hiện các trục đường chính vẫn đang bị chia cắt, giao thông trên địa bàn gần như tê liệt.

Cận cảnh 2 cây cầu ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi đổ sập giữa mùa mưa lũCận cảnh 2 cây cầu ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi đổ sập giữa mùa mưa lũ

Giữa mùa mưa lũ, 2 cây cầu ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi đổ sập khiến giao thông chia cắt.

Hoàng Dũng
Top