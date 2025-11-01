Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Đi xe đạp điện qua vùng ngập sâu, 3 em nhỏ ở Quảng Trị bị lũ cuốn trôi

Thứ bảy, 12:25 01/11/2025 | Thời sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Khi đi xe đạp điện qua khu vực đường bị ngập, 3 em nhỏ ở Quảng Trị bị lũ cuốn, trong đó 2 em may mắn được cứu sống, 1 em đang mất tích.

Công an xã Quảng Trạch (tỉnh Quảng Trị ) đang phối hợp cùng các lực lượng cùng người dân nỗ lực tìm kiếm bé gái 10 tuổi bị mất tích do nước lũ cuốn trôi.

Cụ thể, chiều 31/10, em M.C.N.H. (SN 2015, trú thôn Hướng Phương, xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị) đi xe đạp điện cùng 2 bạn khác qua đường thôn Hướng Phương (phía trước Trung tâm trẻ khuyết tật Hướng Phương) thì bị nước lũ chảy xiết cuốn trôi.

Đi xe đạp điện qua vùng ngập sâu, 3 em nhỏ ở Quảng Trị bị lũ cuốn trôi - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm tung tích cháu M.C.N.H.

Hai em nhỏ đi cùng cháu H. may mắn bám vào cây cối và hàng rào ven đường, sau đó được người dân cứu giúp và đưa vào bờ an toàn.

Còn em M.C.N.H hiện vẫn đang mất tích. Nhận được tin báo, chính quyền xã Quảng Trạch cùng lực lượng công an, quân sự cùng người dân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cháu H.

Công an xã Quảng Trạch khuyến cáo các phụ huynh cần quản lý con em của mình, không để các em tự ý ra khỏi nhà, di chuyển qua các đoạn đường nguy hiểm, ngập lụt và không đảm bảo an toàn.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, cho biết tính đến 16h, ngày 31/10, toàn tỉnh có trên 128 điểm ngập lụt, trong đó có 28 điểm ngập lụt tại các tuyến giao thông Quốc lộ, tỉnh lộ như Quốc lộ 15, Quốc lộ 9, Quốc lộ 12A, tuyến ĐT 49C, tuyến ĐT 564B.

Có trên 96 điểm ngập lụt các ngầm tràn khu vực miền núi và tuyến đường giao thông liên xã, thôn các xã: Kim Phú, Ninh Châu, Bắc Gianh, Ba Đồn, Kim Ngân, Hoàn Lão, Tuyên Bình, Nam Hải Lăng, Mỹ Thủy, Diên Sanh, Đakrông, Ba Lòng, Vĩnh Địn, Bố Trạch.

Đi xe đạp điện qua vùng ngập sâu, 3 em nhỏ ở Quảng Trị bị lũ cuốn trôi - Ảnh 2.

Mưa lớn khiến khoảng 3.608 hộ gia đình tại nhiều phường, xã ở Quảng Trị đang bị ngập.

Có khoảng 3.608 hộ gia đình ở các xã Quảng Trạch, Bắc Gianh, Ninh Châu, Lệ Thủy, Diên Sanh, Nam Hải Lăng, Hải Lăng, Vĩnh Định, Mỹ Thủy, phường Quảng Trị, Nam Gianh, Trung Thuần,… bị ngập.

Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có khoảng 28.513 học sinh ở các xã Nam Hải Lăng, Hải Lăng, Mỹ Thủy, Diên Sanh, Đakrông, Vĩnh Định, Lệ Thủy, Ninh Châu, Bố Trạch phải tạm nghỉ học.

Có 31 điểm sạt lở gồm: Tuyến Quốc lộ 3 điểm, Tỉnh lộ 7 điểm, 03 điểm xã Đakrông; 2 điểm xã Kim Ngân, đồn BP Làng Ho; 1 điểm xã Lệ Thủy; 02 điểm Nam Hải Lăng; 1 điểm Hướng Hiệp, 4 điểm xã Tà Rụt; 1 điểm Dân Hóa, 1 điểm Đồn Biên phòng CKQT La Lay, Hải Lăng, Phú Trạch, Đồng Lê.

DƯƠNG HOÀNG
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Miền Bắc có không khí lạnh sớm bất thường, khi nào xuất hiện rét đậm rét hại?

Miền Bắc có không khí lạnh sớm bất thường, khi nào xuất hiện rét đậm rét hại?

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Các đợt không khí lạnh gia tăng về cường độ và tần suất, dẫn đến các đợt rét đậm, rét hại sẽ tập trung dồn dập trong khoảng thời gian từ nửa cuối tháng 12/2025.

