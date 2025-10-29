Mưa lũ miền Trung làm 16 người chết và mất tích, hơn 127 nghìn ngôi nhà bị nhấn chìm
Mưa lớn khiến lũ trên các sông ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi lên rất nhanh. Thiệt hại bước đầu rất nghiêm trọng, mưa lũ khiến 16 người chết và mất tích, gần 127.600 nhà bị ngập.
Mưa đặc biệt lớn, nhiều nơi vượt 400–600mm
Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có báo cáo nhanh tình hình thiên tai mưa lũ ở các tỉnh miền Trung.
Theo số liệu từ cơ quan khí tượng thủy văn, tổng lượng mưa trong 24 giờ qua ở các tỉnh từ Huế đến Quảng Ngãi phổ biến từ 200–400mm, nhiều nơi mưa đặc biệt lớn. Một số trạm ghi nhận lượng mưa kỷ lục như Đỉnh Bạch Mã (Huế) 696mm, Câu Lâu (Đà Nẵng) 532mm, Trà Nham (Quảng Ngãi) 492mm, Xuân Lộc (Huế) 410mm, Tam Trà (Đà Nẵng) 412mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 465mm.
Dự báo, từ chiều tối 29/10 đến sáng 30/10, khu vực Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng tiếp tục có mưa rất to 100–250mm, cục bộ trên 500mm; Quảng Ngãi có mưa 30–60mm, cục bộ trên 100mm; từ chiều tối 29–31/10, khu vực Nam Nghệ An đến Bắc Quảng Trị mưa 70–150mm, cục bộ trên 300mm.
Mưa lớn khiến lũ trên các sông ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi lên rất nhanh, nhiều nơi vượt báo động 3 và tiệm cận hoặc vượt đỉnh lũ các ngày trước đó.
Lúc 17h ngày 29/10, mực nước các trạm chính như sau: Sông Bồ (Huế) tại Phú Ốc: 5,19m, trên BĐ3 0,69m, đang lên lại. Sông Hương (Huế) tại Kim Long: 4,85m, trên BĐ3 1,35m. Sông Vu Gia (Đà Nẵng) tại Ái Nghĩa: 10,50m, trên BĐ3 1,5m, tiếp tục lên. Sông Thu Bồn (Đà Nẵng) tại Nông Sơn: 18,5m, trên BĐ3 3,5m; tại Câu Lâu: 5,27m, trên BĐ3 1,27m; tại Hội An: 3,08m, trên BĐ3 1,08m. Sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại Trà Khúc: 7,83m, trên BĐ3 1,33m. Sông Vệ (Quảng Ngãi) tại Sông Vệ: 4,88m, trên BĐ3 0,38m.
Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên các sông này tiếp tục lên và duy trì trên BĐ3 0,4–1,8m; riêng đỉnh lũ sông Thu Bồn tại Câu Lâu có khả năng tương đương mức lịch sử năm 1964 (5,48m).
Hồ chứa đầy nước, nhiều hồ đạt hoặc vượt mực nước dâng bình thường. Tính đến 17h ngày 29/10, hầu hết các hồ chứa lớn ở miền Trung đều đầy nước, nhiều hồ đạt hoặc vượt mực nước dâng bình thường (MNDBT). Tại Huế, hồ Bình Điền và Hương Điền đã đầy, hồ Tả Trạch cao hơn MNDBT 2,5m.
Tại Đà Nẵng, các hồ A Vương, Sông Tranh 2 đã đạt MNDBT; Đắk Mi 4 và Sông Bung 4 chỉ còn dưới 1 triệu m³ dung tích trống. Tại Quảng Ngãi, hồ Nước Trong và Đakđrinh còn dung tích trống tương đối, lần lượt 8,23 triệu m³ và 6,9 triệu m³.
Hơn 22.000 người được sơ tán, thiệt hại nặng nề về người và tài sản
Đến chiều 29/10, các địa phương đã sơ tán 7.253 hộ với 22.080 người khỏi khu vực ngập sâu, sạt lở nguy hiểm, trong đó: Huế 4.557 người, Đà Nẵng 15.886 người, Quảng Trị 385 người, Quảng Ngãi 645 người, Lâm Đồng 154 hộ.
Thiệt hại bước đầu rất nghiêm trọng, mưa lũ khiến 16 người chết và mất tích (trong đó Huế 1, Đà Nẵng 11, Quảng Trị 2, Lâm Đồng 1); 15 người bị thương. 50 nhà sập, cuốn trôi, 110 nhà hư hỏng, gần 127.600 nhà bị ngập (riêng Đà Nẵng hơn 76.000, Huế hơn 44.000). 81 xã, phường bị ngập, nhiều nơi ngập sâu 1–2m, cô lập hoàn toàn. 2.535 ha lúa, hoa màu và 549 ha cây ăn quả bị thiệt hại; hơn 9.400 con gia súc, gia cầm chết và bị cuốn trôi.
Nhiều tuyến giao thông quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng. Có tới 11 tuyến quốc lộ (9B, 14E, 14H, 15D, 28B, 49, 49B, 49C, đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Hòa Liên, nhánh Tây và Trường Sơn Đông) bị ách tắc.
Tại Huế, 38 điểm sạt lở lớn được ghi nhận, trong đó nhiều điểm tại đèo Ka Tư, xã Khe Tre và các tuyến QL49, TL14B.
Tại Đà Nẵng, hơn 1.880m đường bị hư hỏng, 62.845m³ đất đá sạt lở trên các tuyến quốc lộ 14B–14G–14H và các đường tỉnh.
Tại Quảng Ngãi, hơn 150 vị trí sạt lở taluy, đất đá tràn đường, cùng 42 tuyến đường xã bị hư hại.
Ngành đường sắt phải phong tỏa khu gian Văn Xá – Huế, tạm dừng các đoàn tàu khách SE1/2, SE3/4, SE7/8, SE19/20, HĐ1–4 để bảo đảm an toàn.
Các địa phương từ Nghệ An đến Quảng Ngãi được yêu cầu tiếp tục theo dõi sát tình hình mưa lũ, vận hành hồ chứa an toàn, rà soát khu vực nguy cơ cao để sơ tán dân kịp thời.
Công tác khắc phục hậu quả, cứu trợ, đảm bảo lương thực và nước sạch đang được triển khai khẩn trương, trong khi các lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương vẫn túc trực 24/24 để ứng phó với mưa lũ còn diễn biến phức tạp.
