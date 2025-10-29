Huế: Điều dưỡng bệnh viện và người đi đường kịp thời giúp sản phụ 'vượt can' giữa mưa lũ

Ngày 29/10, TS.BS. Phan Hải Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm điều trị theo yêu cầu và quốc tế (Bệnh viện Trung ương Huế) cho hay, sáng cùng ngày, giữa lúc mưa lũ phức tạp, một sản phụ đã "vượt cạn" thành công nhờ sự hỗ trợ của người dân và cán bộ y tế.



Khi xe vừa đến bệnh viện, nhân viên y tế tập tức có mặt tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe cho mẹ con sản phụ.

Theo đó, mưa lũ khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Huế bị ngập sâu. Khoảng 7h cùng ngày, ông Lê Trung Lâm, Giám đốc một công ty ở Huế đang đậu xe tại ngã tư Hùng Vương - Bà Triệu để chờ đưa nhóm sinh viên vào Đà Nẵng đi thực tập.

Giữa lúc trời mưa nặng hạt, ông Lâm nhìn thấy hai người dân đang dìu một sản phụ đang kêu đau dữ dội giữa dòng nước lũ. Nhận thấy tình huống nguy cấp, ông Lâm lập tức mở cửa xe đưa ngay người đến bệnh viện.

Khi chiếc xe vừa được nổ máy, sản phụ vỡ ối và chuyển dạ nhanh chóng. Chỉ vài phút sau, đầu em bé đã ra khỏi bụng mẹ và anh Lâm ngay lập tức kêu gọi có ai là nhân viên y tế hỗ trợ.

Lúc này, điều dưỡng Vương Dũng, công tác tại khoa Chống độc (Bệnh viện Trung ương Huế) đã nghe được và kịp thời dừng lại hỗ trợ. Với sự phối hợp nhanh chóng của điều dưỡng Dũng và ông Lâm, chiếc xe vượt qua dòng nước lũ để đến Trung tâm Điều trị theo yêu cầu và quốc tế.

Cháu bé hiện được các y, bác sĩ chăm sóc, theo dõi.

Đúng 7h15 cùng ngày, xe vừa đến sảnh Trung tâm điều trị theo yêu cầu và quốc tế thì bé trai cất tiếng khóc chào đời ngay trên xe, trong niềm xúc động vỡ òa của mọi người.

"Các y bác sĩ của Khoa Sản, Khoa Cấp cứu và bộ phận Chăm sóc khách hàng nhanh chóng tiếp nhận, cắt dây rốn ngay trên xe, hỗ trợ mẹ con sản phụ an toàn tuyệt đối, đưa ngay lên khoa tiếp tục theo dõi và điều trị. Sản phụ là chị Nguyễn Thị T. (SN 1992, trú tại phường Phú Bài, TP Huế). Bé trai sinh thường, nặng 3,2kg, sức khỏe ổn định", TS.BS Phan Hải Thanh chia sẻ.