Tin sáng 1/11: Tăng lương cơ sở từ 1/1/2026? Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới của học sinh Hà Nội

Tin sáng 1/11: Tăng lương cơ sở từ 1/1/2026? Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới của học sinh Hà Nội

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, đại biểu Quốc hội kiến nghị xem xét điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 1/1/2026; Các ngày nghỉ lễ, Tết của ngành giáo dục, bao gồm giáo viên và học sinh các cấp, luôn tuân thủ Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn hằng năm của Thủ tướng Chính phủ.

Tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo thanh tra Công ty Ngọc Linh nếu phát hiện vi phạm, chuyển cơ quan điều tra

Tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo thanh tra Công ty Ngọc Linh nếu phát hiện vi phạm, chuyển cơ quan điều tra

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau loạt phản ánh về việc Công ty TNHH Ngọc Linh san ủi đất rừng, mở đường và xây dựng công trình khi chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu Thanh tra tỉnh vào cuộc kiểm tra, xử lý. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm thì chuyển cơ quan điều tra theo quy định.

Không khí lạnh bao trùm, thời tiết miền Bắc nơi nào rét nhất?

Không khí lạnh bao trùm, thời tiết miền Bắc nơi nào rét nhất?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Bộ, gây mưa nhiều nơi. Dự báo thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, vùng núi có nơi rét dưới 17°C.

Xử phạt tài xế taxi công nghệ đón trả khách tại nơi có biển cấm ở Thái Nguyên

Xử phạt tài xế taxi công nghệ đón trả khách tại nơi có biển cấm ở Thái Nguyên

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về việc taxi đón trả khách tại nơi có biển cấm dừng, đỗ, lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và ra quyết định xử phạt theo quy định pháp luật.

'Bốc đầu' xe trên đường phố ở Hà Nội, 2 bố con đều lên công an

'Bốc đầu' xe trên đường phố ở Hà Nội, 2 bố con đều lên công an

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định đối với một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy bốc đầu trên đường Xuân Tảo.

Phú Thọ: Khẩn trương xử lý sự cố hư hỏng trụ T3 cầu Sông Lô

Phú Thọ: Khẩn trương xử lý sự cố hư hỏng trụ T3 cầu Sông Lô

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi trụ T3 cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng, Phú Thọ) bị hư hỏng, tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng phong tỏa, cấm người và phương tiện qua lại, đồng thời kiểm tra, đánh giá mức độ sự cố để có phương án xử lý kịp thời.

Phát hiện nam tài xế quê Ninh Bình dương tính với ma túy khi đang đón khách ở Hà Nội

Phát hiện nam tài xế quê Ninh Bình dương tính với ma túy khi đang đón khách ở Hà Nội

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 30/10, Công an TP Hà Nội thông tin, tổ công tác thuộc CSGT Công an TP Hà Nội đã phát hiện, xử lý một lái xe khách loại Limousine dương tính với chất ma túy.

Đây là nguyên nhân khiến miền Trung mưa lớn kỷ lục, lũ trên sông Thu Bồn vượt đỉnh lịch sử

Đây là nguyên nhân khiến miền Trung mưa lớn kỷ lục, lũ trên sông Thu Bồn vượt đỉnh lịch sử

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, 4 hình thái thời tiết hội tụ đã gây mưa kỷ lục tại miền Trung. Mực nước sông Thu Bồn (Đà Nẵng) đạt 5,62m, vượt mức đỉnh lịch sử 5,48m ghi nhận năm 1964.

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, thời tiết miền Bắc thay đổi thế nào?

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, thời tiết miền Bắc thay đổi thế nào?

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm 30/10 không khí lạnh tràn xuống ảnh hưởng thời tiết khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Mưa nhỏ rải rác khả năng xảy ra ở miền Bắc.

Xem nhiều

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, thời tiết miền Bắc thay đổi thế nào?

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, thời tiết miền Bắc thay đổi thế nào?

Thời sự

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm 30/10 không khí lạnh tràn xuống ảnh hưởng thời tiết khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Mưa nhỏ rải rác khả năng xảy ra ở miền Bắc.

Đây là nguyên nhân khiến miền Trung mưa lớn kỷ lục, lũ trên sông Thu Bồn vượt đỉnh lịch sử

Đây là nguyên nhân khiến miền Trung mưa lớn kỷ lục, lũ trên sông Thu Bồn vượt đỉnh lịch sử

Thời sự
Không khí lạnh bao trùm, thời tiết miền Bắc nơi nào rét nhất?

Không khí lạnh bao trùm, thời tiết miền Bắc nơi nào rét nhất?

Thời sự
Tin sáng 1/11: Tăng lương cơ sở từ 1/1/2026? Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới của học sinh Hà Nội

Tin sáng 1/11: Tăng lương cơ sở từ 1/1/2026? Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới của học sinh Hà Nội

Thời sự
Tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo thanh tra Công ty Ngọc Linh nếu phát hiện vi phạm, chuyển cơ quan điều tra

Tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo thanh tra Công ty Ngọc Linh nếu phát hiện vi phạm, chuyển cơ quan điều tra

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top